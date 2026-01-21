Το κύμα «Sell America» σαρώνει τις αγορές – Στο στόχαστρο δολάριο και ομόλογα

Ραγδαίες είναι οι τρέχουσες εξελίξεις στις διεθνείς αγορές, εστιάζοντας στο φαινόμενο «Sell America» και στην κίνηση-ορόσημο του δανικού ταμείου Akademiker Pension. Η νέα αυτή περίοδος έντονης μεταβλητότητας στις διεθνείς αγορές στις αρχές του 2026, μετατοπίζει το επενδυτικό αφήγημα από την αισιοδοξία σε ένα γενικευμένο sell-off. Η στρατηγική «Sell America» επιστρέφει δυναμικά, πλήττοντας όχι μόνο τις αμερικανικές μετοχές αλλά και τους δύο πυλώνες της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής σταθερότητας: το δολάριο και τα κρατικά ομόλογα των ΗΠΑ (Treasuries).

Η τρέχουσα αναταραχή πυροδοτήθηκε από την κλιμάκωση της ρητορικής του Προέδρου Τραμπ σχετικά με την απαίτηση για απόκτηση της Γροιλανδίας, μια κίνηση που έχει προκαλέσει διπλωματικό παγετό στις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Δανία. Η αβεβαιότητα αυτή, σε συνδυασμό με τις απειλές για νέους δασμούς, οδήγησε τους επενδυτές σε μια μαζική αναδίπλωση από τα αμερικανικά assets. Το δολάριο διολισθαίνει έναντι των κύριων ανταγωνιστών του, ενώ οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων εκτινάχθηκαν στο 4,26%, αντανακλώντας τη μαζική πώληση τίτλων χρέους.

Στην καρδιά αυτής της κρίσης βρίσκεται η συμβολική αλλά και ουσιαστική απόφαση του δανικού συνταξιοδοτικού ταμείου AkademikerPension. Το fund, το οποίο διαχειρίζεται κεφάλαια ύψους 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ανακοίνωσε την πλήρη αποεπένδυσή του από τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα έως το τέλος Ιανουαρίου 2026.

Ο επικεφαλής επενδύσεων του ταμείου, Anders Schelde, ήταν αφοπλιστικός: χαρακτήρισε το αμερικανικό χρέος ως «μη βιώσιμο» μακροπρόθεσμα, τονίζοντας ότι η δημοσιονομική πειθαρχία των ΗΠΑ έχει υπονομευθεί επικίνδυνα. Παρότι η διοίκηση διευκρίνισε ότι η απόφαση βασίζεται σε κριτήρια διαχείρισης κινδύνου και όχι αποκλειστικά στη διαμάχη για τη Γροιλανδία, η χρονική συγκυρία στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα στις διεθνείς κεφαλαιαγορές: οι ΗΠΑ παύουν να θεωρούνται το απόλυτο «ασφαλές καταφύγιο».

Το sell-off δεν περιορίστηκε στη Wall Street, όπου οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq κατέγραψαν τις χειρότερες ημερήσιες απώλειες του έτους. Στην Ευρώπη, οι τραπεζικές μετοχές δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις, καθώς οι επενδυτές φοβούνται ότι η αποδυνάμωση του δολαρίου και η άνοδος των αμερικανικών αποδόσεων θα προκαλέσουν ρήγματα στην παγκόσμια ρευστότητα. Αντίθετα, ο χρυσός ενισχύθηκε σε νέα ιστορικά υψηλά, πάνω από τα 4.700 δολάρια, επιβεβαιώνοντας τη στροφή σε σκληρά περιουσιακά στοιχεία.

Την ίδια ώρα, η Ιαπωνία μετατρέπεται στον νέο αδύναμο κρίκο της παγκόσμιας οικονομίας. Η Πρωθυπουργός Σαναέ Τακαΐτσι, σε μια προσπάθεια να εδραιώσει την εξουσία της ενόψει των εκλογών της 8ης Φεβρουαρίου, εξήγγειλε διετή αναστολή του φόρου κατανάλωσης στα τρόφιμα (από το 8% στο 0%).

Αν και το μέτρο στοχεύει στην ανακούφιση των νοικοκυριών από τον πληθωρισμό, οι αγορές αντέδρασαν με τρόμο τύπου «Λιζ Τρας». Οι επενδυτές «τιμωρούν» την κυβέρνηση για την έλλειψη ισοδύναμων εσόδων, προκαλώντας ένα βίαιο sell-off στα ιαπωνικά ομόλογα (JGBs), με τις αποδόσεις των 40ετών τίτλων να εκτινάσσονται σε επίπεδα ρεκόρ.

Το Παγκόσμιο Ντόμινο Χρέους

Η αναταραχή στο Τόκιο δεν έμεινε εντός συνόρων. Καθώς οι Ιάπωνες θεσμικοί επενδυτές —οι μεγαλύτεροι κάτοχοι αμερικανικού χρέους στον κόσμο— αναγκάζονται να επαναπατρίσουν κεφάλαια για να καλύψουν τις απώλειές τους, η πίεση μεταφέρθηκε άμεσα στις ΗΠΑ:

Η απόδοση του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου αυξήθηκε κατά 9 μονάδες βάσης, αγγίζοντας το 4,93%.

Το δολάριο δέχεται διπλό χτύπημα: από τη μία η αβεβαιότητα των εξαγγελιών Τραμπ και από την άλλη η άνοδος των ιαπωνικών αποδόσεων που καθιστά το γιεν πιο ελκυστικό για «carry trade» επιστροφές.

