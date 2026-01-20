Wall Street σε ελεύθερη πτώση λόγω Τραμπ: Δασμοί, Γροιλανδία και φόβοι γεωπολιτικής κλιμάκωσης

Βαριές απώλειες κατέγραψαν την Τρίτη οι βασικοί δείκτες της Wall Street, καθώς οι απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών σε ευρωπαϊκές χώρες, με φόντο την επιδίωξή του να αποκτήσει τον έλεγχο της Γροιλανδίας, πυροδότησαν έντονους φόβους γεωπολιτικής κλιμάκωσης. Οι αγορές αντέδρασαν με μαζικές ρευστοποιήσεις, σε μία από τις χειρότερες συνεδριάσεις των τελευταίων μηνών, σηματοδοτώντας επιστροφή της αβεβαιότητας και της αποστροφής ρίσκου.

Βουτιά δεικτών και εκτίναξη του «δείκτη φόβου»

Σε κλίμα γενικευμένου sell-off, ο Dow Jones υποχώρησε κατά 870 μονάδες ή 1,76%, κλείνοντας στις 48.488 μονάδες. Ο S&P 500 κατέγραψε πτώση 2,06% στις 6.796 μονάδες, στη χειρότερη συνεδρίασή του από τον Οκτώβριο, ενώ ο Nasdaq σημείωσε ακόμη μεγαλύτερες απώλειες 2,39%, κλείνοντας στις 22.954 μονάδες.

Την ίδια στιγμή, ο δείκτης μεταβλητότητας VIX –γνωστός ως «βαρόμετρο φόβου» της Wall Street– εκτινάχθηκε πάνω από τις 20 μονάδες, σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από τα τέλη Νοεμβρίου, αποτυπώνοντας την απότομη αύξηση της νευρικότητας των επενδυτών.

Πιέσεις και στα αμερικανικά ομόλογα – Φυγή από το ρίσκο

Η αναταραχή δεν περιορίστηκε στις μετοχές. Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων κατέγραψαν απότομη άνοδο, καθώς οι φόβοι για εμπορικό πόλεμο με την Ευρώπη οδήγησαν σε φυγή από τα αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς των ΗΠΑ αυξήθηκε πάνω από 5 μονάδες βάσης, στο 4,287%, ενώ ακόμη μεγαλύτερη ήταν η άνοδος στα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας. Οι αποδόσεις των 20ετών και 30ετών τίτλων εκτινάχθηκαν κατά περισσότερες από 7 μονάδες βάσης, φτάνοντας αμφότερες στο 4,916%.

Ενδεικτικό του κλίματος ήταν και το γεγονός ότι το δανέζικο συνταξιοδοτικό ταμείο AkademikerPension ανακοίνωσε πως αποεπενδύει από αμερικανικά ομόλογα, επικαλούμενο ανησυχίες για τη βιωσιμότητα του αμερικανικού χρέους.

Οι απειλές Τραμπ και η «εμμονή» με τη Γροιλανδία

Το νέο σοκ στις αγορές ήρθε μετά την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social το περασμένο Σάββατο, με την οποία προανήγγειλε την επιβολή κλιμακούμενων δασμών στις εισαγωγές από οκτώ χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ. Οι δασμοί, σύμφωνα με τον ίδιο, θα ξεκινήσουν από 10% την 1η Φεβρουαρίου και θα αυξηθούν στο 25% από την 1η Ιουνίου, έως ότου επιτευχθεί συμφωνία για την «πλήρη και ολοκληρωτική αγορά της Γροιλανδίας».

Ο Αμερικανός πρόεδρος κλιμάκωσε περαιτέρω τη ρητορική του, απειλώντας με δασμούς 200% στα γαλλικά κρασιά και τη σαμπάνια, ενώ επιτέθηκε και στο Ηνωμένο Βασίλειο για τα σχέδιά του να παραχωρήσει την κυριαρχία των Νήσων Τσάγκος στον Μαυρίκιο, χαρακτηρίζοντας την κίνηση «πράξη μεγάλης ανοησίας» και επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφάλειας.

«Οι αγορές ήταν τιμολογημένες στην τελειότητα»

Αναλυτές εκτιμούν ότι οι αγορές ήταν ήδη ευάλωτες, καθώς είχαν «τιμολογηθεί στην τελειότητα», με υψηλές αποτιμήσεις και αισιόδοξες προσδοκίες κερδοφορίας. Όπως σημείωσε ο επικεφαλής επενδύσεων της Wealthspire, Μπραντ Λονγκ, η χρήση των δασμών ως άμεσου πολιτικού εργαλείου για μη καθαρά οικονομικούς στόχους δημιουργεί μια νέα και απρόβλεπτη πηγή αβεβαιότητας, ιδίως όταν στρέφεται κατά των στενότερων συμμάχων των ΗΠΑ.

Ευρωπαϊκές αντιδράσεις και φόβοι για «πολέμους κεφαλαίων»

Οι απειλές Τραμπ προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στην Ευρώπη, με Ευρωπαίους ηγέτες να τις χαρακτηρίζουν «απαράδεκτες» και να εξετάζουν αντίμετρα. Η Γαλλία φέρεται να πιέζει για ενεργοποίηση του Anti-Coercion Instrument, του ισχυρότερου οικονομικού εργαλείου της ΕΕ απέναντι σε πιέσεις τρίτων χωρών.

Στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, ο Ρέι Ντάλιο προειδοποίησε ότι πίσω από τους εμπορικούς πολέμους ενδέχεται να ακολουθήσουν «πόλεμοι κεφαλαίων», με διεθνείς επενδυτές να εμφανίζονται λιγότερο πρόθυμοι να χρηματοδοτήσουν το αμερικανικό χρέος.

Στο ίδιο πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να αναστείλει τη διαδικασία επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ–ΗΠΑ, μετά τις τελευταίες απειλές Τραμπ για τη Γροιλανδία, απόφαση που επιβεβαίωσαν οι κυριότερες πολιτικές ομάδες.

Επιστροφή του «sell America»

Παρά το γενικευμένο sell-off, ορισμένες μετοχές του S&P 500 κατέγραψαν νέα ιστορικά υψηλά, ενώ άλλες υποχώρησαν σε χαμηλά 52 εβδομάδων, αποτυπώνοντας την έντονη ανομοιογένεια της αγοράς.

Ωστόσο, το κυρίαρχο αφήγημα της ημέρας ήταν η επιστροφή του «sell America», με ταυτόχρονες πιέσεις σε μετοχές, ομόλογα και δολάριο, καθώς οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι και η πολιτική αβεβαιότητα επανέρχονται δυναμικά στο προσκήνιο.

