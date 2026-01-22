search
ΚΟΣΜΟΣ

Δημήτρης Μηλάκας ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΛΑΚΑΣ

22.01.2026 13:00

Γροιλανδία: Γεωπολιτική με το πιστόλι στο τραπέζι – Πώς ο Τραμπ βάφτισε τον εκβιασμό «συμφωνία» στο Νταβός

22.01.2026 13:00
trump_davos_2201_1920-1080_new
credit: AP

Στο Νταβός ο Ντόναλντ Τραμπ επιχείρησε να μετατρέψει μια ωμή γεωπολιτική πίεση σε διπλωματικό τρόπαιο. Μίλησε για «πλαίσιο συμφωνίας» με το ΝΑΤΟ γύρω από τη Γροιλανδία και την Αρκτική, δημιουργώντας την εικόνα μιας μεγάλης αμερικανικής επιτυχίας.

Στην πραγματικότητα, όμως, δεν υπάρχει καμία δεσμευτική συμφωνία, καμία μεταβίβαση κυριαρχίας, κανένα υπογεγραμμένο κείμενο που να αλλάζει το καθεστώς του νησιού. Υπάρχει μόνο μια πολιτική διακήρυξη προθέσεων, την οποία ο Τραμπ φούσκωσε για να τη πουλήσει ως νίκη.

Η μέθοδός του ήταν κλασική: απειλές, δασμοί, πίεση. Τις ημέρες πριν από το Νταβός, η Ουάσιγκτον είχε αφήσει να εννοηθεί ότι ευρωπαϊκές χώρες θα τιμωρηθούν οικονομικά αν δεν ευθυγραμμιστούν με τις αμερικανικές αξιώσεις στην Αρκτική.

Όταν στο Νταβός οι αμερικανικές  απειλές «πάγωσαν», ο Τραμπ παρουσίασε την υποχώρηση αυτή ως προϊόν διαπραγμάτευσης – όχι ως αυτό που ήταν: μια προσωρινή τακτική παύση του εκβιασμού.

Το πρόβλημα για την Ουάσιγκτον είναι ότι υπάρχουν πραγματικά εμπόδια. Η Γροιλανδία ανήκει συνταγματικά στο Βασίλειο της Δανίας, και καμία κυβέρνηση στην Κοπεγχάγη δεν μπορεί να αλλάξει αυτό το καθεστώς χωρίς θεσμική κατάρρευση.

Οι ίδιοι οι Γροιλανδοί, με αυτοδιοίκηση και δικαίωμα αυτοδιάθεσης, απορρίπτουν ανοιχτά την ιδέα ότι το νησί τους είναι προς πώληση.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να μείνει αμέτοχη αν ένα κράτος-μέλος της πιέζεται με οικονομικά και γεωπολιτικά μέσα. Και στο βάθος, Κίνα και Ρωσία παρακολουθούν κάθε κίνηση στην Αρκτική, αυξάνοντας το στρατηγικό κόστος μιας αμερικανικής μονομέρειας.

Έτσι, αυτό που πραγματικά παρήγαγε το Νταβός δεν ήταν μια συμφωνία, αλλά κάτι πιο εύθραυστο και πιο επικίνδυνο: η μετατροπή της Γροιλανδίας σε πεδίο πολιτικού εκβιασμού μέσα στο ΝΑΤΟ.

Ο Τραμπ μπορεί να το παρουσιάζει ως διπλωματική νίκη. Στην πράξη, όμως, είναι απλώς μια επίδειξη ισχύος χωρίς νομικό έρεισμα, που στηρίζεται στην απειλή και όχι στη συναίνεση – και που μπορεί να καταρρεύσει την πρώτη στιγμή που οι θεσμοί και οι κοινωνίες αποφασίσουν να πουν όχι.

