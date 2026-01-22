Υεμένη: Πέντε νεκροί από έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου σε κομβόι ένοπλης ομάδας

Η έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου, με στόχο οχηματοπομπή ένοπλης ομάδας υποστηριζόμενης από τη Σαουδική Αραβία, κοντά στην προσωρινή πρωτεύουσα Άντεν, στη νότια Υεμένη, είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πέντε μέλη της και να τραυματιστεί ο επικεφαλής της μονάδας, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι.

«Η ύπουλη τρομοκρατική ενέργεια που είχε στόχο την οχηματοπομπή του ταξίαρχου Χάμντι Σούκρι, διοικητή της δεύτερης ταξιαρχίας των γιγάντων, προκάλεσε τον θάνατο πέντε ηρώων των ενόπλων δυνάμεών μας και τον τραυματισμό άλλων τριών», ανέφερε το προεδρικό συμβούλιο σε ανακοίνωσή του που μεταδόθηκε από το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SABA.

BLAST IN YEMEN 🔴



A car bomb targeted the convoy of Saudi backed commander Hamdi Shoukri of the 2nd Giants Brigades in Aden. According to early reports, he survived the attack north of the city.



Shoukri has overseen security at several key sites in Aden following the recent- pic.twitter.com/KjiZHXUsSk — faiyaz brohi (@FaiyazB) January 21, 2026

Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στις δυνάμεις ασφαλείας εξήγησε ότι παγιδευμένο όχημα, σταθμευμένο στην άκρη του δρόμου στην περιοχή Τζάουλα, βόρεια της Άντεν, ανατινάχτηκε καθώς περνούσε από το σημείο η οχηματοπομπή.

🔵 الموجز الإخباري من وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) 22 -1 – 2026م:



📌أهم ما جاء في بيان الحكومة اليمنية عن الجريمة الإرهابية بعدن:



🔴 ادانت بأشد العبارات الجريمة الإرهابية الغادرة التي استهدفت موكب قائد الفرقة الثانية عمالقة العميد حمدي شكري.



🔴 أسفرت الجريمة عن استشهاد خمسة… pic.twitter.com/FDZWXN9kaT — وكالة الانباء اليمنية (سبأ) (@sabanew_) January 21, 2026

Ο ταξίαρχος Σούκρι επέζησε, αλλά τραυματίστηκε στο πόδι από θραύσματα, ενημέρωσε ιατρική πηγή το AFP.

Δεν έχει υπάρξει ανάληψη της ευθύνης από καμιά οργάνωση για την επίθεση, που καταγράφτηκε με φόντο την αναταραχή στη νότια Υεμένη τις τελευταίες εβδομάδες.

Εκπρόσωπος της στρατιωτικής συμμαχίας υπό τη Σαουδική Αραβία που δρα στην Υεμένη καταδίκασε την «τρομοκρατική» ενέργεια.

Σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε μέσω X, εξέφρασε την υποστήριξή της «στις προσπάθειες των υεμενίτικων δυνάμεων ασφαλείας» να καταδιώξουν τους ενεχόμενους «σε αυτή την εγκληματική ενέργεια».

pic.twitter.com/tZLSG9Zyu9 — المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (@CJFCSpox) January 21, 2026

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Υεμένη καταδίκασε επίσης, μέσω X, την «απρόκλητη επίθεση».

On the Recent Attack Against a Military Convoy in the Ja’awla Area North of Aden. #USAwithYemen pic.twitter.com/QY9pFQooxE January 21, 2026

Έπειτα από μια δεκαετία και πλέον εμφυλίου πολέμου, η Υεμένη παραμένει κομμένη σε κομμάτια, με το κίνημα των Χούθι, που υποστηρίζεται από το Ιράν, να ελέγχει το βόρειο τμήμα της χώρας και την κυβέρνηση που αναγνωρίζεται από τη διεθνή κοινότητα και υποστηρίζεται από στρατιωτική συμμαχία υπό το Ριάντ να ελέγχει τον νότο.

Όμως οι διχασμοί στους κόλπους των δυνάμεων της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης ήρθαν τελευταία βίαια στην επιφάνεια, με το ξέσπασμα μαχών ανάμεσα σε δυνάμεις υποστηριζόμενες από τη Σαουδική Αραβία και αυτονομιστών υποστηριζόμενων από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

