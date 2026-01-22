19 χώρες στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ – Απούσα η Ευρώπη, πλην Ουγγαρίας και Βουλγαρίας – Οι «παρόντες»

Στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε το νέο «Συμβούλιο Ειρήνης» (Board of Peace), έναν διεθνή οργανισμό που, σύμφωνα με το ίδιο το σχέδιό του, φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως εναλλακτικός και ανταγωνιστικός μηχανισμός έναντι του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην επίλυση διεθνών συγκρούσεων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε τελευταίος στη σκηνή, αφού προηγήθηκαν τα μέλη του «Board of Peace», και ξεκίνησε την ομιλία του λέγοντας ότι πρόκειται για «μια πολύ συναρπαστική ημέρα, που προετοιμαζόταν εδώ και καιρό».

Στη συνέχεια υποστήριξε ότι «όλοι θέλουν να είναι μέρος» του Board of Peace, αν και επισήμανε ότι οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ τους και το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν έχουν ακόμη υπογράψει. Πρόσθεσε ότι θα συνεργαστούν «με πολλούς άλλους, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Εθνών».

Επανέλαβε επίσης τη ρητορική του για τον τερματισμό πολέμων, λέγοντας ότι «έχουμε ειρήνη στη Μέση Ανατολή» και ότι «έχουμε διευθετήσει οκτώ πολέμους», εκτιμώντας πως «έρχεται σύντομα άλλος ένας», αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία. Όπως είπε, ήταν η σύγκρουση που «νόμιζα ότι θα ήταν εύκολη», αλλά «αποδείχθηκε πιθανόν η πιο δύσκολη».

«Σήμερα, ο κόσμος είναι πλουσιότερος, ασφαλέστερος και πολύ πιο ειρηνικός από ό,τι ήταν πριν από ένα χρόνο», είπε ο Τραμπ.

«Σβήσαμε όλες αυτές τις φωτιές που πολλοί άνθρωποι δεν γνώριζαν, συμπεριλαμβανομένου και εμού».

Αφού απαρίθμησε τα επιτεύγματα της κυβέρνησής του στη διεθνή σκηνή μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στη Βενεζουέλα κατά την ομιλία του.

«Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, χάρη στην απαράμιλλη δεξιοτεχνία, ισχύ και δύναμη του αμερικανικού στρατού — έχουμε μακράν τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο — συλλάβαμε τον παράνομο δικτάτορα Νικολάς Μαδούρο και απελευθερώσαμε τον λαό της Βενεζουέλας», είπε.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι’ αυτό και έχουμε εξαιρετικές σχέσεις με τους νέους ηγέτες της Βενεζουέλας. Οι σχέσεις αυτές είναι καλές».

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι «ανοίγουμε τη χώρα στις μεγάλες πετρελαϊκές μας εταιρείες και αυτό πηγαίνει πολύ καλά. Έχουμε ήδη αντλήσει 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και ένα μεγάλο μέρος από αυτά θα επιστρέψει στη Βενεζουέλα».

Όπως είπε, η Βενεζουέλα «θα έχει περισσότερα έσοδα μαζί μας σε σύντομο χρονικό διάστημα απ’ όσα είχε μέσα σε χρόνια».

«Οι πετρελαϊκές εταιρείες θέλουν να μπουν, θέλουν να μπουν άμεσα. Είμαστε ήδη εκεί και επιθεωρούμε τις εγκαταστάσεις», κατέληξε.

Οι χώρες

Η τελετή υπογραφής του νέου «Board of Peace» του Donald Trump πραγματοποιείται στο Νταβός με τη συμμετοχή λιγότερων από 20 χωρών και χωρίς την παρουσία παραδοσιακών δυτικοευρωπαϊκών συμμάχων των ΗΠΑ.

Εκ μέρους της Τουρκίας, υπέγραψε το καταστατικό ο Χακάν Φιντάν. Το ίδιο έκαναν και εκπρόσωποι από το Μπαχρέιν και το Μαρόκο.

Στη σκηνή βρέθηκαν εκπρόσωποι και ηγέτες από τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αργεντινή και την Παραγουάη, μεταξύ άλλων.

Ο Τραμπ τους ευχαρίστησε δημόσια, χαρακτηρίζοντάς τους «στην πλειονότητά τους πολύ δημοφιλείς ηγέτες, σε ορισμένες περιπτώσεις όχι και τόσο».

Ο αριθμός των συμμετεχόντων ήταν αισθητά μικρότερος από τους περίπου 35 που κυβερνητικός αξιωματούχος είχε προαναγγείλει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα. Παράλληλα, καμία χώρα της Δυτικής Ευρώπης δεν έδωσε το «παρών».

Στο Board of Peace συμμετέχουν εκπρόσωπος του Μπαχρέιν, εκπρόσωπος του Μαρόκου, ο πρωθυπουργός της Αρμενίας, ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν, ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας και ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας (ο μόνος εκ της ΕΕ).

Επίσης συμμετέχουν ο πρόεδρος της Ινδονησίας, ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ιορδανίας, ο πρόεδρος του Κοσσυφοπεδίου, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, ο πρωθυπουργός του Κατάρ, ο υπουργός Εξωτερικών της ΣαουδικήςΑραβίας, ο πρόεδρος του Ουζμπεκιστάν και ο πρωθυπουργός της Μογγολίας.

Ο νέος οργανισμός

Ο νέος οργανισμός τελεί υπό τον άμεσο έλεγχο του Αμερικανού προέδρου και αποκτά, βάσει του σχεδίου χάρτη, ευρείες αρμοδιότητες που επικαλύπτουν ρόλους παραδοσιακά συνδεδεμένους με τον ΟΗΕ, όπως η διαμεσολάβηση σε ένοπλες συγκρούσεις και η πολιτική εποπτεία ειρηνευτικών διαδικασιών.

Αν και η ιδέα είχε αρχικά παρουσιαστεί ως εργαλείο για την ανοικοδόμηση της Γάζας, πλέον εξελίσσεται σε παγκόσμια πλατφόρμα «επίλυσης συγκρούσεων», με σαφή πρόθεση να παρακάμπτει τις υπάρχουσες δομές των Ηνωμένων Εθνών, τις οποίες ο Τραμπ έχει κατ’ επανάληψη κατηγορήσει για αναποτελεσματικότητα.

Ένα δισεκατομμύριο δολάρια για μόνιμη έδρα

Σύμφωνα με υψηλόβαθμο αξιωματούχο της κυβέρνησης Τραμπ, περίπου 35 ηγέτες έχουν ήδη αποδεχθεί την πρόσκληση συμμετοχής, από τις περίπου 50 που εστάλησαν. Η συμμετοχή, ωστόσο, συνοδεύεται από ιδιαίτερα υψηλό οικονομικό κόστος: ένα δισεκατομμύριο δολάρια για την απόκτηση μόνιμης έδρας στο Συμβούλιο, στοιχείο που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και συγκρίσεις με το σύστημα μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη νέα δομή «το καλύτερο συμβούλιο που έχει σχηματιστεί ποτέ», κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Αμπντέλ Φάταχ αλ-Σίσι, ο οποίος συγκαταλέγεται μεταξύ όσων έχουν αποδεχθεί την πρόσκληση.

Διχασμός στους συμμάχους

Η πρωτοβουλία αντιμετωπίζεται με επιφυλάξεις από παραδοσιακούς συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι εκφράζουν ανησυχίες ότι το νέο Συμβούλιο υπονομεύει τον ρόλο και τη νομιμοποίηση του ΟΗΕ. Αντίθετα, αρκετές χώρες της Μέσης Ανατολής, μεταξύ των οποίων η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ, έχουν δηλώσει πρόθυμες να συμμετάσχουν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν αποδέχθηκε την πρόσκληση, αν και από τη ρωσική πλευρά έχει ανακοινωθεί επισήμως μόνο ότι το υπουργείο Εξωτερικών «μελετά» την πρόταση. Τη συμμετοχή του γνωστοποίησε και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ουκρανία, ΝΑΤΟ και προσωπική στρατηγική Τραμπ

Η πρόσκληση προς τον Ρώσο πρόεδρο προκαλεί έντονη ανησυχία στην Ουκρανία, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με τον Τραμπ, μετά την ανακοίνωση του νέου Συμβουλίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι Ρωσία και Ουκρανία βρίσκονται «κοντά σε συμφωνία», ενώ υπογράμμισε ότι το βάρος της στήριξης του Κιέβου πρέπει να αναλάβουν κυρίως το ΝΑΤΟ και η Ευρώπη.

Το «Συμβούλιο Ειρήνης» εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική του Ντόναλντ Τραμπ να προβάλλει τον εαυτό του ως εναλλακτικό διεθνή ρυθμιστή ισχύος, σε αντιπαράθεση με τους υφιστάμενους πολυμερείς θεσμούς, και σε μια περίοδο κατά την οποία ο ίδιος δεν κρύβει την ενόχλησή του για το γεγονός ότι δεν έχει τιμηθεί με το Νόμπελ Ειρήνης.

