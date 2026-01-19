Τραμπ και δασμοί φέρνουν sell-off στην Ευρώπη, «εισαγόμενες» πιέσεις και στο ΧΑ με τζίρο 30 εκατ.

Ισχυρές πιέσεις δέχονται οι διεθνείς αγορές στο ξεκίνημα της εβδομάδας, με την αβεβαιότητα να αναζωπυρώνεται μετά τις νέες απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για δασμούς σε ευρωπαϊκά προϊόντα. Η ανακοίνωση για επιπλέον επιβάρυνση 10% από την 1η Φεβρουαρίου —και κλιμάκωση έως 25% τον Ιούνιο εφόσον δεν υπάρξει συμφωνία— πυροδότησε κύμα ρευστοποιήσεων στην Ευρώπη, ιδίως σε κλάδους που θεωρούνται πρώτοι “στόχοι” ενός εμπορικού πολέμου.

Στην έναρξη των συναλλαγών ο πανευρωπαϊκός STOXX 600 υποχωρεί κατά 1,3%, με τον γαλλικό CAC 40 στο -1,8%, τον γερμανικό DAX στο -1,4% και τον FTSE 100 στο -0,4%. Το αρνητικό κλίμα επιβαρύνει επιπλέον η συγκυρία μιας εβδομάδας που αναμένονται εταιρικά αποτελέσματα και η ατζέντα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός, καθώς οι επενδυτές επανατιμολογούν τον κίνδυνο και μειώνουν έκθεση σε κυκλικούς κλάδους.

Η «μετάδοση» του διεθνούς risk-off αποτυπώνεται και στη Λεωφόρο Αθηνών, όπου ο Γενικός Δείκτης αναζητά στηρίγματα απέναντι στις εισαγόμενες πιέσεις. Στο ξεκίνημα της συνεδρίασης ο ΓΔ κινείται στις 2.223,3 μονάδες με πτώση 1,1% και αυξημένο τζίρο 46 εκατ., έχοντας προηγουμένως κατρακυλήσει έως τις 2.214,7 μονάδες (-1,37%) πριν επιχειρήσει να «μαζέψει» μέρος των απωλειών.

Ο τραπεζικός δείκτης υποχωρεί κατά 1,1% στις 2.594 μονάδες, ενώ ο FTSE 25 κινείται στις 5.649 μονάδες με -1% και ο FTSEM της μεσαίας κεφαλαιοποίησης καταγράφει μεγαλύτερη διόρθωση (-1,65% στις 2.797 μονάδες. Στις συστημικές, η Eurobank (-0,4% στα 3,96 ευρώ) εμφανίζει σχετική αντοχή, με την Εθνική (-1% στα 14,74), την Πειραιώς (-1,2% στα 8) και την Alpha (-1,5% στα 3,92) να δέχονται ισχυρότερη πίεση.

Στο ταμπλό, μόλις μία μετοχή της υψηλής κεφαλαιοποίησης βρίσκεται σε θετικό έδαφος, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+0,5%), ενώ οι μεγαλύτερες απώλειες καταγράφονται σε Helleniq Energy, Optima και Βιοχάλκο (άνω του -2%). Πτωτικά πάνω από 1,5% κινούνται επίσης Cenergy, AKTOR, Metlen, Jumbo και Σαράντης, με Τιτάν, Aegean και ΟΤΕ γύρω στο -1,3%. Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση δεν εμφανίζεται θετικό πρόσημο, με Intralot στο -3,4% και Profile και Austriacard πάνω από -2%. Συνολικά, 12 μετοχές κινούνται ανοδικά έναντι 99 πτωτικών.

Παρά τη σημερινή διόρθωση, η αγορά είχε μπει εντυπωσιακά στο 2026: την προηγούμενη εβδομάδα ο ΓΔ έκλεισε με κέρδη 1,72% με οδηγό το +4,76% του τραπεζικού δείκτη, ενώ από την αρχή του έτους ο ΓΔ καταγράφει +5,89% με τον τραπεζικό δείκτη στο +14,34%. Σε αυτό το πλαίσιο, αρκετοί διαχειριστές βλέπουν τη σημερινή κίνηση ως “τεστ” αντοχών απέναντι σε ένα εξωτερικό σοκ, με τον κλάδο των τραπεζών να συνεχίζει να απορροφά το μεγαλύτερο μέρος του ενδιαφέροντος και του τζίρου και το rotation στις δεικτοβαρείς να παραμένει κυρίαρχο.

Το διεθνές σκηνικό επιβεβαιώνει την αμυντική στροφή: στη Wall Street τα futures δείχνουν πιο βαριά εκκίνηση (Dow -0,6%, S&P 500 -0,75%, Nasdaq -1,1%), ενώ οι ευρωπαϊκοί δείκτες ξεκινούν με απώλειες άνω του 1% και ρευστοποιήσεις που εστιάζουν στις αυτοκινητοβιομηχανίες. Στα ομόλογα, οι αποδόσεις κινούνται μικτά (10ετές ΗΠΑ 4,25%, Γερμανίας 2,83%, Γαλλίας 3,51%, Ελλάδας 3,35%), ενώ στα εμπορεύματα η αναζήτηση “ασφαλών καταφυγίων” στηρίζει τα πολύτιμα μέταλλα (χρυσός 4.670 δολ./ουγκιά, ασήμι 93 δολ.), την ώρα που το πετρέλαιο υποχωρεί (Brent 63,4 δολ., WTI 58,7 δολ. περίπου -1,2%).

Οι απειλές Τραμπ επαναφέρουν το εμπορικό ρίσκο στο προσκήνιο και «σφίγγουν» το κλίμα διεθνώς, με την Αθήνα να δέχεται τις πιέσεις ως καθαρά εισαγόμενες, δοκιμάζοντας τις στηρίξεις της μετά το ισχυρό ράλι των πρώτων συνεδριάσεων του 2026..

Διαβάστε επίσης

«Βουτιά» στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετά τις απειλές Τραμπ για δασμούς – Μέχρι 4% κάτω η αυτοκινητοβιομηχανία

Mercosur: «Πουλάει» Νότο και «αγοράζει» Βορρά

Το μεγάλο πείραμα – ΕΡΓΑΝΗ