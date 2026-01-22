Τραμπ–ΝΑΤΟ–Γροιλανδία: Ο «Χρυσός Θόλος», τα ορυκτά και το σχέδιο μόνιμης αμερικανικής παρουσίας στην Αρκτική με συμφωνία «τύπου Κύπρου»

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί τους στο ΝΑΤΟ κατέληξαν σε προσχέδιο συμφωνίας που συνδέει την ανάπτυξη της αντιπυραυλικής ασπίδας «Χρυσός Θόλος», την εξόρυξη κρίσιμων ορυκτών και τη στρατηγική παρουσία στην Αρκτική, με επίκεντρο τη Γροιλανδία. Όπως δήλωσε ο ίδιος, η συμφωνία αυτή θα έχει διάρκεια «για πάντα» και, εφόσον ολοκληρωθεί, θα αφορά όχι μόνο τη Γροιλανδία αλλά ολόκληρη την αρκτική ζώνη.

Δηλώσεις Τραμπ στο CNBC: «Θα συμμετέχουν στα ορυκτά και στον Χρυσό Θόλο»

Σε συνέντευξή του στο CNBC, ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι θα έχουν ενεργό ρόλο τόσο στο πρόγραμμα αντιπυραυλικής άμυνας «Χρυσός Θόλος» όσο και στα δικαιώματα εξόρυξης ορυκτών στη Γροιλανδία.

«Θα συμμετέχουν στον “Χρυσό Θόλο” και θα συμμετέχουν στα δικαιώματα εξόρυξης ορυκτών, όπως κι εμείς», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς για τη διάρκεια της συμφωνίας, απάντησε μονολεκτικά: «Για πάντα», χαρακτηρίζοντάς την «πολύ καλή συμφωνία για τις ΗΠΑ αλλά και για εκείνους», αν και παραδέχθηκε ότι πρόκειται για μια «λίγο περίπλοκη» συμφωνία, οι λεπτομέρειες της οποίας θα παρουσιαστούν στη συνέχεια.

Ανακοίνωση από το Νταβός: Πλαίσιο για Γροιλανδία και Αρκτική

Λίγες ώρες μετά τη συνάντησή του με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, ο Τραμπ ανακοίνωσε μέσω Truth Social ότι οι δύο πλευρές κατέληξαν σε πλαίσιο μελλοντικής συμφωνίας που αφορά «τη Γροιλανδία και, στην πραγματικότητα, ολόκληρη την Αρκτική».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η συμφωνία θα είναι «εξαιρετικά επωφελής» τόσο για τις ΗΠΑ όσο και για τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι δεν θα επιβληθούν οι δασμοί που επρόκειτο να τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου, εξέλιξη που συνέβαλε στη βελτίωση του κλίματος στις αγορές.

Ο «Χρυσός Θόλος» και οι επόμενες διαπραγματεύσεις

Ο Τραμπ ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη πρόσθετες συζητήσεις για το πώς θα συνδεθεί το πρόγραμμα «Χρυσός Θόλος» με τη Γροιλανδία, υπογραμμίζοντας ότι περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν καθώς προχωρούν οι διαπραγματεύσεις.

Την ευθύνη των συνομιλιών θα έχουν, σύμφωνα με τον ίδιο, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ο υπουργός Εξωτερικών, ο ειδικός απεσταλμένος και άλλα κυβερνητικά στελέχη, τα οποία θα λογοδοτούν απευθείας στον Λευκό Οίκο.

Συμφωνία «τύπου Κύπρου»: τι αλλάζει στη Γροιλανδία

Σύμφωνα με πληροφορίες, το προσχέδιο προβλέπει τη δημιουργία «κυρίαρχων περιοχών βάσεων» υπό αμερικανική διοίκηση, κατά το πρότυπο των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο. Οι περιοχές αυτές θα θεωρούνται αμερικανικό έδαφος, παρότι η Γροιλανδία θα παραμένει ημιαυτόνομη περιοχή του Βασιλείου της Δανίας.

Στην πράξη, οι ΗΠΑ θα μπορούν να αναπτύσσουν στρατιωτικές υποδομές, να διεξάγουν επιχειρήσεις πληροφοριών και να κινούνται ελεύθερα αέρα, ξηρά και θάλασσα μεταξύ προκαθορισμένων αμυντικών ζωνών, χωρίς την ανάγκη άδειας από την Κοπεγχάγη.

Σπάνιες γαίες, υποδομές και μακροπρόθεσμη παρουσία

Πέρα από τη στρατιωτική διάσταση, το πλαίσιο διευκολύνει την εξόρυξη σπάνιων γαιών και κρίσιμων ορυκτών, απαραίτητων για την πράσινη μετάβαση και την αμυντική βιομηχανία. Παράλληλα, ανοίγει τον δρόμο για αμερικανικές επενδύσεις σε υποδομές, εδραιώνοντας μακροπρόθεσμα την παρουσία των ΗΠΑ στη Γροιλανδία.

Ρούτε: Δεν τέθηκε θέμα κυριαρχίας

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ξεκαθάρισε ότι το ζήτημα της κυριαρχίας της Γροιλανδίας και το εάν θα παραμείνει αυτόνομη περιοχή της Δανίας δεν εθίγη στις συνομιλίες με τον Τραμπ.

«Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ασφάλεια της Αρκτικής, όπου Κίνα και Ρωσία είναι ολοένα και πιο ενεργές», δήλωσε, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι «θα είναι στο πλευρό των ΗΠΑ» σε περίπτωση επίθεσης.

Αντιδράσεις στη Γροιλανδία: «Η Γροιλανδία ανήκει στους Γροιλανδούς»

Στη Γροιλανδία, ωστόσο, οι δηλώσεις Τραμπ αντιμετωπίστηκαν με έντονη δυσπιστία. Κάτοικοι της Νούουκ δήλωσαν ότι δεν πιστεύουν τους ισχυρισμούς περί συμφωνίας και απορρίπτουν κάθε ενδεχόμενο αλλαγής καθεστώτος.

Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση, το 85% των Γροιλανδών απορρίπτει την ένταξη της χώρας στις ΗΠΑ, ενώ μόλις το 6% θα έβλεπε θετικά ένα τέτοιο σενάριο.

