Τα 5 βασικά σημεία της επιθετικής εμφάνισης Τραμπ στο Νταβός – Ανάλυση CNN

Η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός κινήθηκε σε έντονα αντιπαραθετικό τόνο, με αιχμές κατά της Ευρώπης και των συμμάχων των ΗΠΑ, αλλά και περιορισμένες στιγμές αποκλιμάκωσης.

Το CNN ανέλυσε την εμφάνισή του με 5 βασικά σημεία:

Δεν θα πάρει τη Γροιλανδία με τη βία

Ο Τραμπ δήλωσε ρητά ότι δεν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει στρατιωτική ισχύ για να αποκτήσει τη Γροιλανδία. Η τοποθέτηση αυτή καθησύχασε Ευρωπαίους αξιωματούχους και τις αγορές, αν και ο ίδιος επέμεινε ότι επιδιώκει την πλήρη κυριότητα της περιοχής και προειδοποίησε όσους αντιταχθούν ότι «θα το θυμηθεί».

Ένα ιστορικό επιχείρημα

Επαναλαμβάνοντας τις αξιώσεις του, ο Τραμπ υποστήριξε ότι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να διασφαλίσουν την ασφάλεια της Γροιλανδίας. Κατηγόρησε τη Δανία ως «αχάριστη», επικαλούμενος τον ρόλο των ΗΠΑ στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, και χαρακτήρισε λάθος την επιστροφή της Γροιλανδίας στη Δανία.

Ένα ευρύ ξέσπασμα παραπόνων

Η ομιλία περιλάμβανε επιθέσεις σε πολλές χώρες και ηγέτες. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι ευρωπαϊκά κράτη και σύμμαχοι πλουτίζουν εις βάρος των ΗΠΑ, ειρωνεύτηκε ηγέτες και επανέφερε παλιές πολιτικές και προσωπικές αντιπαραθέσεις, τόσο σε διεθνές όσο και σε εσωτερικό επίπεδο.

Ένας πιο συγκρατημένος Τραμπ και ένα σοκαρισμένο ακροατήριο

Αρχικά το κοινό αντέδρασε με γέλια και σχετική ανοχή, όμως όσο η ομιλία παρατεινόταν το κλίμα έγινε πιο βαρύ. Οι παρεκβάσεις, η ένταση και οι αμφιλεγόμενες αναφορές προκάλεσαν αμηχανία, σιωπή και, τελικά, πρόωρες αποχωρήσεις.

Μια Ευρώπη που δεν αναγνωρίζει



Κεντρικός άξονας της ομιλίας ήταν η άποψη ότι η Ευρώπη έχει αλλάξει δραματικά. Ο Τραμπ κατηγόρησε τους Ευρωπαίους ηγέτες για τη μετανάστευση, την ασφάλεια και την οικονομική πολιτική, υποστηρίζοντας ότι η σταθερότητα της ηπείρου εξαρτάται από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

