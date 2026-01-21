Λήξη συναγερμού στο Νταβός: Εκκενώθηκε το συνεδριακό κέντρο μετά από αναφορές για «οσμή» – Ξέσπασε φωτιά σε κοντινό σημείο

Επέστρεψαν στο συνεδριακό κέντρο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, οι σύνεδροι και το προσωπικό χωρίς να υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, μετά την εκκένωσή του, λόγω αναφορών για ασυνήθιστη οσμή που προκαλούσε βήχα.

Δημοσιογράφοι που κάλυπταν το συνέδριο δήλωσαν ότι η μυρωδιά έκανε ανθρώπους στον χώρο τους να βήχουν. Όπως προέκυψε μετά από έρευνα η πηγή της οσμής ήταν μια μικρή φωτιά σε κοντινή καλύβα. Ο καπνός λέγεται ότι προκαλούσε τη δυσάρεστη οσμή.

BREAKING: Conference center at World Economic Forum in Davos, Switzerland is being evacuated. – NRK pic.twitter.com/46TDueuDn6 — OSINT Spectator (@osint1117) January 21, 2026

We have just been evacuated from the Congress Center.



Emergency crews trying to determine what is causing a smell that is making some people in our area cough. pic.twitter.com/4JVr1lDq22 — Edward Lawrence (@EdwardLawrence) January 21, 2026

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου η εκκένωση δεν επηρέασε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Εκατοντάδες επιχειρηματικοί ηγέτες και κυβερνητικοί αξιωματούχοι έχουν συγκεντρωθεί στο φόρουμ για την πενθήμερη διοργάνωση, προκειμένου να συζητήσουν κρίσιμα παγκόσμια ζητήματα.

Διαβάστε επίσης:

Νέα επίθεση του Γκάβιν Νιούσομ στον Τραμπ: «Βαρετή η ομιλία του στο Νταβός – Είναι ένας Τυραννόσαυρος Ρεξ»

Άνδρας έβαλε φωτιά στο άγαλμα του Ρονάλντο στη Μαδέρα (Video)

Ο Τραμπ ανακαλεί τους δασμούς σε ευρωπαϊκές χώρες μετά από «παραγωγική» συνάντηση με τον Ρούτε – «Έχουμε το πλαίσιο συμφωνίας για τη Γροιλανδία»