Πόσο βαθιά εμπλέκεται η Μοσάντ στην κρίση των διαδηλώσεων στο Ιράν;

Ο Ισραηλινός Στρατός και το Ισραήλ στη δημόσια σφαίρα κάνουν ό,τι μπορούν για να μείνουν μακριά από την τρέχουσα κρίση των διαδηλώσεων στο Ιράν, ώστε να αποφύγουν να βρεθούν στο στόχαστρο της Τεχεράνης με πυρά βαλλιστικών πυραύλων. Αλλά τι γίνεται με τη Μοσάντ που βρίσκεται στη σκιά;

Πρώτα απ ‘όλα, η Μοσάντ βρίσκεται λιγότερο στη σκιά στην Ισλαμική Δημοκρατία από ό,τι ήταν παλιά, παραδέχεται το Ισραήλ σύμφωνα με δημοσίευμα της Jerusalem Post.

Τον περασμένο Ιούνιο, η Μοσάντ είχε εκατοντάδες πράκτορες που εμπλέκονταν στον 12ήμερο πόλεμο του Ισραήλ, ο οποίος ανέτρεψε το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων του Ιράν, το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων, τα συστήματα αεράμυνας και σκότωσε δεκάδες κορυφαίους στρατιωτικούς και αξιωματικούς των μυστικών υπηρεσιών του.

Μετά τον πόλεμο, ο διευθυντής της Μοσάντ, Ντέιβιντ Μπαρνέα, εξέδωσε μια σπάνια και σοκαριστική δήλωση, προαναγγέλλοντας τις δραστηριότητες της υπηρεσίας κατασκοπείας στην Τεχεράνη. Το Ισραήλ «θα [συνεχίσει] να είναι εκεί, όπως ήμασταν εκεί», δήλωσε στη Μοσάντ και στο ευρύ κοινό.

Στις 29 Δεκεμβρίου, o λογαριασμός Μοσάντ στο Χ στα Φαρσί ενθάρρυνε τους Ιρανούς να διαμαρτυρηθούν κατά του ιρανικού καθεστώτος, λέγοντάς τους ότι είναι κυριολεκτικά σωματικά μαζί τους στις διαδηλώσεις.

با هم به خیابان ها بیایید. وقتش رسیده.

ما همراه شما هستیم. نه تنها از راه دور و شفاهی. در میدان نیز همراهتان هستیم. December 29, 2025

«Βγείτε μαζί στους δρόμους. Ήρθε η ώρα», έγραψε η Μοσάντ. «Είμαστε μαζί σας», πρόσθεσε. «Όχι μόνο από απόσταση και λεκτικά. Είμαστε μαζί σας στο πεδίο της μάχης».

Παρόλο που οι πηγές της Μοσάντ έχουν αρνηθεί οποιαδήποτε επίσημη σύνδεση με την υπόθεση, είναι γνωστό ότι η Μοσάντ, η CIA και άλλες υπηρεσίες χρησιμοποιούν συχνά «βιτρίνες», που δεν συνδέονται επίσημα με αυτές, για να διεξάγουν μυστικές επιχειρήσεις ή ψυχολογικό πόλεμο.

Για παράδειγμα, μετά τις εκρήξεις και την καταστροφή των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν στο Νατάνζ τον Ιούλιο του 2020, μια άγνωστη και αργότερα αποκαλυφθείσα ως φανταστική ομάδα ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση.

Όλος ο κόσμος, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν, απέδωσε αυτήν την επίθεση στη Μοσάντ. Ο πρώην διευθυντής της Μοσάντ, Γιόσι Κοέν, σε όχι και τόσο συγκαλυμμένους υπαινιγμούς στο πρόσφατο βιβλίο του “Το Σπαθί της Ελευθερίας”, το επιβεβαίωσε σχεδόν πλήρως, περιγράφοντας το σαμποτάζ με περίπλοκες λεπτομέρειες.

Ξένοι παράγοντες είχαν οπλίσει Ιρανούς για να τους βοηθήσουν να πολεμήσουν ενάντια στις δυνάμεις του καθεστώτος που χρησιμοποιούνται για την καταστολή και την καταπίεση των διαδηλωτών, ανέφερε την Τρίτη ο Ταμίρ Μόραγκ του Channel 14. Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν έκανε retweet την έκθεση για τη δική του ατζέντα.

Trump's former CIA Director and the largest newspapers of the Israeli media can state explicitly and clearly that the Mossad is all over the protests in Iran, and yet still people will deny it and say only a conspiracy theorist could believe such a crazy tale. pic.twitter.com/wEpIMHitpH January 12, 2026

Πηγές της Μοσάντ αποστασιοποιήθηκαν για άλλη μια φορά από την έκθεση του Μόραγκ και από οποιαδήποτε ρητή αναγνώριση της συμμετοχής τους στις διαμαρτυρίες. Αλλά αυτή δεν είναι μια χρονική περίοδος κατά την οποία το Ισραήλ μπορεί να αναγνωρίσει δημόσια τον ρόλο του χωρίς να βλάψει την πραγματική πρωταρχική αφήγηση των Ιρανών που προσπαθούν να απελευθερωθούν από ένα αυταρχικό καθεστώς.

Ωστόσο, οι δηλώσεις στο Twitter πριν από δύο εβδομάδες έγιναν καθώς οι διαμαρτυρίες κλιμακώθηκαν για την κατάρρευση του ιρανικού νομίσματος ριάλ και την απότομη αύξηση των τιμών των καυσίμων, καθώς και για την πρόσφατη κρίση σχετικά με την εθνική παροχή νερού.

Μπένετ: Η ιρανική παροχή νερού στο Ιράν αφήνει τους ανθρώπους «πολύ απογοητευμένους με το IRGC»

Σχετικά με την παροχή νερού, σε μια συνέντευξη το 2022 στο βιβλίο Target Tehran, ο πρώην πρωθυπουργός Ναφτάλι Μπένετ είπε ότι μια εκτεταμένη αναθεώρηση πολιτικής που πραγματοποίησε όταν έγινε πρωθυπουργός τον είχε διδάξει ότι το καθεστώς ήταν «βαθιά διεφθαρμένο και αρκετά ανίκανο αυτή τη στιγμή. Μεγάλες εκτάσεις γης δεν έχουν νερό. Ανοίγεις τις βρύσες και βγάζεις λάσπη. Έχεις όλες αυτές τις διαδηλώσεις και οι άνθρωποι είναι πολύ απογοητευμένοι με το IRGC».

Υπήρχαν ευκαιρίες, όπως ένιωθε, να εκμεταλλευτεί τις αδυναμίες του καθεστώτος. Αλλά σύμφωνα με μια αφήγηση, έπεισε επίσης τον Μπαρνέα ότι η Μοσάντ έπρεπε να είναι πιο δημιουργική και επιθετική.

Ο Μπένετ ήθελε να αφήσει το στίγμα του στο νέο αξίωμα και θα ενθάρρυνε τα επιθετικά ένστικτα του Μπαρνέα.

Ο Μπένετ μετέφερε επίσης τις απόψεις του για την πτώση του καθεστώτος του Ιράν με μια στρατηγική «θανάτου με χίλιες περικοπές» παράλληλη με τη στρατηγική των ΗΠΑ κατά του Ψυχρού Πολέμου κατά της ΕΣΣΔ, η οποία πήγε πολύ πέρα ​​από την κλασική στρατιωτική σύγκρουση.

“Create chaos. Push people into the streets. Provoke BL00DSHED. Call it ‘protecting democracy.’”



Professor Jeffrey Sachs says this is the CIA/Mossad regime-change playbook and we’re watching it happen in real time [in Iran]. pic.twitter.com/Uw1N0wYQOE — The Resonance (@Partisan_12) January 13, 2026

Σύμφωνα με μια παράλληλη αφήγηση, αυτά τα ένστικτα όχι μόνο ήταν καλά ανεπτυγμένα, αλλά ήταν ο Μπαρνέα που παρότρυνε τον Μπένετ να είναι ακόμα πιο τολμηρός και να αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού με το Ιράν να είναι περισσότερο υπέρ του Ισραήλ.

Μάλιστα, ο Μπαρνέα έδωσε στον Μπένετ ένα βιβλίο του Πίτερ Σβάιτσερ, με τίτλο «Νίκη: Η μυστική στρατηγική της κυβέρνησης Ρίγκαν που επιτάχυνε την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης», μια περιγραφή δεκάδων μη στρατιωτικών τεχνικών που σχεδίασαν οι ΗΠΑ για να εκμεταλλευτούν τις εγγενείς αδυναμίες ενός αυταρχικού καθεστώτος και να οδηγήσουν την ΕΣΣΔ στην πτώση με την πάροδο του χρόνου.

Εκτός από όλα τα παραπάνω, είναι γνωστό ότι το Ισραήλ ξέρει πώς να δίνει όπλα στα χέρια τρίτων που έχουν συμφέρον να βοηθήσουν.

Το Ισραήλ έχει βοηθήσει διάφορες παλαιστινιακές ένοπλες ομάδες να πολεμήσουν τη Χαμάς στη Γάζα, με τον ηγέτη του Αμπού Σαμπάμπ να μεταφέρεται δημόσια σε ισραηλινό νοσοκομείο για να προσπαθήσει να σώσει τη ζωή του μετά από ένα περιστατικό.

Σύμφωνα με δημόσιες ουκρανικές δηλώσεις που αναφέρθηκαν τόσο από ισραηλινά όσο και από ξένα μέσα ενημέρωσης, η Ιερουσαλήμ έχει βρει τρόπους να μεταφέρει δεκάδες πυραύλους Patriot στην Ουκρανία χρησιμοποιώντας έμμεσα κανάλια και διευκόλυνε τη μεταφορά μέσω αμερικανικών αεροσκαφών τεράστιων ποσοτήτων ρωσικής κατασκευής όπλων της Χεζμπολάχ (τα οποία το Ισραήλ κατέσχεσε κατά την εισβολή στον Λίβανο το 2024).

Με την πάροδο των δεκαετιών, το Ισραήλ και η Μοσάντ έχουν επίσης βρει τρόπους να υποστηρίξουν στρατιωτικά άλλες ομάδες, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου από τη δεκαετία του 1970 έως το 2000, και σε πολλά άλλα μέρη.

Ομοίως, το Ιράν έχει κατηγορήσει τους Κούρδους Ιρανούς και άλλες μεγάλες ιρανικές μειονότητες ότι συνεργάζονται με τη Μοσάντ όλα αυτά τα χρόνια.

Μόνο αφού η ατμόσφαιρα καθαρίσει, πιθανότατα θα ξεκαθαριστεί η πλήρης ιστορία της εμπλοκής της Μοσάντ.

Αλλά όταν πρόκειται για τη Μοσάντ και το Ιράν, υπάρχουν πάντα πολύ περισσότερα από όσα φαίνονται με την πρώτη ματιά, καταλήγει η Jerusalem Post.

Διαβάστε επίσης:

ICE: H χρήση ανεξέλεγκτης βίας στην εποχή Τραμπ – Πώς έλυσε τα χέρια της ομάδας που σκορπά τον τρόμο στις ΗΠΑ

Νέες κυρώσεις των ΗΠΑ στον Ιράν για την καταστολή των διαδηλώσεων

Το παρασκήνιο πίσω από την αποκλιμάκωση της έντασης ΗΠΑ – Ιράν: Ο ρόλος των Αράβων συμμάχων του Τραμπ στον Περσικό Κόλπο