Η ΕΕ επανεξετάζει τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, «ο Τραμπ διέβη τον Ρουβίκωνα, δεν υπάρχει επιστροφή»

Οι ηγέτες της ΕΕ θα επανεξετάσουν τους δεσμούς τους με τις ΗΠΑ σε έκτακτη σύνοδο κορυφής την Πέμπτη, μετά την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για δασμούς, ακόμη και στρατιωτική δράση για την απόκτηση της Γροιλανδίας, που κλόνισε σοβαρά την εμπιστοσύνη στη διατλαντική σχέση, δήλωσαν διπλωμάτες στο Reuters.

Ο Τραμπ υπαναχώρησε αιφνιδίως την Τετάρτη από την απειλή του για δασμούς σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες, απέκλεισε τη χρήση βίας για την κατάληψη της Γροιλανδίας, μιας ημιαυτόνομης περιοχής της Δανίας, συμμάχου του ΝΑΤΟ, και άφησε να εννοηθεί ότι μια συμφωνία είναι ορατή για τον τερματισμό της διαμάχης.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, χαιρετίζοντας την μεταστροφή του Τραμπ για τη Γροιλανδία, προέτρεψε τους Ευρωπαίους να μην βιαστούν να απορρίψουν τη διατλαντική εταιρική σχέση.

Ωστόσο, οι κυβερνήσεις της ΕΕ παραμένουν επιφυλακτικές απέναντι στο ενδεχόμενο μιας ακόμη αλλαγής στάσης από έναν απρόβλεπτο πρόεδρο, ο οποίος αντιμετωπίζεται ολοένα και περισσότερο ως «νταής» στον οποίο η Ευρώπη θα χρειαστεί να αντισταθεί, γράφει το Reuters. Παράλληλα, εστιάζουν στην κατάρτιση ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου για τη διαχείριση των σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες υπό τη σημερινή κυβέρνηση και ενδεχομένως και υπό τις μελλοντικές διαδοχές της.

«Ο Τραμπ διέβη τον Ρουβίκωνα. Μπορεί να το ξανακάνει. Δεν υπάρχει επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς. Και οι ηγέτες θα το συζητήσουν», δήλωσε ένας διπλωμάτης της ΕΕ, προσθέτοντας ότι η Ένωση χρειάζεται να απομακρυνθεί από τη βαριά εξάρτησή της από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε πολλούς τομείς.

«Πρέπει να προσπαθήσουμε να τον κρατήσουμε κοντά, ενώ παράλληλα εργαζόμαστε για να γίνουμε πιο ανεξάρτητοι από τις ΗΠΑ. Είναι μια διαδικασία, πιθανώς μακρά», δήλωσε ο διπλωμάτης.

Η εξάρτηση της ΕΕ

Μετά από δεκαετίες εξάρτησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες για άμυνα εντός της συμμαχίας του ΝΑΤΟ, η ΕΕ δεν διαθέτει τις απαραίτητες δυνατότητες πληροφοριών, μεταφορών, πυραυλικής άμυνας και παραγωγής για να αμυνθεί έναντι μιας πιθανής ρωσικής επίθεσης. Αυτό δίνει στις ΗΠΑ σημαντικό μοχλό πίεσης.

Οι ΗΠΑ είναι επίσης ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ευρώπης, γεγονός που καθιστά την ΕΕ ευάλωτη στις πολιτικές του Τραμπ για την επιβολή δασμών για τη μείωση του εμπορικού ελλείμματος της Ουάσιγκτον σε αγαθά και, όπως στην περίπτωση της Γροιλανδίας, για την επίτευξη άλλων στόχων.

«Πρέπει να συζητήσουμε πού βρίσκονται οι κόκκινες γραμμές, πώς αντιμετωπίζουμε αυτόν τον νταή στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και ποια είναι τα ισχυρά μας σημεία», δήλωσε δεύτερος διπλωμάτης της ΕΕ.

«Ο Τραμπ λέει σήμερα “όχι δασμοί”, αλλά σημαίνει αυτό και “όχι δασμοί” αύριο, ή θα αλλάξει και πάλι γρήγορα γνώμη; Πρέπει να συζητήσουμε τι θα κάνουμε τότε», πρόσθεσε.

Η ΕΕ είχε εξετάσει πακέτο ανταποδοτικών δασμών ύψους 93 δισ. ευρώ σε αμερικανικές εισαγωγές ή την ενεργοποίηση μέτρων κατά του οικονομικού εξαναγκασμού, εάν ο Τραμπ προχωρούσε στην επιβολή των δικών του δασμών, γνωρίζοντας ωστόσο ότι μια τέτοια κίνηση θα έπληττε τόσο την ευρωπαϊκή όσο και την αμερικανική οικονομία.

Ποια είναι η συμφωνία για την Γροιλανδία;

Αρκετοί διπλωμάτες σημείωσαν ότι υπήρχαν ακόμη λίγες λεπτομέρειες για το νέο σχέδιο για τη Γροιλανδία, που συμφωνήθηκε μεταξύ του Τραμπ και του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε αργά την Τετάρτη στο περιθώριο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας.

«Δεν έχουν αλλάξει πολλά. Πρέπει ακόμα να δούμε λεπτομέρειες της συμφωνίας για τη Γροιλανδία. Έχουμε βαρεθεί λίγο όλο αυτό το bullying. Και πρέπει να δράσουμε σε ορισμένα πράγματα: μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, ενότητα, να συντονιστούμε στην εσωτερική αγορά, την ανταγωνιστικότητα. Και τέλος στην αποδοχή του bullying με τους δασμούς», δήλωσε ένας τρίτος διπλωμάτης.

Ο Ρούτε δήλωσε στο Reuters σε συνέντευξή του στο Νταβός την Πέμπτη ότι βάσει της συμφωνίας-πλαίσιο που κατέληξε με τον Τραμπ, οι δυτικοί σύμμαχοι θα πρέπει να εντείνουν την παρουσία τους στην Αρκτική.

Είπε επίσης ότι οι συνομιλίες θα συνεχιστούν μεταξύ της Δανίας, της Γροιλανδίας και των ΗΠΑ για συγκεκριμένα ζητήματα.

Διπλωμάτες τόνισαν ότι, αν και οι έκτακτες συνομιλίες της Πέμπτης με την ΕΕ στις Βρυξέλλες θα χάσουν πλέον μέρος του επείγοντος, το μακροπρόθεσμο ζήτημα του πώς να χειριστούν τη σχέση με τις ΗΠΑ παραμένει.

«Η προσέγγιση ενός ενιαίου μετώπου αλληλεγγύης με τη Δανία και τη Γροιλανδία, με επίκεντρο την αποκλιμάκωση και την εύρεση μιας εξόδου, έχει λειτουργήσει», δήλωσε ένας τέταρτος διπλωμάτης της ΕΕ. «Ταυτόχρονα, θα ήταν καλό να αναλογιστούμε την κατάσταση της σχέσης και πώς θέλουμε να τη διαμορφώσουμε στο μέλλον, δεδομένων των εμπειριών της περασμένης εβδομάδας (και του έτους)», είπε.

