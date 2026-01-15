ICE: H χρήση ανεξέλεγκτης βίας στην εποχή Τραμπ – Πώς έλυσε τα χέρια της ομάδας που σκορπά τον τρόμο στις ΗΠΑ

Η δολοφονία της Ρενέ Νικόλ Γκουντ από πράκτορα της ICE στη Μινεάπολη έχει ανοίξει διάλογο στις ΗΠΑ γύρω από την εκπαίδευση των πρακτόρων της μονάδας και το κατά πόσο είναι προετοιμασμένοι να αντιπαρατεθούν με κόσμο στον δρόμο, καθώς εφαρμόζουν την πολιτική απελάσεων του Τραμπ. Την ίδια ώρα, από την αντίδραση των πιο στενών συνεργατών του Αμερικανού προέδρου υπογραμμίζεται ότι η χρήση θανατηφόρας βίας εξελίσσεται από έσχατη λύση σε θεμιτή επιλογή.

Οι πράκτορες της ICE σύμφωνα με την επίσημη εκπαίδευση τους θα πρέπει να χρησιμοποιούν ελάχιστη βία, όταν απομακρύνουν πολίτες από τα αμάξια τους. Το εκπαιδευτικό υλικό, στο οποίο απέκτησαν πρόσβαση οι New York Times, λέει ότι θα πρέπει να δίνουν εντολές με αποφασιστικό και συνάμα ευγενικό τόνο. Το πρώτο βήμα για την απομάκρυνση ατόμου από το αμάξι δεν είναι να το «αρπάξουν» εκτός κι αν αυτό υπαγορεύεται από συγκεκριμένες συνθήκες.

Η δολοφονία της Γκουντ αποκάλυψε επίσης τους κινδύνους που απορρέουν από την απόφαση του Τραμπ αναθέσει στην ICE επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας στον αστικό ιστό, που θα τους έφερνε σε αντιπαράθεση με πολίτες. Σύμφωνα με μια έκθεση του 2021 του Government Accountability Office, οι περισσότεροι πράκτορες της ICE δεν έχουν εκπαιδευτεί για τον έλεγχο πλήθους. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι η ICE έχει ιστορικά επικεντρωθεί σε στοχευμένες συλλήψεις που προσελκύουν λιγότερη προσοχή και σπάνια φέρνουν τους αξιωματικούς της σε σύγκρουση με το κοινό.

Η ασυλία από την κυβέρνηση Τραμπ

Στον απόηχο της δολοφονίας οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης δικαιολόγησαν τον πράκτορα, λέγοντας ότι η Γκουντ προσπάθησε να τον πατήσει. Ο αντιπρόεδρος της αμερικανικής κυβέρνησης Τζέι Ντι Βανς το πήγε ένα βήμα παρακάτω, σημειώνοντας ότι ο πράκτορας «έκανε τη δουλειά του και έχει πλήρη ασυλία».

Το μήνυμα αυτό μετέφερε το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας και στους πράκτορές, δημοσιεύοντας την Τρίτη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται ο Στέφαν Μίλερ, αναπληρωτής επικεφαλής προσωπικού του Λευκού Οίκου, να τους λέει: «Έχετε ασυλία για την εκτέλεση των καθηκόντων σας και κανείς —ούτε δημοτικός υπάλληλος, ούτε κρατικός υπάλληλος, ούτε παράνομος μετανάστης, ούτε αριστερός ταραξίας ή εγχώριος εξεγέρτης — δεν μπορεί να σας εμποδίσει να εκπληρώσετε τις νομικές σας υποχρεώσεις και τα καθήκοντά σας».

Τα επεισόδια δεν έχουν σταματήσει στη Μινεάπολη. Χθες Τετάρτη πράκτορας πυροβόλησε και τραυμάτισε στο πόδι άντρα.Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άμπιγκειλ Τζάκσον δήλωσε ότι οι πράκτορες του ICE χρησιμοποιούν τις ενδεδειγμένες πρακτικές. «Είναι εκπαιδευμένοι να χρησιμοποιούν την ελάχιστη δυνατή βία για την επίλυση επικίνδυνων καταστάσεων, με προτεραιότητα την ασφάλεια του κοινού και των αξιωματικών. Έιναι εκπαιδευμένοι σε τακτικές αποκλιμάκωσης», τόνισε.

Τι ορίζει το Σύνταγμα

Το σύνταγμα των ΗΠΑ δεν δίνει «απόλυτη» ασυλία στις δυνάμεις καταστολής, αλλά καθιστά δύσκολη τη διώξη τους για εγκλήματα που διαπράττονται κατά την των καθηκόντων τους. Μπορούν να αντιμετωπίσουν ομοσπονδιακές κατηγορίες, ωστόσο, αυτό είναι απίθανο να συμβεί στην υπόθεση του Μινεάπολη. Σε μία κίνηση που φανερώνει και τις προτεραιότητες της διοίκησης Τραμπ το Υπουργείο Δικαιοσύνης αποφάσισε να ξεκινήσει έρευνα κατά της Γκουντ, της συζύγου της και των ομάδων που διαμαρτύρονται για τις επιχειρήσεις της ICE και όχι κατά του πράκτορα που την πυροβόλησε.



Το φάσμα της βίας

Οι New York Times εξέτασαν εκπαιδευτικό υλικό, οδηγίες για τη χρήση βίας, νομικές οδηγίες που είχαν συνταχθεί από δικηγόρους της ICE και πολιτικές για τα πυροβόλα όπλα. Τα έγγραφα υπογραμμίζουν τη χρήση τεχνικών που αποσκοπούν στην αποφυγή έντονων αντιπαραθέσεων. «Όταν είναι εφικτό, οι αξιωματικοί πρέπει να χρησιμοποιούν τακτικές για την αποκλιμάκωση της έντασης μέσω της επικοινωνίας ή άλλων τεχνικών προκειμένου να σταθεροποιήσουν, να επιβραδύνουν ή να μειώσουν την ένταση μιας ενδεχόμενης βίαιης κατάστασης», αναφέρεται σε ένα από τα έγγραφα.

Στα έγγραφα αναδεικνύεται ένα «φάσμα στη χρήση της βίας», που ξεκινά με την παρουσία των αξιωματικών στον τόπο του συμβάντος με «επαγγελματική, ευγενική συμπεριφορά». Συνεχίζει με λεκτικές εντολές. Οι αξιωματικοί μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουν «ήπιες τεχνικές», όπως η χρήση «σημείων πίεσης» ή «χημικών παραγόντων», και στη συνέχεια «σκληρές τεχνικές», όπως «χτυπήματα με το χέρι, το μπράτσο, το πόδι, το κεφάλι ή ολόκληρο το σώμα» ή η χρήση «όπλων κρούσης». Το τελικό στάδιο είναι η θανατηφόρα βία, με τη χρήση πυροβόλων όπλων, «τεχνικών στραγγαλισμού» και «αιχμηρών όπλων».

Το υλικό καθιστά σαφές ότι οι αστυνομικοί έχουν το δικαίωμα να κλιμακώσουν μόλις το κρίνουν σκόπιμο και μπορούν να χρησιμοποιήσουν θανατηφόρα βία εάν υπάρχει «άμεσος κίνδυνος σοβαρού σωματικού τραυματισμού ή θανάτου για τον αστυνομικό ή για άλλο πρόσωπο».

Οι παραβιάσεις που βγάζουν μάτι

Στη Μινεάπολη ο αξιωματικός που πυροβόλησε τη Γκουντ στεκόταν μπροστά από το αμάξι της. Ένας συνάδελφος του έβρισε και στη συνέχεια προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα. Μόλις το αμάξι της 37χρονης έφυγε μπροστά ο πράκτορας την πυροβόλησε σκοτώνοντας τη. Σύμφωνα με έγγραφα και συνεντεύξεις, οι πράκτορες της ICE που εμπλέκονται στη δολοφονία της Γκουντ ενδέχεται να μην ακολούθησαν ορισμένες πτυχές της εκπαίδευσής τους. Σύμφωνα με τρεις πρώην ανώτερους αξιωματούχους της υπηρεσίας, οι πράκτορες της ICE δεν ενδείκνυται να στέκονται μπροστά ή πίσω από σταματημένα οχήματα, προκειμένου να αποφύγουν να τους χτυπήσουν.

Το γραφείο του γενικού επιθεωρητή του υπουργείου ανακοίνωσε ξεκίνησε έρευνα για τις διαδικασίες πρόσληψης και εκπαίδευσης πρακτόρων της ICE.Επιπλέον, έχει ξεκινήσει έρευνα για τον του τρόπο με τον οποίο η υπηρεσία διερευνά «κατηγορίες για υπερβολική χρήση βίας» και επιβάλλει πειθαρχικές κυρώσεις σε αξιωματικούς της.

Διαβάστε επίσης

Ομοσπονδιακός πράκτορας πυροβόλησε άνδρα στο πόδι στη Μινεάπολη – Δέχτηκε επίθεση με φτυάρι, λένε αξιωματούχοι

Έτοιμος για διάλογο με την Ευρώπη ο Πούτιν – «Δεν μπορεί η ασφάλεια να είναι αλα καρτ, η Δύση αγνόησε τα συμφέροντα της Ρωσίας»

Ευρωπαϊκά στρατεύματα φτάνουν στη Γροιλανδία καθώς ο Τραμπ επιμένει να την αποκτήσει – «Μη μας αποκλείετε από την Αρκτική» διαμηνύει η Μόσχα