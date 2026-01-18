search
ΔΕΥΤΕΡΑ 19.01.2026 01:15
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

18.01.2026 23:18

Κίεβο: «Ουσιαστικές» συνομιλίες Ουκρανίας – ΗΠΑ για μεταπολεμική ευημερία και εγγυήσεις ασφαλείας

18.01.2026 23:18
trump zelensky florida

Οι εκπρόσωποι της Ουκρανίας είχαν “ουσιαστικές” συνομιλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίες αναμένεται να συνεχιστούν την ερχόμενη εβδομάδα, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός επικεφαλής διαπραγματευτής Ρουστέμ Ουμέροφ.

“Είχαμε ουσιαστικές συνομιλίες για την οικονομική ανάπτυξη και ένα σχέδιο ευημερίας μετά τον πόλεμο, καθώς και για τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία”, έγραψε ο Ουμέροφ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς να κάνει καμία αναφορά στο εάν επιτεύχθηκαν συμφωνίες.

Οι συνομιλίες με τους Αμερικανούς αξιωματούχους για μια λύση στον σχεδόν τετραετή πόλεμο με τη Ρωσία θα συνεχιστούν στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, πρόσθεσε.

“Συμφωνήσαμε να συνεχίσουμε τις εργασίες σε ομαδικό επίπεδο κατά τη διάρκεια της επόμενης φάσης των διαβουλεύσεων στο Νταβός”, δήλωσε ο Ουμέροφ έπειτα από δύο ημέρες συνομιλιών στη Φλόριντα με τους Αμερικανούς αξιωματούχους.

Στις συνομιλίες με τους Ουκρανούς διαπραγματευτές μετείχε και ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ Νταν Ντρίσκολ.

Το Κίεβο θέλει σαφείς εγγυήσεις ασφαλείας από τους δυτικούς συμμάχους του έπειτα από μια υποθετική κατάπαυση του πυρός.

“Έχουν ήδη διεξαχθεί αρκετοί γύροι διαπραγματεύσεων. (Οι διαπραγματευτές) επεξεργάζονται τα απαραίτητα έγγραφα για τον τερματισμό του πολέμου”, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο καθημερινό βιντεοσκοπημένο μήνυμά του προς τους Ουκρανούς.

Πρόσθεσε ότι αμφιβάλλει για τη βούληση της Μόσχας να σταματήσει την εισβολή της, εκτιμώντας ότι η Μόσχα επικεντρώνεται αντιθέτως στα πυραυλικά της πλήγματα και στον “καθημερινό” στόχο που είναι τα ενεργειακά συστήματα της Ουκρανίας.

Περίπου 58.000 εργαζόμενοι σε όλη τη χώρα δουλεύουν για να επισκευάσουν τις υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης που καταστράφηκαν, αλλά η κατάσταση στην πρωτεύουσα παραμένει “πολύ δύσκολη”, τόνισε.

Ο προσωπάρχης της προεδρίας Κιρίλο Μπουντάνοφ δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία θα λάβει εξοπλισμό θέρμανσης από την Ιταλία για να “στηρίξει τις πλέον πληγείσες περιοχές από τη ρωσική τρομοκρατία” μέσα στον χειμώνα.

Διαβάστε επίσης:

Εκτροχιάστηκε τρένο υψηλής ταχύτητας στην Ισπανία – Έπεσε πάνω σε άλλο, τουλάχιστον 2 νεκροί (video)

Μπέσεντ: «Η Ευρώπη είναι «αδύναμη» – Δεν θα κάνει πίσω για τη Γροιλανδία ο Τραμπ»

Bloomberg: Η ΕΕ εξετάζει αντίποινα στον Τραμπ με δασμούς 93 δισ. ευρώ – Συνεδριάζει εκτάκτως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
klab11
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Φωτιά από πυροτεχνήματα σε κλαμπ – Προσωρινή αναστολή άδειας σε δύο μαγαζιά

senegali11
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σενεγάλη: Πήγαν στα αποδυτήρια διαμαρτυρόμενοι, τους μάζεψε ο Μανέ και έγιναν πρωταθλητές Αφρικής-Το απίθανο στόρι στον τελικό (Video)

von-der-leyen_0810_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Φον ντερ Λάινεν: «Θα υπερασπιστούμε αποφασιστικά την κυριαρχία της Γροιλανδίας»

aek paok
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βαθμολογία Super League: Η ΑΕΚ έπιασε τον ΠΑΟΚ στην κορυφή, η αναβολή έριξε 3ο τον Ολυμπιακό

trump zelensky florida
ΚΟΣΜΟΣ

Κίεβο: «Ουσιαστικές» συνομιλίες Ουκρανίας – ΗΠΑ για μεταπολεμική ευημερία και εγγυήσεις ασφαλείας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tsixlakidis pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήσεων συνέχεια στο ΠΑΣΟΚ – Τα βρόντηξε και ο γραμματέας της Νομαρχιακής Ημαθίας

giannis 88- new
REAL ESTATE

Από το Μπρούκλιν στου Ρέντη: Πώς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και τα αδέλφια του χτίζουν αυτοκρατορία στο real estate

fiat_panda
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο Fiat Panda: Έρχεται με τιμή κάτω από 15.000 ευρώ

paparizoy-new
LIFESTYLE

Η Παπαρίζου αποκάλυψε τον λόγο που μπήκε νοσοκομείο: «Ήθελε λίγο παρακολούθηση, αλλά είναι πολύ καλά τώρα»

mornos_nero
ΕΛΛΑΔΑ

Το νερό… επιστρέφει στον Μόρνο: Ανάκαμψη για τα υδατικά αποθέματα τις πρώτες 15 μέρες του 2026

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 19.01.2026 01:06
klab11
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Φωτιά από πυροτεχνήματα σε κλαμπ – Προσωρινή αναστολή άδειας σε δύο μαγαζιά

senegali11
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σενεγάλη: Πήγαν στα αποδυτήρια διαμαρτυρόμενοι, τους μάζεψε ο Μανέ και έγιναν πρωταθλητές Αφρικής-Το απίθανο στόρι στον τελικό (Video)

von-der-leyen_0810_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Φον ντερ Λάινεν: «Θα υπερασπιστούμε αποφασιστικά την κυριαρχία της Γροιλανδίας»

1 / 3