Κίεβο: «Ουσιαστικές» συνομιλίες Ουκρανίας – ΗΠΑ για μεταπολεμική ευημερία και εγγυήσεις ασφαλείας

Οι εκπρόσωποι της Ουκρανίας είχαν “ουσιαστικές” συνομιλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίες αναμένεται να συνεχιστούν την ερχόμενη εβδομάδα, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός επικεφαλής διαπραγματευτής Ρουστέμ Ουμέροφ.

“Είχαμε ουσιαστικές συνομιλίες για την οικονομική ανάπτυξη και ένα σχέδιο ευημερίας μετά τον πόλεμο, καθώς και για τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία”, έγραψε ο Ουμέροφ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς να κάνει καμία αναφορά στο εάν επιτεύχθηκαν συμφωνίες.

Οι συνομιλίες με τους Αμερικανούς αξιωματούχους για μια λύση στον σχεδόν τετραετή πόλεμο με τη Ρωσία θα συνεχιστούν στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, πρόσθεσε.

“Συμφωνήσαμε να συνεχίσουμε τις εργασίες σε ομαδικό επίπεδο κατά τη διάρκεια της επόμενης φάσης των διαβουλεύσεων στο Νταβός”, δήλωσε ο Ουμέροφ έπειτα από δύο ημέρες συνομιλιών στη Φλόριντα με τους Αμερικανούς αξιωματούχους.

Στις συνομιλίες με τους Ουκρανούς διαπραγματευτές μετείχε και ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ Νταν Ντρίσκολ.

Το Κίεβο θέλει σαφείς εγγυήσεις ασφαλείας από τους δυτικούς συμμάχους του έπειτα από μια υποθετική κατάπαυση του πυρός.

“Έχουν ήδη διεξαχθεί αρκετοί γύροι διαπραγματεύσεων. (Οι διαπραγματευτές) επεξεργάζονται τα απαραίτητα έγγραφα για τον τερματισμό του πολέμου”, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο καθημερινό βιντεοσκοπημένο μήνυμά του προς τους Ουκρανούς.

If the Russians seriously wanted to end the war, they'd focus on diplomacy—not on missile strikes, blackouts, and even attempts to damage our nuclear power plants.



We have information about the sites Russia reconnoitered in preparation for strikes. Everything clearly shows that… pic.twitter.com/xXgoUqNDbz January 18, 2026

Πρόσθεσε ότι αμφιβάλλει για τη βούληση της Μόσχας να σταματήσει την εισβολή της, εκτιμώντας ότι η Μόσχα επικεντρώνεται αντιθέτως στα πυραυλικά της πλήγματα και στον “καθημερινό” στόχο που είναι τα ενεργειακά συστήματα της Ουκρανίας.

Περίπου 58.000 εργαζόμενοι σε όλη τη χώρα δουλεύουν για να επισκευάσουν τις υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης που καταστράφηκαν, αλλά η κατάσταση στην πρωτεύουσα παραμένει “πολύ δύσκολη”, τόνισε.

Ο προσωπάρχης της προεδρίας Κιρίλο Μπουντάνοφ δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία θα λάβει εξοπλισμό θέρμανσης από την Ιταλία για να “στηρίξει τις πλέον πληγείσες περιοχές από τη ρωσική τρομοκρατία” μέσα στον χειμώνα.

Διαβάστε επίσης:

Εκτροχιάστηκε τρένο υψηλής ταχύτητας στην Ισπανία – Έπεσε πάνω σε άλλο, τουλάχιστον 2 νεκροί (video)

Μπέσεντ: «Η Ευρώπη είναι «αδύναμη» – Δεν θα κάνει πίσω για τη Γροιλανδία ο Τραμπ»

Bloomberg: Η ΕΕ εξετάζει αντίποινα στον Τραμπ με δασμούς 93 δισ. ευρώ – Συνεδριάζει εκτάκτως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο