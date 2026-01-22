search
ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Τρεις νεκροί και ένας τραυματίας από πυροβολισμούς σε σπίτι

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας ακόμη τραυματίστηκε την Πέμπτη σε περιστατικό πυροβολισμών σε πόλη της πολιτείας Νέα Νότια Ουαλία στην Αυστραλία, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Οι αρχές κλήθηκαν σε κατοικία στο Lake Cargelligo, πόλη περίπου 1.500 κατοίκων, έπειτα από αναφορές για πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με την αστυνομία, δύο γυναίκες και ένας άνδρας εντοπίστηκαν νεκροί, ενώ ένας ακόμη άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση.

Ο δράστης ή οι δράστες παραμένουν ασύλληπτοι.

Οι αρχές κάλεσαν το κοινό να αποφύγει την περιοχή και τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους.

