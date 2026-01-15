Οι ΗΠΑ κατάσχεσαν και 6ο τάνκερ που συνδέεται με τη Βενεζουέλα στην Καραϊβική

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Οι ΗΠΑ κατάσχεσαν και 6ο τάνκερ που συνδέεται με τη Βενεζουέλα στα ανοιχτά της Καραίβικής.
Η κατάσχεση του «Veronica» έγινε λίγο πριν από τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με την κάτοχο του νόμπελ ειρήνης Κορίνα Ματσάδο.
Σύμφωνα με πηγές από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε πριν την αυγή και δεν προβλήθηκε αντίσταση. «Το Veronica λειτουργούσε αψηφώντας τον αποκλεισμό που επέβαλε ο Πρόεδρος Τραμπ στα πλοία που έχουν υποστεί κυρώσεις στην Καραϊβική», τόνισαν.
Διαβάστε επίσης
Έτοιμος για διάλογο με την Ευρώπη ο Πούτιν – «Δεν μπορεί η ασφάλεια να είναι αλα καρτ, η Δύση αγνόησε τα συμφέροντα της Ρωσίας»
Ευρωπαϊκά στρατεύματα φτάνουν στη Γροιλανδία καθώς ο Τραμπ επιμένει να την αποκτήσει – «Μη μας αποκλείετε από την Αρκτική» διαμηνύει η Μόσχα
«Η γειτονιά μας μυρίζει αίμα»: Σοκαριστικές δηλώσεις πολιτών για την βίαιη καταστολή στο Ιράν
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.