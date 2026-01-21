search
ΠΕΜΠΤΗ 22.01.2026 01:22
ΚΟΣΜΟΣ

21.01.2026 23:15

Τραμπ: «Επ’ αόριστον» η συμφωνία για τη Γροιλανδία – «Όλοι είναι ευχαριστημένοι» -Ανακάλεσε τους δασμούς στις ευρωπαϊκές χώρες

trump davos 7654- new

Συμφωνία «μεγάλης διάρκειας» χαρακτήρισε το πλαίσιο συμφωνίας για τη Γροιλανδία ο Ντόναλντ Τραμπ χωρίς να δώσει συγκεκριμένες λεπτομέρειες για το περιεχόμενό της, σε συνέντευξή του στο CNBC.

«Είναι λίγο περίπλοκο», είπε για τη συμφωνία, προσθέτοντας ότι θα δοθούν εξηγήσεις «στην πορεία». Σε άλλο σημείο της συνέντευξης είπε ότι πρόκειται για μια συμφωνία που θα διαρκέσει «επ’ αόριστον», λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είναι για πάντα».

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι πρόκειται για μια συμφωνία με την οποία «όλοι είναι ευχαριστημένοι», η οποία καλύπτει τις απαιτήσεις του για έλεγχο της Γροιλανδίας.

Λίγο αργότερα, ο Τραμπ διευκρίνισε ότι το πλαίσιο που επιτεύχθηκε με το ΝΑΤΟ για την αποκλιμάκωση των εντάσεων γύρω από τη Γροιλανδία περιλαμβάνει δικαιώματα εκμετάλλευσης ορυκτών για τις ΗΠΑ, καθώς και συμμετοχή στο αμυντικό σύστημα Golden Dome.

«Θα συμμετέχουν στο Golden Dome και στα δικαιώματα για τα ορυκτά – και εμείς επίσης», δήλωσε ο Τραμπ στη συνέντευξή του στο CNBC.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε το Ιράν να σταματήσει να επιδιώκει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, προειδοποιώντας πως εάν δεν το κάνει, οι ΗΠΑ θα αναλάβουν δράση.

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στο CNBC από το Νταβός της Ελβετίας, ο Τραμπ είπε αναφερόμενος στο Ιράν: «Πρέπει να σταματήσουν με τα πυρηνικά». Yπενθυμίζοντας την αμερικανική επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν τον περασμένο Ιούνιο, προειδοποίησε πως σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν συμμορφωθεί, «θα ξανασυμβεί».

Σχολιάζοντας τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Ιράν, ο Τραμπ είπε πως οι αρχές σκόπευαν να απαγχονίσουν 837 ανθρώπους την Πέμπτη. «Τους είπα: Δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό», συνέχισε και ανέφερε ότι «πυροβολούσαν πολίτες αδιακρίτως στους δρόμους».

«Ελπίζουμε πως δεν θα υπάρξουν περαιτέρω ενέργειες», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

ΝΑΤΟ: Οι σύμμαχοι θα εργαστούν συλλογικά για τη διασφάλιση της ασφάλειας στην Αρκτική

Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ θα εργαστούν συλλογικά για τη διασφάλιση της ασφάλειας στην Αρκτική, δήλωσε την Τετάρτη εκπρόσωπος της Συμμαχίας.

«Οι συζητήσεις μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ για το πλαίσιο στο οποίο αναφέρθηκε ο πρόεδρος θα επικεντρωθούν στη διασφάλιση της ασφάλειας στην Αρκτική μέσω της συλλογικής δράσης των συμμάχων, και ιδίως των επτά χωρών–μελών που βρίσκονται στην Αρκτική», ανέφερε ο εκπρόσωπος.

Παράλληλα, σημείωσε ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Δανίας, της Γροιλανδίας και των Ηνωμένων Πολιτειών θα προχωρήσουν, με στόχο να διασφαλιστεί ότι η Ρωσία και η Κίνα δεν θα αποκτήσουν ποτέ οικονομικό ή στρατιωτικό έρεισμα στη Γροιλανδία.

Ύστερα από εβδομάδες έντονης ρητορικής που απείλησε να προκαλέσει τη βαθύτερη ρήξη στις διατλαντικές σχέσεις εδώ και δεκαετίες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έκανε την Τετάρτη αιφνιδιαστικά πίσω από τις απειλές για την επιβολή δασμών ως μοχλό πίεσης για την απόκτηση της Γροιλανδίας, δηλώνοντας ότι διαφαίνεται συμφωνία για τον τερματισμό της διαμάχης.

Ο Τραμπ ανακάλεσε τους δασμούς σε ευρωπαϊκές χώρες μετά από «παραγωγική» συνάντηση με τον Ρούτε

Λίγο νωρίτερα ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ανακαλεί τους δασμούς σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες μετά από «παραγωγική» συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Όπως αναφέρει ο ίδιος ο πρόεδρος των ΗΠΑ στο Truth Social, «με βάση μια πολύ παραγωγική συνάντηση που είχα με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, έχουμε διαμορφώσει το πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας σε σχέση με τη Γροιλανδία και, στην πραγματικότητα, ολόκληρη την Αρκτική Περιοχή. Αυτή η λύση, εάν υιοθετηθεί, θα είναι εξαιρετική για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και όλα τα κράτη του ΝΑΤΟ. Με βάση αυτή τη συμφωνία, δεν θα επιβάλω τους Δασμούς που είχαν προγραμματιστεί να τεθούν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου. Διεξάγονται πρόσθετες συζητήσεις σχετικά με τον Χρυσό Θόλο όσον αφορά τη Γροιλανδία. Περισσότερες πληροφορίες θα διατεθούν καθώς προχωρούν οι συζητήσεις. Ο Αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς, ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο Ειδικός Απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και διάφοροι άλλοι, όπως απαιτείται, θα είναι υπεύθυνοι για τις διαπραγματεύσεις — Θα αναφέρουν απευθείας σε εμένα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ».

Ο Τραμπ δεν έδωσε καμία λεπτομέρεια σχετικά με τη συμφωνία που φέρεται να επιτεύχθηκε.

«Δέχομαι θετικά την ανακοίνωση του προέδρου Τραμπ, για απόσυρση των δασμών οι οποίοι προβλέπονταν να επιβληθούν την 1η Φεβρουαρίου σε βάρος ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι.

«Όπως η Ιταλία υποστήριζε ανέκαθεν, είναι βασικής σημασίας να συνεχίσει να ευνοείται ο διάλογος μεταξύ σύμμαχων», προσθέτει η Ιταλίδα πρωθυπουργός.

Η ανακοίνωση του Προέδρου Τραμπ για ένα «πλαίσιο για μια μελλοντική συμφωνία» για τη Γροιλανδία μπορεί να προσφέρει κάποια ανακούφιση στους Ευρωπαίους συμμάχους των ΗΠΑ. Ωστόσο, η είδηση ​​θέτει περισσότερα ερωτήματα παρά δίνει απαντήσεις, αφήνοντας τους συμμάχους να μαντεύουν για το ποιος ακριβώς μπορεί να είναι ο ρόλος των ΗΠΑ στην περιοχή του νησιού στο μέλλον.

Μένει να δούμε τι είδους συμφωνία έχουν κάνει ο Τραμπ και ο Ρούτε και με ποια δικαιοδοσία ο Ρούτε κάνει συμφωνίες με τον Τραμπ για οποιαδήποτε χώρα.

