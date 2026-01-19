search
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Tο Ποντίκι Web

19.01.2026 11:28

«Βουτιά» στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετά τις απειλές Τραμπ για δασμούς – Μέχρι 4% κάτω η αυτοκινητοβιομηχανία

19.01.2026 11:28
xrimatistirio-londinou

Οι απειλές Τραμπ για δασμούς λόγω Γροιλανδίας, έχουν προκαλέσει ένα πρωινό σοκ στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Με το άνοιγμα των δεικτών παρουσιάζουν πτώση 1-2 μονάδων, ενώ ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας -ο πλέον ευάλωτος σε δασμούς- έχει πτώση 4 μονάδων.

Μέχρι τις 11 το πρωί, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κατέγραφε πτώση περίπου 1%, με όλους τους κλαδικούς δείκτες να κινούνται σε αρνητικό έδαφος. 

Ο βρετανικός FTSE υποχωρούσε κατά 0,4%, ο γερμανικός DAX σημείωνε απώλειες -1,75%, ο γαλλικός CAC 40 -1,45%, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB άνοιξε περίπου -1,6% χαμηλότερα.

Η κατάσταση στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας είναι ωστόσο δύσκολη. Ο δείκτης Stoxx Automobiles and Parts υποχωρούσε κατά 2,3% το πρωί της Δευτέρας.

Οι μετοχές των Volkswagen, BMW και Mercedes-Benz Group διαπραγματεύονταν με πτώση μεταξύ 2,5% και 4% λίγο μετά το άνοιγμα, ενώ η Ferrari κατέγραφε απώλειες περίπου 2%.

Αντίστοιχα, η Stellantis, στην οποία ανήκουν μεταξύ άλλων οι Jeep, Dodge, Fiat, Chrysler και Peugeot, υποχωρούσε επίσης κατά περίπου 2%.

Ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας λόγω της υψηλής διεθνοποίησης των εφοδιαστικών αλυσίδων και της ισχυρής εξάρτησης από παραγωγικές δραστηριότητες στη Βόρεια Αμερική, ανησυχεί έντονα την αγορά για τις επιπτώσεις που θα έχει η εφαρμογή των μέτρων του Τραμπ.

Η αρνητική εικόνα στις αγορές ήρθε μετά τις απειλές του Τραμπ για δασμούς 10% από την 1η Φεβρουαρίου σε ευρωπαϊκές χώρες, σε περίπτωση που δεν του επιτρέψουν να προσαρτήσει τη Γροιλανδία στις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι οι δασμοί στα προϊόντα των συγκεκριμένων χωρών θα παραμείνουν σε ισχύ «μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία για την πλήρη και ολοκληρωτική αγορά της Γροιλανδίας». Ευρωπαίοι ηγέτες χαρακτήρισαν τις απειλές «απαράδεκτες».

