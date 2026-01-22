Πακιστάν: Στους 55 οι νεκροί από τη φονική φωτιά σε εμπορικό κέντρο στο Καράτσι

Τουλάχιστον 55 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά που ξέσπασε το Σάββατο (17/1) σε εμπορικό κέντρο στο Καράτσι, στο νότιο Πακιστάν, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποιήθηκε σήμερα.

«Συνολικά, έχουν βρεθεί 55 πτώματα από το βράδυ του Σαββάτου», είπε ο Τζαβέντ Ναμπί Χοσό, υπαρχηγός της αστυνομίας στο νότιο Καράτσι.

Παράλληλα, οι αρχές του Πακιστάν εκτιμούν ότι δεν πρόκειται για τον τελικό απολογισμό.

Υπενθυμίζεται ότι η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 10 το βράδυ του Σαββάτου στο πολυώροφο εμπορικό κέντρο Gul Plaza στην επιχειρηματική συνοικία της πόλης, και έκαιγε για περισσότερο από 24 ώρες, εμποδίζοντας τις προσπάθειες διάσωσης στην πυκνοκατοικημένη περιοχή.

Πυροσβέστες είπαν ότι το κτίριο, που στεγάζει περισσότερα από 1.200 καταστήματα, δεν είχε εξαερισμό, με αποτέλεσμα το εμπορικό κέντρο να γεμίσει πυκνό καπνό και να επιβραδυνθούν οι προσπάθειες των διασωστών να φθάσουν στους ανθρώπους που είχαν παγιδευτεί στο εσωτερικό του.

Όπως ανέφεραν οι τοπικές Αρχές, η φωτιά εξαπλώθηκε ταχύτατα αφού ξέσπασε σε χώρο όπου καταστηματάρχες είχαν αποθηκεύσει εισαγόμενα ενδύματα και πλαστικά οικιακά είδη, υλικά που λειτούργησαν ως καύσιμη ύλη.

Τοπικά Μέσα μετέδωσαν ότι οι περισσότεροι καταστηματάρχες είχαν ήδη κλείσει ή αποχωρήσει από το σημείο όταν εκδηλώθηκε η φωτιά, τα αίτια της οποίας παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η σχετική έρευνα αναμένεται να ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση του έργου των διασωστών, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για βραχυκύκλωμα.

