Ομοσπονδιακός πράκτορας πυροβόλησε άνδρα στο πόδι στη Μινεάπολη – Δέχτηκε επίθεση με φτυάρι, λένε αξιωματούχοι

Ένας ομοσπονδιακός πράκτορα πυροβόλησε έναν άνδρα στο πόδι στην αμερικανική πόλη Μινεάπολις, αφού δέχθηκε επίθεση με φτυάρι καθώς προσπαθούσε να κάνει μια σύλληψη, αναφέρει το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS).

Η ένταση στην πόλη είναι «στα κόκκινα» από τότε που ένας πράκτορας της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) πυροβόλησε και σκότωσε μια γυναίκα την περασμένη εβδομάδα, πυροδοτώντας διαμαρτυρίες που εξαπλώθηκαν σε άλλες πόλεις των ΗΠΑ.

A federal officer shot a man in the leg in Minneapolis after being attacked with a shovel and broom handle while trying to make an arrest, officials said. Officers fired tear gas as they squared off with protesters who threw rocks and shot fireworks near the site of the shooting. pic.twitter.com/WNM8jeh8rD — The Associated Press (@AP) January 15, 2026

Σε μια δήλωση για το X, το DHS ανέφερε ότι η τελευταία ένοπλη επίθεση συνέβη μετά από μια καταδίωξη με αυτοκίνητο στην οποία συμμετείχε ένας Βενεζουελάνος υπήκοος που βρισκόταν παράνομα στη χώρα.

Κατέληξε σε τροχαίο και ο οδηγός ενώθηκε με δύο ακόμη άτομα που επιτέθηκαν στον πράκτορα, όπως αναφέρει.

At 6:50 PM CT, federal law enforcement officers were conducting a targeted traffic stop in Minneapolis of an illegal alien from Venezuela who was released into the country by Joe Biden in 2022.



In an attempt to evade arrest, the subject fled the scene in his vehicle and crashed… January 15, 2026

Νέες συγκρούσεις ξέσπασαν μεταξύ διαδηλωτών και των αστυνομικών αρχών στην περιοχή Hawthorne της πόλης, κοντά στο σημείο του συμβάντος, και οι δημοτικοί αξιωματούχοι απηύθυναν έκκληση για ηρεμία.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης της Minnesota Star Tribune, ανέφεραν ότι οι διαδηλωτές προκάλεσαν ζημιές σε πολλά οχήματα που πιστεύεται ότι ανήκουν στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Federal agents in Minneapolis just rushed and arrested two teenagers during protests over an agent's shooting of a man that the feds say attacked them while he was being arrested.



One of the boys told me, as they were being taken away by agents, that he is 14 and the other is 15 pic.twitter.com/hqH8uJpn9b January 15, 2026

Σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το πρωί της Πέμπτης, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να επικαλεστεί τον Νόμο περί Εξέγερσης εάν οι αξιωματούχοι της Μινεσότα δεν ενεργήσουν για να «σταματήσουν τους επαγγελματίες ταραχοποιούς».

Πρόκειται για έναν νόμο 200 ετών που επιτρέπει στον πρόεδρο να χρησιμοποιεί εν ενεργεία στρατιωτικό προσωπικό για καθήκοντα επιβολής του νόμου εντός των ΗΠΑ και τον οποίο ο Τραμπ έχει δηλώσει προηγουμένως ότι μπορεί να επικαλεστεί και αλλού.

Ο δήμαρχος της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι, δήλωσε ότι η κατάσταση στην πόλη, όπου έχει φτάσει μια νέα ομάδα ομοσπονδιακών πρακτόρων ενάντια στις επιθυμίες των τοπικών αξιωματούχων, ήταν «μη βιώσιμη».

Οι εντάσεις είναι έντονες στην πόλη από τον θανατηφόρο πυροβολισμό στις 7 Ιανουαρίου της 37χρονης Ρενέ Νικόλ Γκουντ από πράκτορα της ICE, που στεκόταν μπροστά από το αυτοκίνητό της καθώς οδηγούσε προς τα εμπρός.

Ο άνδρας που τραυματίστηκε στους πυροβολισμούς της Τετάρτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή του και ένας αξιωματικός της ICE μεταφέρθηκε επίσης στο νοσοκομείο για να νοσηλευτεί, ανέφερε το DHS.

Αυτό προκάλεσε νέες συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και των αρχών επιβολής του νόμου, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της πόλης, Μπράιαν Ο’Χάρα, προσθέτοντας ότι οι αστυνομικοί του χτυπήθηκαν από πυροτεχνήματα, πάγο και χιονόμπαλες.

Οι αξιωματούχοι της πόλης της Μινεάπολης δήλωσαν στο X: «Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει οργή. Ζητάμε από το κοινό να παραμείνει ήρεμο».

«Η πόλη της Μινεάπολης απαιτεί για άλλη μια φορά από την ICE να εγκαταλείψει αμέσως την πόλη και την πολιτεία», πρόσθεσαν.

