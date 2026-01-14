search
ΤΕΤΑΡΤΗ 14.01.2026 14:20
14.01.2026 12:53

Πεδίον του Άρεως: Άγνωστοι βανδάλισαν το άγαλμα του Προμηθέα – Μήνυση υπέβαλε το Επιμελητήριο Αθηνών (video)

14.01.2026 12:53
pedion areos new

Βανδαλισμός του αγάλματος του Προμηθέα στο Πεδίον του Άρεως σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 13 Ιανουαρίου, ενώ σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, οι δράστες έγραψαν με μαύρο σπρέι τη βάση του αγάλματος, ωστόσο δεν φαίνεται να έχουν γράψει κάτι διακριτό ή συγκεκριμένο.

Στις 12 Οκτωβρίου είχαν γίνει τα εγκαίνια του αγάλματος

Τα εγκαίνια του αγάλματος αυτού έγιναν πριν από μόλις 3 μήνες και συγκεκριμένα στις 12 Οκτωβρίου.

Το συγκεκριμένο άγαλμα είναι αφιερωμένο στους μικρομεσαίους επαγγελματίες και απεικονίζει τον Προμηθέα γνωστό ως σύμβολο δύναμης, θυσίας και προόδου, σε πρότυπο δημιουργού και ανθρώπου της παραγωγής.

Πρόκειται για δωρεά του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από την ίδρυσή του.

Για το συμβάν το Επιμελητήριο Αθηνών έχει υποβάλει μήνυση κατά αγνώστων προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες.

