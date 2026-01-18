Φον ντερ Λάινεν: «Θα υπερασπιστούμε αποφασιστικά την κυριαρχία της Γροιλανδίας»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
«Μαζί παραμένουμε σταθεροί στη δέσμευσή μας να υπερασπιστούμε την κυριαρχία της Γροιλανδίας και του Βασιλείου της Δανίας», τονίζει σε ανάρτησή της στο Χ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.
Και συνεχίζει: «Θα προστατεύουμε πάντα τα στρατηγικά μας οικονομικά συμφέροντα και τα συμφέροντα ασφαλείας μας. Θα αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις για την ευρωπαϊκή μας αλληλεγγύη με σταθερότητα και αποφασιστικότητα».
I spoke to @SecGenNATO, @EmmanuelMacron, @Keir_Starmer, @bundeskanzler and @GiorgiaMeloni.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 18, 2026
Together we stand firm in our commitment to uphold the sovereignty of Greenland and the Kingdom of Denmark.
We will always protect our strategic economic and security interests.
We…
Διαβάστε επίσης:
Κίεβο: «Ουσιαστικές» συνομιλίες Ουκρανίας – ΗΠΑ για μεταπολεμική ευημερία και εγγυήσεις ασφαλείας
Εκτροχιάστηκε τρένο υψηλής ταχύτητας στην Ισπανία – Έπεσε πάνω σε άλλο, τουλάχιστον 7 νεκροί (video)
Μπέσεντ: «Η Ευρώπη είναι «αδύναμη» – Δεν θα κάνει πίσω για τη Γροιλανδία ο Τραμπ»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.