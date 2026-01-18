search
ΔΕΥΤΕΡΑ 19.01.2026 00:54
ΚΟΣΜΟΣ

18.01.2026 23:57

Φον ντερ Λάινεν: «Θα υπερασπιστούμε αποφασιστικά την κυριαρχία της Γροιλανδίας»

18.01.2026 23:57
credit: AP

«Μαζί παραμένουμε σταθεροί στη δέσμευσή μας να υπερασπιστούμε την κυριαρχία της Γροιλανδίας και του Βασιλείου της Δανίας», τονίζει σε ανάρτησή της στο Χ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Και συνεχίζει: «Θα προστατεύουμε πάντα τα στρατηγικά μας οικονομικά συμφέροντα και τα συμφέροντα ασφαλείας μας. Θα αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις για την ευρωπαϊκή μας αλληλεγγύη με σταθερότητα και αποφασιστικότητα».

