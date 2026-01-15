Οι σκέψεις Τραμπ για… ακύρωση των ενδιάμεσων εκλογών και το «αστείο» του Λευκού Οίκου

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε την Πέμπτη ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ «απλώς αστειευόταν» όταν δήλωνε σε συνέντευξή του στο Reuters ότι η χώρα «δεν θα έπρεπε καν να κάνει εκλογές», μετά τον πρώτο χρόνο της δεύτερης θητείας του.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Τραμπ αναλογιζόταν τις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές, οι οποίες, όπως παραδέχτηκε, ιστορικά αποτελούν μια δύσκολη μάχη για το κόμμα που βρίσκεται στην εξουσία.

«Είναι ένα βαθύ ψυχολογικό ζήτημα, αλλά όταν κερδίζεις την προεδρία, δεν κερδίζεις τις ενδιάμεσες εκλογές», φέρεται να δήλωσε ο Τραμπ στο Reuters, προσθέτοντας ότι η κυβέρνησή του είχε καταφέρει τόσα πολλά κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της, που «όταν το σκέφτεσαι, δεν θα έπρεπε καν να κάνουμε εκλογές».

«Ήμουν σε αυτή τη συνέντευξη – ήταν μια συνέντευξη κεκλεισμένων των θυρών», δήλωσε στους δημοσιογράφους την Πέμπτη η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ. «Προφανώς δεν υπήρχε ήχος ή βίντεο, ο Πρόεδρος απλώς αστειευόταν. Έλεγε: “Κάνουμε τόσο καλή δουλειά, κάνουμε τα πάντα, ο αμερικανικός λαός θα σκεφτόταν ότι ίσως θα έπρεπε απλώς να συνεχίσουμε να προχωράμε”. Αλλά μιλούσε αστεία».

Ο Τραμπ είχε αστειευτεί προηγουμένως για την ακύρωση των ενδιάμεσων εκλογών, μιλώντας στους Ρεπουμπλικάνους της Βουλής νωρίτερα αυτόν τον μήνα, κατά τη διάρκεια δηλώσεών του στο Κέντρο Κένεντι.

«Πώς πρέπει να θέσουμε υποψηφιότητα εναντίον αυτών των ανθρώπων – δεν θα πω να ακυρωθούν οι εκλογές, θα έπρεπε να ακυρωθούν, επειδή οι ψευδείς ειδήσεις θα έλεγαν: “Θέλει να ακυρωθούν οι εκλογές. Είναι δικτάτορας”. Με αποκαλούν πάντα δικτάτορα», είπε ο πρόεδρος.

