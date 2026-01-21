search
ΤΕΤΑΡΤΗ 21.01.2026 23:16
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.01.2026 22:11

Άνδρας έβαλε φωτιά στο άγαλμα του Ρονάλντο στη Μαδέρα (Video)

21.01.2026 22:11
agalma ronaldo fotia – new

Θύμα βανδαλισμού έπεσε το άγαλμα του Κριστιάνο Ρονάλντο που βρίσκεται στο Φουνσάλ της Μαδέρα, έξω από το Μουσείο CR7.

Συγκεκριμένα, άγνωστος άνδρας έβαλε φωτιά στο άγαλμα, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media.

Σε αυτό ένας νεαρός άνδρας εμφανίζεται να ρίχνει εύφλεκτο υγρό πάνω στο μπρούτζινο άγαλμα του Πορτογάλου σούπερ σταρ και στη συνέχεια να του βάζει φωτιά με αναπτήρα.

Οι φλόγες τύλιξαν για λίγα δευτερόλεπτα το άγαλμα, προτού σβήσουν, ενώ ο ίδιος απομακρύνθηκε χορεύοντας υπό τους ήχους ραπ μουσικής που έπαιζε από φορητό ηχείο.

Το βίντεο αναρτήθηκε στο Instagram από λογαριασμό που φέρεται να ανήκει στον ίδιο τον δράστη, συνοδευόμενο από ένα αινιγματικό μήνυμα που έκανε λόγο για «τελευταία προειδοποίηση του Θεού», προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, ο άνδρας έχει ήδη ταυτοποιηθεί από την αστυνομία και βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν το άγαλμα υπέστη μόνιμες φθορές, αν και οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ζημιά είναι περιορισμένη.

Το συγκεκριμένο άγαλμα βρίσκεται στον περιβάλλοντα χώρο του Μουσείου CR7 και αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σημεία για τους επισκέπτες της Μαδέρα.

Δεν είναι, μάλιστα, η πρώτη φορά που γίνεται στόχος βανδαλισμού, καθώς στο παρελθόν είχε δεχθεί επιθέσεις και με συνθήματα από οπαδούς του Λιονέλ Μέσι.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία, με το Μουσείο CR7 να δηλώνει πως συνεργάζεται πλήρως με τις Αρχές, ενώ αναμένεται επίσημη ανακοίνωση μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα.

Την ίδια ώρα, χρήστες των social media και φίλοι του Ρονάλντο κατέκλυσαν τα σχόλια με οργισμένα μηνύματα, χαρακτηρίζοντας την πράξη ανούσια, επικίνδυνη και προσβλητική.

Διαβάστε επίσης:

Ο Τραμπ ανακαλεί τους δασμούς σε ευρωπαϊκές χώρες μετά από «παραγωγική» συνάντηση με τον Ρούτε – «Έχουμε το πλαίσιο συμφωνίας για τη Γροιλανδία»

Η αρχαιότερη βραχογραφία στον κόσμο βρέθηκε στην Κελέβη της Ινδονησίας

Γιατί ο Τραμπ υποχώρησε από τη χρήση στρατιωτικής βίας για την κατάληψη της Γροιλανδίας

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump davos 7654- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Επ’ αόριστον» η συμφωνία για τη Γροιλανδία – «Όλοι είναι ευχαριστημένοι» -Ανακάλεσε τους δασμούς στις ευρωπαϊκές χώρες

ethniko polo andrwn
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο: Αήττητη και με το απόλυτο βαθμών η εθνική στα ημιτελικά, 18-9 τη Ρουμανία και… τώρα Ουγγαρία

davos ekkenosi 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο Νταβός: Εκκενώνεται το συνεδριακό κέντρο – Αναφορές για «οσμή που προκαλεί βήχα»

gavin newsom 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Νέα επίθεση του Γκάβιν Νιούσομ στον Τραμπ: «Βαρετή η ομιλία του στο Νταβός – Είναι ένας Τυραννόσαυρος Ρεξ»

nantia_giannakopoulou_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Της πρωτοχρονιάτικης πίτας στο ΠΑΣΟΚ – Σειρά παίρνει η Νάντια Γιαννακοπούλου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kalimera_ellada_new
MEDIA

ΑΝΤ1: Εσπευσμένη ολοκλήρωση «κύκλου» στο «Καλημέρα Ελλάδα» λόγω… χημείας - Συνεχίζει μόνο με τον Παναγιώτη Στάθη

panos-kammenos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πάνος Καμμένος και ο σκύλος του «πετάχτηκαν» μέχρι τη Γροιλανδία

chatzidou-tsolaki-new
LIFESTYLE

Χατζίδου για Τσολάκη: «Την άδειασαν, την ισοπέδωσαν με όλη τη σημασία της λέξης» (Video)

skorda–new
LIFESTYLE

Φαίη Σκορδά: «20 χρόνια δουλεύω στην τηλεόραση, δεν αξίζω τίποτα - Αυτό κατάλαβα το Σαββατοκύριακο» (Video)

koukourakis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Κουκουράκης: «Ήταν μια δύσκολη χρονιά, δοκιμάστηκα στα όριά μου ψυχικά και σωματικά» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 21.01.2026 23:15
trump davos 7654- new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Επ’ αόριστον» η συμφωνία για τη Γροιλανδία – «Όλοι είναι ευχαριστημένοι» -Ανακάλεσε τους δασμούς στις ευρωπαϊκές χώρες

ethniko polo andrwn
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο: Αήττητη και με το απόλυτο βαθμών η εθνική στα ημιτελικά, 18-9 τη Ρουμανία και… τώρα Ουγγαρία

davos ekkenosi 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο Νταβός: Εκκενώνεται το συνεδριακό κέντρο – Αναφορές για «οσμή που προκαλεί βήχα»

1 / 3