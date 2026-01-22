Ο Τραμπ απειλεί με «μεγάλα αντίποινα» την Ευρώπη αν αγγίξει αμερικανικά assets – «Πλήρης πρόσβαση και για πάντα» στη Γροιλανδία

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ορκίστηκε «μεγάλα αντίποινα» εάν οι ευρωπαϊκές χώρες πουλήσουν αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία σε απάντηση στις απειλές του για δασμολογικούς δασμούς που σχετίζονται με τη Γροιλανδία, ασκώντας πίεση σε αυτές να τηρήσουν μια αναδυόμενη συμφωνία για το μέλλον του νησιού.

«Αν το κάνουν, θα το κάνουν. Αλλά ξέρετε, αν συμβεί αυτό, θα υπάρξουν μεγάλα αντίποινα από μέρους μας», δήλωσε ο Τραμπ την Πέμπτη κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο Fox Business στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός. «Και έχουμε όλα τα χαρτιά».

O ίδιος πρόσθεσε ότι οι λεπτομέρειες της συμφωνίας για τη Γροιλανδία εξακολουθούν να βρίσκονται υπό επεξεργασία, μια μέρα αφότου υποχώρησε από την απειλή δασμών και απέκλεισε τη χρήση βίας για την κατάληψή της. Πάντως, είπε ότι η πρόσβαση για τις ΗΠΑ θα είναι πλήρης και για πάντα. «Δεν πρόκειται να πληρώσω τίποτα», πρόσθεσε.

«Τώρα γίνεται διαπραγμάτευση για τις λεπτομέρειες. Αλλά ουσιαστικά πρόκειται για πλήρη πρόσβαση. Δεν υπάρχει τέλος, δεν υπάρχει χρονικό όριο», δήλωσε, ενώ αναφερόμενος στην αναμενόμενη απόφαση του αμερικανικού Ανωτάτου Δικαστηρίου για τους δασμούς, είπε ότι «αν δεν πάρουμε την απόφαση που θέλουμε, θα κάνουμε κάτι άλλο».

Αξίζει να σημειωθεί ότι την Τετάρτη, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, μιλώντας για τις σκέψεις της Ευρώπης να πουλήσει αμερικανικά treasuries, απέρριψε αυτή την εικασία ως «ψευδοαφήγημα». «Αντιτίθεται σε κάθε λογική και δεν θα μπορούσα να διαφωνήσω πιο έντονα», δήλωσε.

Εντός της εβδομάδας, δανέζικο συνταξιοδοτικό ταμείο ανακοίνωσε ότι θα πουλήσει τα αμερικανικά ομόλογα που διακρατεί, επικαλούμενο τα «κακά δημοσιονομικά των ΗΠΑ».

Σύμφωνα με στοιχεία του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών, τα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπερβαίνουν τα 10 τρισ. δολάρια, ενώ σημαντικά επιπλέον ποσά βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Νορβηγία.

