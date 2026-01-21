Λήξη συναγερμού στο Νταβός: Εκκενώθηκε το συνεδριακό κέντρο μετά από αναφορές για «οσμή» – Ξέσπασε φωτιά σε κοντινό σημείο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Επέστρεψαν στο συνεδριακό κέντρο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, οι σύνεδροι και το προσωπικό χωρίς να υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, μετά την εκκένωσή του, λόγω αναφορών για ασυνήθιστη οσμή που προκαλούσε βήχα.
Δημοσιογράφοι που κάλυπταν το συνέδριο δήλωσαν ότι η μυρωδιά έκανε ανθρώπους στον χώρο τους να βήχουν. Όπως προέκυψε μετά από έρευνα η πηγή της οσμής ήταν μια μικρή φωτιά σε κοντινή καλύβα. Ο καπνός λέγεται ότι προκαλούσε τη δυσάρεστη οσμή.
Σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου η εκκένωση δεν επηρέασε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.
Εκατοντάδες επιχειρηματικοί ηγέτες και κυβερνητικοί αξιωματούχοι έχουν συγκεντρωθεί στο φόρουμ για την πενθήμερη διοργάνωση, προκειμένου να συζητήσουν κρίσιμα παγκόσμια ζητήματα.
