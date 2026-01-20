Ε9: Άνοιξε η πλατφόρμα για το 2027 – έως 31 Ιανουαρίου οι διορθώσεις για τα ακίνητα του 2025

Διαθέσιμη είναι πλέον η πλατφόρμα για την υποβολή δηλώσεων Ε9 του έτους 2027, για μεταβολές στην ακίνητη περιουσία που πραγματοποιούνται από την 1η Ιανουαρίου 2026 και μετά. Οι συγκεκριμένες αλλαγές θα αποτυπωθούν στο Περιουσιολόγιο και θα ληφθούν υπόψη στον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ του 2027.

Την ίδια στιγμή «τρέχει» και η προθεσμία για τις δηλώσεις που αφορούν το 2025: έως τις 31 Ιανουαρίου 2026 οι φορολογούμενοι καλούνται να ολοκληρώσουν προσθήκες, διορθώσεις ή διαγραφές στο Ε9, ώστε να διαμορφωθεί σωστά η εικόνα της ακίνητης περιουσίας με βάση την οποία θα υπολογιστεί ο ΕΝΦΙΑ που θα κληθούν να πληρώσουν φέτος.

Στην προθεσμία αυτή πρέπει να κινηθούν όσοι μέσα στο 2025 απέκτησαν ακίνητο (με αγορά, γονική παροχή ή κληρονομιά) ή μεταβίβασαν ακίνητη περιουσία (με πώληση ή γονική παροχή/δωρεά σε παιδιά και εγγόνια). Στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνονται και όσοι διαπιστώνουν λάθη ή ελλείψεις στα στοιχεία των ακινήτων τους, καθώς ακόμη και μικρές ανακρίβειες (σε τετραγωνικά, ποσοστά συνιδιοκτησίας, είδος δικαιώματος ή στοιχεία τοποθεσίας) μπορεί να επηρεάσουν την εκκαθάριση του φόρου.

Σε αρκετές περιπτώσεις η ενημέρωση του Ε9 γίνεται αυτόματα, όταν η δήλωση φόρου μεταβίβασης ή οι δηλώσεις γονικής παροχής και δωρεάς υποβάλλονται ψηφιακά μέσω της εφαρμογής myPROPERTY. Τότε, το σύστημα δημιουργεί αυτόματα δήλωση στοιχείων ακινήτων στο ΟΠΣ Περιουσιολογίου για τους συμβαλλόμενους, καταγράφοντας τη μεταβολή. Ωστόσο, όπου η ενημέρωση δεν έχει γίνει αυτόματα ή απαιτούνται συμπληρώσεις και διορθώσεις, η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί χειροκίνητα από τον φορολογούμενο.

Η υποβολή γίνεται μέσω της εφαρμογής «Περιουσιολόγιο» στην ψηφιακή πύλη myAADE. Ο χρήστης επιλέγει το έτος για το οποίο θέλει να υποβάλει δήλωση, δημιουργεί Ε9 και προχωρά σε εισαγωγή, μεταβολή ή διαγραφή ακινήτου στους πίνακες για κτίσματα/οικόπεδα και για γήπεδα. Κατά την καταχώριση απαιτείται η συμπλήρωση των βασικών στοιχείων (τετραγωνικά μέτρα, είδος εμπράγματου δικαιώματος, ποσοστό συνιδιοκτησίας κ.ά.), καθώς και ο γεωγραφικός εντοπισμός του ακινήτου είτε με τα στοιχεία της περιοχής είτε μέσω του χάρτη αντικειμενικού προσδιορισμού.

Στο στάδιο της οριστικής υποβολής ζητείται υποχρεωτικά ο αριθμός παροχής ρεύματος για κτίσματα στα οποία υπάρχει πλήρης κυριότητα ή επικαρπία. Ανάλογα με την αιτία της μεταβολής, μπορεί επίσης να απαιτηθούν στοιχεία συμβολαίων (αριθμός και ημερομηνία, ΑΦΜ συμβολαιογράφου) ή, όπου υπάρχει, στοιχεία διαθήκης.

