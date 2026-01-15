Οι ΗΠΑ κατάσχεσαν και 6ο τάνκερ που συνδέεται με τη Βενεζουέλα στην Καραϊβική

Οι ΗΠΑ κατάσχεσαν και 6ο τάνκερ που συνδέεται με τη Βενεζουέλα στα ανοιχτά της Καραίβικής.

Η κατάσχεση του «Veronica» έγινε λίγο πριν από τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με την κάτοχο του νόμπελ ειρήνης Κορίνα Ματσάδο.

Through #OpSouthernSpear, the Department of War is unwavering in its mission to crush illicit activity in the Western Hemisphere in partnership with @USCG through @DHSgov and @TheJusticeDept.



In another pre-dawn action, Marines and Sailors from Joint Task Force Southern Spear,… pic.twitter.com/brxO9xXUu3 — U.S. Southern Command (@Southcom) January 15, 2026

Σύμφωνα με πηγές από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε πριν την αυγή και δεν προβλήθηκε αντίσταση. «Το Veronica λειτουργούσε αψηφώντας τον αποκλεισμό που επέβαλε ο Πρόεδρος Τραμπ στα πλοία που έχουν υποστεί κυρώσεις στην Καραϊβική», τόνισαν.

Διαβάστε επίσης

Έτοιμος για διάλογο με την Ευρώπη ο Πούτιν – «Δεν μπορεί η ασφάλεια να είναι αλα καρτ, η Δύση αγνόησε τα συμφέροντα της Ρωσίας»

Ευρωπαϊκά στρατεύματα φτάνουν στη Γροιλανδία καθώς ο Τραμπ επιμένει να την αποκτήσει – «Μη μας αποκλείετε από την Αρκτική» διαμηνύει η Μόσχα

«Η γειτονιά μας μυρίζει αίμα»: Σοκαριστικές δηλώσεις πολιτών για την βίαιη καταστολή στο Ιράν