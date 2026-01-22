search
ΠΕΜΠΤΗ 22.01.2026 09:33
ΚΟΣΜΟΣ

22.01.2026 08:25

Υεμένη: Πέντε νεκροί από έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου σε κομβόι ένοπλης ομάδας

22.01.2026 08:25
Η έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου, με στόχο οχηματοπομπή ένοπλης ομάδας υποστηριζόμενης από τη Σαουδική Αραβία, κοντά στην προσωρινή πρωτεύουσα Άντεν, στη νότια Υεμένη, είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πέντε μέλη της και να τραυματιστεί ο επικεφαλής της μονάδας, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι.

«Η ύπουλη τρομοκρατική ενέργεια που είχε στόχο την οχηματοπομπή του ταξίαρχου Χάμντι Σούκρι, διοικητή της δεύτερης ταξιαρχίας των γιγάντων, προκάλεσε τον θάνατο πέντε ηρώων των ενόπλων δυνάμεών μας και τον τραυματισμό άλλων τριών», ανέφερε το προεδρικό συμβούλιο σε ανακοίνωσή του που μεταδόθηκε από το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων SABA.

Πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στις δυνάμεις ασφαλείας εξήγησε ότι παγιδευμένο όχημα, σταθμευμένο στην άκρη του δρόμου στην περιοχή Τζάουλα, βόρεια της Άντεν, ανατινάχτηκε καθώς περνούσε από το σημείο η οχηματοπομπή.

Ο ταξίαρχος Σούκρι επέζησε, αλλά τραυματίστηκε στο πόδι από θραύσματα, ενημέρωσε ιατρική πηγή το AFP.

Δεν έχει υπάρξει ανάληψη της ευθύνης από καμιά οργάνωση για την επίθεση, που καταγράφτηκε με φόντο την αναταραχή στη νότια Υεμένη τις τελευταίες εβδομάδες.

Εκπρόσωπος της στρατιωτικής συμμαχίας υπό τη Σαουδική Αραβία που δρα στην Υεμένη καταδίκασε την «τρομοκρατική» ενέργεια.

Σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε μέσω X, εξέφρασε την υποστήριξή της «στις προσπάθειες των υεμενίτικων δυνάμεων ασφαλείας» να καταδιώξουν τους ενεχόμενους «σε αυτή την εγκληματική ενέργεια».

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Υεμένη καταδίκασε επίσης, μέσω X, την «απρόκλητη επίθεση».

Έπειτα από μια δεκαετία και πλέον εμφυλίου πολέμου, η Υεμένη παραμένει κομμένη σε κομμάτια, με το κίνημα των Χούθι, που υποστηρίζεται από το Ιράν, να ελέγχει το βόρειο τμήμα της χώρας και την κυβέρνηση που αναγνωρίζεται από τη διεθνή κοινότητα και υποστηρίζεται από στρατιωτική συμμαχία υπό το Ριάντ να ελέγχει τον νότο.

Όμως οι διχασμοί στους κόλπους των δυνάμεων της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης ήρθαν τελευταία βίαια στην επιφάνεια, με το ξέσπασμα μαχών ανάμεσα σε δυνάμεις υποστηριζόμενες από τη Σαουδική Αραβία και αυτονομιστών υποστηριζόμενων από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

