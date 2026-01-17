«Πυρά» Μακρόν σε Τραμπ: «Απαράδεκτες οι απειλές για δασμούς – Θα απαντήσει ενιαία η Ευρώπη»

Την προσήλωση της Γαλλίας στην κυριαρχία και την ανεξαρτησία των κρατών, τόσο στην Ευρώπη όσο και διεθνώς, υπογράμμισε σε ανάρτησή του ο Εμανουέλ Μακρόν, τονίζοντας ότι οι αρχές αυτές καθοδηγούν τις πολιτικές επιλογές του Παρισιού και θεμελιώνουν τη στήριξη της χώρας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και στον Χάρτη του.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Γάλλος πρόεδρος επανέλαβε ότι η χώρα του στηρίζει και θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία, επισημαίνοντας ότι έχει συμβάλει στη συγκρότηση μιας «συμμαχίας των προθύμων» με στόχο την επίτευξη μιας ισχυρής και διαρκούς ειρήνης, για την υπεράσπιση τόσο των θεμελιωδών αρχών όσο και της ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Ο Μακρόν αναφέρθηκε επίσης στην απόφαση της Γαλλίας να συμμετάσχει σε στρατιωτική άσκηση που αποφασίστηκε από τη Δανία στη Γροιλανδία, τονίζοντας ότι το Παρίσι αναλαμβάνει πλήρως αυτή την επιλογή. Όπως σημείωσε, η συμμετοχή αυτή συνδέεται άμεσα με ζητήματα ασφάλειας στην Αρκτική και στα βόρεια σύνορα της Ευρώπης.

Ο Γάλλος πρόεδρος απαντώντας στον Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι καμία μορφή εκφοβισμού ή απειλής δεν πρόκειται να επηρεάσει τη στάση της Γαλλίας, είτε πρόκειται για την Ουκρανία, είτε για τη Γροιλανδία, είτε για οποιαδήποτε άλλη περιοχή του κόσμου όπου προκύπτουν ανάλογες προκλήσεις.

Παράλληλα, χαρακτήρισε απαράδεκτες τις απειλές για επιβολή δασμών, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχουν θέση στο συγκεκριμένο πλαίσιο. Όπως τόνισε, εφόσον οι απειλές αυτές επιβεβαιωθούν, οι Ευρωπαίοι θα απαντήσουν με ενιαίο και συντονισμένο τρόπο, διαμηνύοντας ότι «θα φροντίσουμε να γίνει σεβαστή η ευρωπαϊκή κυριαρχία».

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο Μακρόν σημείωσε ότι στο ίδιο πνεύμα προτίθεται να έχει συνομιλίες με τους Ευρωπαίους εταίρους τις επόμενες ημέρες.

Διαβάστε επίσης:

Ιστορική στιγμή: ΕΕ και Mercosur υπέγραψαν εμπορική συμφωνία μετά από 25 χρόνια διαπραγματεύσεων

Steadfast Dart 26: Άσκηση με 10000 στρατιώτες, 1500 οχήματα και 17 πλοία – Η Ευρώπη στέλνει μήνυμα σε Πούτιν, ίσως και… Τραμπ

Τραμπ: Δασμοί σε 8 χώρες της Ευρώπης επειδή αντιτίθενται στον έλεγχο της Γροιλανδίας από τις ΗΠΑ