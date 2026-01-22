Εκτός κάθε ελέγχου η ICE: Συνέλαβε αγοράκι 5 ετών την ώρα που επέστρεφε από το σχολείο

«Αλωνίζει» με τις ευλογίες του Τραμπ η αμερικανική Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), η οποία συνέλαβε ένα 5χρονο αγόρι στη Μινεσότα, την ώρα που επέστρεφε στο σπίτι από το σχολείο.

Ο Λίαμ Ράμος, μαθητής νηπιαγωγείου, συνελήφθη μαζί με τον πατέρα του ενώ βρίσκονταν στον δρόμο, ακριβώς έξω από το σπίτι τους, όπως ανακοίνωσε ο διευθυντής της σχολικής περιφέρειας στο Κολούμπια Χάιτς. Ο 5χρονος είναι ένα από τα τέσσερα παιδιά της συγκεκριμένης σχολικής περιφέρειας που έχουν συλληφθεί από την ICE μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων.

Πατέρας και γιος είχαν μόλις επιστρέψει στο σπίτι τους όταν συνελήφθησαν και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν σε κέντρο κράτησης στο Τέξας.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, πράκτορας της ICE έβγαλε τον μικρό Λίαμ από το αυτοκίνητο, τον οδήγησε μέχρι την πόρτα του σπιτιού και του ζήτησε να χτυπήσει το κουδούνι για να του ανοίξουν.

Η επιθεωρήτρια Ζένα Στένβικ δήλωσε στον Guardian ότι οι αρχές χρησιμοποίησαν το παιδί ως «δόλωμα», προκειμένου να διαπιστώσουν αν βρισκόταν στο σπίτι κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας. Όπως ανέφερε, μέσα στο σπίτι υπήρχε ενήλικας που προσφέρθηκε να αναλάβει τη φροντίδα του 5χρονου ώστε να μην συλληφθεί, όμως οι πράκτορες αρνήθηκαν.

Photo: Columbia Heights Public Schools

Περίπου 20 λεπτά αργότερα, ενώ πατέρας και γιος είχαν ήδη συλληφθεί, ο μεγαλύτερος αδελφός του Λίαμ, μαθητής γυμνασίου, επέστρεψε στο σπίτι και δεν βρήκε κανένα μέλος της οικογένειάς του. Δύο διευθυντές σχολείων της περιοχής έσπευσαν στο σημείο για να προσφέρουν βοήθεια και υποστήριξη.

«Δεν ήρθαν παράνομα, δεν είναι εγκληματίες»

Ο δικηγόρος της οικογένειας εξήγησε ότι υπάρχει ενεργή υπόθεση ασύλου και παρουσίασε έγγραφα που αποδεικνύουν πως πατέρας και γιος εισήλθαν στις ΗΠΑ από επίσημο σημείο διέλευσης. «Η οικογένεια ακολούθησε όλους τους κανόνες που προβλέπονται. Δεν ήρθαν εδώ παράνομα. Δεν είναι εγκληματίες», δήλωσε, προσθέτοντας ότι δεν υπήρχε εντολή απέλασης.

Η σχολική περιφέρεια έδωσε στη δημοσιότητα δύο φωτογραφίες από το περιστατικό, με την επιθεωρήτρια Στένβικ να θέτει το ερώτημα: «Γιατί να συλλάβουν ένα παιδί πέντε ετών; Δεν μπορείτε να μου πείτε ότι αυτό το παιδί θεωρείται βίαιος εγκληματίας».

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας υποστήριξε ότι η ICE πραγματοποιούσε «στοχευμένη επιχείρηση» για τη σύλληψη του πατέρα του Λίαμ, τον οποίο χαρακτήρισε «παράνομο αλλοδαπό». Όπως ανέφερε, «η ICE δεν είχε στόχο ένα παιδί». Ισχυρίστηκε επίσης ότι ο πατέρας «διέφυγε πεζός, εγκαταλείποντας το παιδί του», λέγοντας ότι για λόγους ασφάλειας ένας αξιωματικός παρέμεινε με τον Λίαμ, ενώ οι υπόλοιποι προχώρησαν στη σύλληψη του πατέρα. Σύμφωνα με την ίδια δήλωση, οι γονείς καλούνται να αποφασίσουν αν θα απομακρυνθούν μαζί με τα παιδιά τους ή αν θα ορίσουν ασφαλές πρόσωπο για τη φροντίδα τους.

Η σχολική περιφέρεια δημοσίευσε και δήλωση του δασκάλου του Λίαμ: «Είναι ένας έξυπνος μαθητής, πολύ ευγενικός και αγαπητός. Έχει λείψει στους συμμαθητές του. Ερχόταν καθημερινά στο σχολείο και φώτιζε την τάξη. Το μόνο που θέλω είναι να επιστρέψει και να είναι ασφαλής».

Τέλος, ο δικηγόρος της οικογένειας προειδοποίησε για τις σοβαρές συνέπειες της κράτησης ενός τόσο μικρού παιδιού. «Όταν οι συμμαθητές του μάθουν ότι η κυβέρνηση τον πήρε μακριά, η ζημιά θα είναι τεράστια. Δεν αφορά μόνο την οικογένεια, αλλά ολόκληρη την κοινότητα και όλα αυτά τα παιδιά που θα βιώσουν ένα βαθύ τραύμα».

Διαβάστε επίσης

Ο Τραμπ παρουσιάζει το «Συμβούλιο Ειρήνης» στο Νταβός – Ο οργανισμός που «θέλει» να «ανταγωνιστεί» τον ΟΗΕ

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, έλαβε πρόσκληση να επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο

Αυστραλία: Τρεις νεκροί και ένας τραυματίας από πυροβολισμούς σε σπίτι