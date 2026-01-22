Συνάντηση με τον Ζελένσκι στο Νταβός ανακοίνωσε ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως θα συναντηθεί σήμερα, Πέμπτη στο Νταβός με τον Ουκρανό ηγέτη Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσκαλώντας τον στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.

Η συνάντηση δεν έχει επιβεβαιωθεί από τους Ουκρανούς, ωστόσο χθες ο Ζελένσκι ανέφερε πως δεν θα παρευρεθεί στο Νταβός καθώς οι ρωσικές επιθέσεις έχουν βυθίσει σε ενεργειακή κρίση την Ουκρανία. «Αναμφίβολα, σε αυτή την περίπτωση επιλέγω την Ουκρανία και όχι το Οικονομικό Φόρουμ, αλλά όλα μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή», σημείωσε.

Αρχικά ο Τραμπ ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά ότι η συνάντηση θα γινόταν την Τετάρτη, αλλά μετά την ομιλία του αξιωματούχοι διευκρίνισαν ότι θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη.

«Οι συναντήσεις με την Αμερική πρέπει πάντα να καταλήγουν σε συγκεκριμένα αποτελέσματα που θα ενισχύουν την Ουκρανία ή θα φέρνουν πιο κοντά το τέλος του πολέμου. Και αν τα έγγραφα είναι έτοιμα, θα συναντηθούμε», είχε πει ο Ουκρανός ηγέτης.

Οι συνομιλίες μεταξύ εκπροσώπων της Ουκρανίας και των απεσταλμένων του Τραμπ συνεχίζονται, ωστόσο δεν έχει ανακοινωθεί κάτι σχετικά.

Την ίδια ώρα, σήμερα θα γίνει συνάντηση και του Βλαντιμίρ Πούτιν με τους Γουίτκοφ και Κούσνερ, στη Μόσχα. Ο Ρώσος πρόεδρος, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, δήλωσε ότι θα συζητήσει με τους Αμερικανούς απεσταλμένους την πιθανή χρήση των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

