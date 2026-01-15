search
ΠΕΜΠΤΗ 15.01.2026 18:28
ΚΟΣΜΟΣ

15.01.2026 17:31

Οι ΗΠΑ κατάσχεσαν και 6ο τάνκερ που συνδέεται με τη Βενεζουέλα στην Καραϊβική

15.01.2026 17:31
tanker_new

Οι ΗΠΑ κατάσχεσαν και 6ο τάνκερ που συνδέεται με τη Βενεζουέλα στα ανοιχτά της Καραίβικής.

Η κατάσχεση του «Veronica» έγινε λίγο πριν από τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με την κάτοχο του νόμπελ ειρήνης Κορίνα Ματσάδο.

Σύμφωνα με πηγές από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε πριν την αυγή και δεν προβλήθηκε αντίσταση. «Το Veronica λειτουργούσε αψηφώντας τον αποκλεισμό που επέβαλε ο Πρόεδρος Τραμπ στα πλοία που έχουν υποστεί κυρώσεις στην Καραϊβική», τόνισαν.

