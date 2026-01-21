search
ΠΕΜΠΤΗ 22.01.2026 00:48
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.01.2026 23:47

Λήξη συναγερμού στο Νταβός: Εκκενώθηκε το συνεδριακό κέντρο μετά από αναφορές για «οσμή» – Ξέσπασε φωτιά σε κοντινό σημείο

21.01.2026 23:47
davos ekkenosi 88- new
Photo: X

Επέστρεψαν στο συνεδριακό κέντρο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, οι σύνεδροι και το προσωπικό χωρίς να υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, μετά την εκκένωσή του, λόγω αναφορών για ασυνήθιστη οσμή που προκαλούσε βήχα.

Δημοσιογράφοι που κάλυπταν το συνέδριο δήλωσαν ότι η μυρωδιά έκανε ανθρώπους στον χώρο τους να βήχουν. Όπως προέκυψε μετά από έρευνα η πηγή της οσμής ήταν μια μικρή φωτιά σε κοντινή καλύβα. Ο καπνός λέγεται ότι προκαλούσε τη δυσάρεστη οσμή.

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου η εκκένωση δεν επηρέασε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Εκατοντάδες επιχειρηματικοί ηγέτες και κυβερνητικοί αξιωματούχοι έχουν συγκεντρωθεί στο φόρουμ για την πενθήμερη διοργάνωση, προκειμένου να συζητήσουν κρίσιμα παγκόσμια ζητήματα.

Διαβάστε επίσης:

Νέα επίθεση του Γκάβιν Νιούσομ στον Τραμπ: «Βαρετή η ομιλία του στο Νταβός – Είναι ένας Τυραννόσαυρος Ρεξ»

Άνδρας έβαλε φωτιά στο άγαλμα του Ρονάλντο στη Μαδέρα (Video)

Ο Τραμπ ανακαλεί τους δασμούς σε ευρωπαϊκές χώρες μετά από «παραγωγική» συνάντηση με τον Ρούτε – «Έχουμε το πλαίσιο συμφωνίας για τη Γροιλανδία»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
putin 6654- new
ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Θα εξετάσουμε την πρόσκληση για ένταξη στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ – Το ζήτημα της Γροιλανδίας δεν αφορά τη Μόσχα

kakokairia ano glyfada 7765- new
ΕΛΛΑΔΑ

Φονική κακοκαιρία: Δύο νεκροί σε Γλυφάδα και Άστρος, χάος στους δρόμους της Αττικής, υπερχείλισαν ρέματα, «βούλιαξαν» αυτοκίνητα

sxoleio xionia
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Κλειστά σχολεία την Πέμπτη σε πολλές περιοχές – Κανονικά τα μαθήματα στην Αττική, εκτός από τον Κάλαμο

davos ekkenosi 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Λήξη συναγερμού στο Νταβός: Εκκενώθηκε το συνεδριακό κέντρο μετά από αναφορές για «οσμή» – Ξέσπασε φωτιά σε κοντινό σημείο

Raphaël Boukandoura
ΚΟΣΜΟΣ

Ελεύθερος ο Γάλλος δημοσιογράφος που συνελήφθη ενώ κάλυπτε φιλοκουρδική διαδήλωση στην Κωνσταντινούπολη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kalimera_ellada_new
MEDIA

ΑΝΤ1: Εσπευσμένη ολοκλήρωση «κύκλου» στο «Καλημέρα Ελλάδα» λόγω… χημείας - Συνεχίζει μόνο με τον Παναγιώτη Στάθη

panos-kammenos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πάνος Καμμένος και ο σκύλος του «πετάχτηκαν» μέχρι τη Γροιλανδία

chatzidou-tsolaki-new
LIFESTYLE

Χατζίδου για Τσολάκη: «Την άδειασαν, την ισοπέδωσαν με όλη τη σημασία της λέξης» (Video)

skorda–new
LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: «20 χρόνια δουλεύω στην τηλεόραση, δεν αξίζω τίποτα - Αυτό κατάλαβα το Σαββατοκύριακο» (Video)

koukourakis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Κουκουράκης: «Ήταν μια δύσκολη χρονιά, δοκιμάστηκα στα όριά μου ψυχικά και σωματικά» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 22.01.2026 00:48
putin 6654- new
ΚΟΣΜΟΣ

Πούτιν: Θα εξετάσουμε την πρόσκληση για ένταξη στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ – Το ζήτημα της Γροιλανδίας δεν αφορά τη Μόσχα

kakokairia ano glyfada 7765- new
ΕΛΛΑΔΑ

Φονική κακοκαιρία: Δύο νεκροί σε Γλυφάδα και Άστρος, χάος στους δρόμους της Αττικής, υπερχείλισαν ρέματα, «βούλιαξαν» αυτοκίνητα

sxoleio xionia
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Κλειστά σχολεία την Πέμπτη σε πολλές περιοχές – Κανονικά τα μαθήματα στην Αττική, εκτός από τον Κάλαμο

1 / 3