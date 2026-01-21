Νέα επίθεση του Γκάβιν Νιούσομ στον Τραμπ: «Βαρετή η ομιλία του στο Νταβός – Είναι ένας Τυραννόσαυρος Ρεξ»

Νέο επεισόδιο στο μπρα ντε φερ μεταξύ Τραμπ και Γκάβιν Νιούσομ μετά την ομιλία του Αμερικανού προέδρου στο Νταβός.

«Εξαιρετικά βαρετή, εξαιρετικά ασήμαντη» ήταν το φαρμακερό σχόλιο του Δημοκρατικού κυβερνήτη της Καλιφόρνιας για την ομιλία Τραμπ.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας – και πρώην σύζυγος την νυν πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ – λέει ότι βρίσκεται στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ για να μοιραστεί ένα διαφορετικό όραμα για τις ΗΠΑ από τον Τραμπ, καθώς φιλοδοξεί να αποτελέσει το αντίπαλον δέος του Αμερικανού προέδρου για τις εκλογές του 2028.

Newsom, a likely contender for the 2028 presidential race, is positioning himself as a Democratic foil to Trump in Davos.https://t.co/tBPK9RR5Bx — Axios (@axios) January 21, 2026

Το Axios συνάντησε τυχαία τον Νιούσομ καθώς κατευθυνόταν προς την επόμενη συνάντησή του και ο κυβερνήτης έδωσε μια πιο αισιόδοξη νότα για τον ρόλο της Αμερικής στον κόσμο μετά τον Τραμπ.

Όταν ρωτήθηκε αν ήταν ο άνθρωπος που θα επαναφέρει τη διατλαντική συμμαχία, ο Νιούσομ χαμογέλασε πριν απαντήσει: «Είναι αδρανής, όχι νεκρή».

«Τσαρλατάνος» και «απατεώνας» ο Τραμπ

Ο Νιούσομ προέβλεψε ότι οι αγορές θα ήταν το μόνο πράγμα που θα μπορούσε να εκτρέψει τον Τραμπ από την πορεία του στο θέμα της Γροιλανδίας. Η απειλή του Αμερικανού προέδρου για δασμούς εάν η Δανία δεν παραδώσει τον έλεγχο του αρκτικού νησιού πυροδότησε μια μαζική πώληση αμερικανικών περιουσιακών στοιχείων την Τρίτη.

Ο Νιούσομ κατήγγειλε επίσης τον Τραμπ — ο οποίος τον αποκαλεί «Gavin New-scum» (παιχνίδι με το όνομα του Νιούσομ που με την προσθήκη του “c” ακούγεται σαν «Γκάβιν Απόβρασμα» — ως τσαρλατάνο και απατεώνα.

Είπε ότι ο Τραμπ είναι καλός στο να παίζει την πολιτική των παραπόνων, αλλά δεν έχει καταφέρει να ανταποκριθεί στις προσδοκίες και θα δεχθεί χτυπήματα στις ενδιάμεσες εκλογές.

«Έπρεπε να είχα φέρει ένα σωρό επιγονατίδες για τους παγκόσμιους ηγέτες»

Αν και ο Νιούσομ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ θα ανοικοδομήσουν τις συμμαχίες τους μετά τον Τραμπ, επεφύλαξε σκληρά λόγια για τους Ευρωπαίους ηγέτες, προτρέποντάς τους να «σταματήσουν να είναι συνένοχοι» στον εκφοβισμό του Τραμπ.

«Δεν αντέχω αυτή τη συνενοχή. Οι άνθρωποι κάνουν κουμάντο. Έπρεπε να είχα φέρει ένα σωρό επιγονατίδες για όλους τους παγκόσμιους ηγέτες», δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τρίτη. «Ελπίζω ο κόσμος να καταλαβαίνει πόσο αξιολύπητοι φαίνονται στην παγκόσμια σκηνή».

«Τουλάχιστον από την αμερικανική οπτική γωνία, είναι ντροπιαστικό. Οι Ευρωπαίοι θα έπρεπε να αποφασίσουν μόνοι τους τι θα κάνουν, αλλά ένα πράγμα που δεν μπορούν να κάνουν είναι αυτό που έκαναν. Τους έχουν κοροϊδέψει.»

«Αυτή είναι διπλωματία με τον Ντόναλντ Τραμπ; Είναι ένας Τυραννόσαυρος Ρεξ. Ή θα ζευγαρώσεις μαζί του ή θα σε καταβροχθίσει. Ή το ένα ή το άλλο».

Το Axios εφιστά την προσοχή στο ότι ο Νιούσομ αναμένεται να είναι υποψήφιος στις εκλογές που θα ακολουθήσουν τις ενδιάμεσες εκλογές — την προεδρική κούρσα του 2028 — και η εμφάνισή του στο Νταβός υποδηλώνει ότι η εξωτερική πολιτική μπορεί να διαδραματίσει ρόλο στην πλατφόρμα του.

Διαβάστε επίσης:

Άνδρας έβαλε φωτιά στο άγαλμα του Ρονάλντο στη Μαδέρα (Video)

Ο Τραμπ ανακαλεί τους δασμούς σε ευρωπαϊκές χώρες μετά από «παραγωγική» συνάντηση με τον Ρούτε – «Έχουμε το πλαίσιο συμφωνίας για τη Γροιλανδία»

Η αρχαιότερη βραχογραφία στον κόσμο βρέθηκε στην Κελέβη της Ινδονησίας