Το Falcon δεν εξερράγη: Τι αναφέρει το προκαταρκτικό πόρισμα για τη συντριβή του αεροσκάφους που μετέφερε τον Λίβυο αρχηγό του Γενικού Επιτελείου

Tο ιδιωτικό αεροπλάνο που μετέφερε τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της δυτικής Λιβύης, αντιστράτηγο Μοχάμεντ Αλί Αχμεντ αλ Χαντάντ, και συνετρίβη στα τέλη Δεκεμβρίου κοντά στην τουρκική πρωτεύουσα, δεν εξερράγη στον αέρα, σύμφωνα με προκαταρκτική έκθεση που επικαλείται το τουρκικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Σύμφωνα με τα αρχικά ευρήματα των ερευνητών που δημοσίευσε η Εισαγγελία της Αγκυρας, το Falcon 50, το οποίο μετέφερε επίσης τέσσερις συμβούλους του αρχηγού του επιτελείου της Λιβύης και τρία μέλη πληρώματος, συνετρίβη σε λόφο ενώ οι κινητήρες του λειτουργούσαν «με πλήρη δυναμική».

Το αεροσκάφος ήταν άθικτο τη στιγμή της συντριβής, που σημειώθηκε το βράδυ της 23ης Δεκεμβρίου, εκτιμούν οι ερευνητές, αν και δεν έχουν ακόμη προσδιορίσει την αιτία του δυστυχήματος.

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει ερασιτεχνικά πλάνα που έδειχναν τον ουρανό να φωτίζεται ενώ κάτοικοι ανέφεραν ότι άκουσαν έναν κρότο παρόμοιο με αυτόν που προκαλείται από βόμβα. Οι τουρκικές Αρχές ανακοίνωσαν, λίγες ώρες μετά τη συντριβή, ότι το αεροπλάνο, το οποίο είχε αναχωρήσει από αεροδρόμιο της Αγκυρας για την Τρίπολη, είχε εμφανίσει «ηλεκτρική δυσλειτουργία».

Οι τουρκικές Αρχές αργότερα διευκρίνισαν ότι το μαύρο κουτί του αεροσκάφους, που ανακτήθηκε την επόμενη ημέρα, επρόκειτο να αναλυθεί σε «ουδέτερη χώρα». Την 1η Ιανουαρίου, η κυβέρνηση της Τρίπολης ανακοίνωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο συμφώνησε να εξετάσει αυτό το μαύρο κουτί.

Διαβάστε επίσης

Ο Τραμπ απειλεί με «μεγάλα αντίποινα» την Ευρώπη αν αγγίξει αμερικανικά assets – «Πλήρης πρόσβαση και για πάντα» στη Γροιλανδία

«Αιμορραγούσα τρεις εβδομάδες από τον πρωκτό»: Ανατριχιαστικές μαρτυρίες για τα σεξουαλικά βασανιστήρια κατά Παλαιστινίων στις ισραηλινές φυλακές

Νταβός: Ο Κούσνερ παρουσίασε το master plan για τη Γάζα – Ουρανοξύστες, λεωφόροι και πολυτελείς κατοικίες – Τι θα γίνει με την Χαμάς