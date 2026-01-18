Φον ντερ Λάινεν: «Θα υπερασπιστούμε αποφασιστικά την κυριαρχία της Γροιλανδίας»

«Μαζί παραμένουμε σταθεροί στη δέσμευσή μας να υπερασπιστούμε την κυριαρχία της Γροιλανδίας και του Βασιλείου της Δανίας», τονίζει σε ανάρτησή της στο Χ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Και συνεχίζει: «Θα προστατεύουμε πάντα τα στρατηγικά μας οικονομικά συμφέροντα και τα συμφέροντα ασφαλείας μας. Θα αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις για την ευρωπαϊκή μας αλληλεγγύη με σταθερότητα και αποφασιστικότητα».

I spoke to @SecGenNATO, @EmmanuelMacron, @Keir_Starmer, @bundeskanzler and @GiorgiaMeloni.



Together we stand firm in our commitment to uphold the sovereignty of Greenland and the Kingdom of Denmark.



We will always protect our strategic economic and security interests.



We… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 18, 2026

