search
ΠΕΜΠΤΗ 22.01.2026 09:34
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.01.2026 07:52

Πακιστάν: Στους 55 οι νεκροί από τη φονική φωτιά σε εμπορικό κέντρο στο Καράτσι

22.01.2026 07:52
pakistan_fire_new

Τουλάχιστον 55 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά που ξέσπασε το Σάββατο (17/1) σε εμπορικό κέντρο στο Καράτσι, στο νότιο Πακιστάν, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποιήθηκε σήμερα.

«Συνολικά, έχουν βρεθεί 55 πτώματα από το βράδυ του Σαββάτου», είπε ο Τζαβέντ Ναμπί Χοσό, υπαρχηγός της αστυνομίας στο νότιο Καράτσι.

Παράλληλα, οι αρχές του Πακιστάν εκτιμούν ότι δεν πρόκειται για τον τελικό απολογισμό.

Υπενθυμίζεται ότι η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 10 το βράδυ του Σαββάτου στο πολυώροφο εμπορικό κέντρο Gul Plaza στην επιχειρηματική συνοικία της πόλης, και έκαιγε για περισσότερο από 24 ώρες, εμποδίζοντας τις προσπάθειες διάσωσης στην πυκνοκατοικημένη περιοχή.

Πυροσβέστες είπαν ότι το κτίριο, που στεγάζει περισσότερα από 1.200 καταστήματα, δεν είχε εξαερισμό, με αποτέλεσμα το εμπορικό κέντρο να γεμίσει πυκνό καπνό και να επιβραδυνθούν οι προσπάθειες των διασωστών να φθάσουν στους ανθρώπους που είχαν παγιδευτεί στο εσωτερικό του.

Όπως ανέφεραν οι τοπικές Αρχές, η φωτιά εξαπλώθηκε ταχύτατα αφού ξέσπασε σε χώρο όπου καταστηματάρχες είχαν αποθηκεύσει εισαγόμενα ενδύματα και πλαστικά οικιακά είδη, υλικά που λειτούργησαν ως καύσιμη ύλη

Τοπικά Μέσα μετέδωσαν ότι οι περισσότεροι καταστηματάρχες είχαν ήδη κλείσει ή αποχωρήσει από το σημείο όταν εκδηλώθηκε η φωτιά, τα αίτια της οποίας παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα. 

Σύμφωνα με την αστυνομία, η σχετική έρευνα αναμένεται να ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση του έργου των διασωστών, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για βραχυκύκλωμα.

Διαβάστε επίσης:

Πόλεμος στην Ουκρανία: Σήμερα η συνάντηση Πούτιν με Γουίτκοφ και Κούσνερ – Τι θα συζητήσει με τους απεσταλμένους του Τραμπ

Τραμπ–ΝΑΤΟ–Γροιλανδία: Ο «Χρυσός Θόλος», τα ορυκτά και το σχέδιο μόνιμης αμερικανικής παρουσίας στην Αρκτική με συμφωνία «τύπου Κύπρου»

Επικίνδυνη κόντρα για τη Γροιλανδία – Οι βλέψεις του Τραμπ, οι αντιστάσεις της Ε.Ε. και η κρίση στο ΝΑΤΟ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kakokairia_dromoi
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Ποιοι δρόμοι παραμένουν κλειστοί στην Αττική

ataman obrantobitw 66- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Η κρούση στον Ομπράντοβιτς και το όχι του Ζοτς – Το πάγωμα Αταμάν από την… απουσία του Σάρπ

antoniadis-new
LIFESTYLE

Χρίστος Αντωνιάδης: «Είχα εμμονική θαυμάστρια και πήγα στην αστυνομία» (Video)

ileia_anemostrovilos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Καταστροφικό «χτύπημα» ανεμοστρόβιλου στην Πηνεία – Χάθηκαν δεκάδες ζώα από κατάρρευση στάβλου (video)

trump zelensky florida
ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση με τον Ζελένσκι στο Νταβός ανακοίνωσε ο Τραμπ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kalimera_ellada_new
MEDIA

ΑΝΤ1: Εσπευσμένη ολοκλήρωση «κύκλου» στο «Καλημέρα Ελλάδα» λόγω… χημείας - Συνεχίζει μόνο με τον Παναγιώτη Στάθη

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Αλλαγή της τελευταίας στιγμής στις πληρωμές - Πότε πάνε τελικά στα ΑΤΜ οι συνταξιούχοι (video)

panos-kammenos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πάνος Καμμένος και ο σκύλος του «πετάχτηκαν» μέχρι τη Γροιλανδία

kakokairia ano glyfada 7765- new
ΕΛΛΑΔΑ

Φονική κακοκαιρία: Δύο νεκροί σε Γλυφάδα και Άστρος, χάος στους δρόμους της Αττικής, υπερχείλισαν ρέματα, «βούλιαξαν» αυτοκίνητα

koukourakis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Κουκουράκης: «Ήταν μια δύσκολη χρονιά, δοκιμάστηκα στα όριά μου ψυχικά και σωματικά» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 22.01.2026 09:34
kakokairia_dromoi
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Ποιοι δρόμοι παραμένουν κλειστοί στην Αττική

ataman obrantobitw 66- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Η κρούση στον Ομπράντοβιτς και το όχι του Ζοτς – Το πάγωμα Αταμάν από την… απουσία του Σάρπ

antoniadis-new
LIFESTYLE

Χρίστος Αντωνιάδης: «Είχα εμμονική θαυμάστρια και πήγα στην αστυνομία» (Video)

1 / 3