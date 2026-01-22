Ισπανία: Νέο σιδηροδρομικό ατύχημα – Τρένο συγκρούστηκε με γερανό στην Καρθαγένη

Αλλο ένα σιδηροδρομικό ατύχημα σημειώθηκε στην Ισπανία, καθώς ένα τρένο συγκρούστηκε με γερανό στην Καρθαγένη.

Το προαστιακό τρένο συγκρούστηκε με γερανό εργοταξίου στη νοτιοανατολική Ισπανία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν επιβάτες σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση TVE.

Σύμφωνα με το RTVE και το πρακτορείο EFE, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ άμεσα στήθηκε επιχείρηση διάσωσης στο σημείο του ατυχήματος, κοντά στη στάση «Los Partidarios», μεταξύ της Καρθαγένης και του δήμου La Unión.

🚨 #ÚLTIMAHORA | Choca un tren de pasajeros contra el brazo de una grúa en Alumbres



➡️ En la zona se encuentran sanitarios y efectivos de emergencias



🔗https://t.co/LlsPFdpaYb pic.twitter.com/Qy8wvIsyaM — La 7 (@la7tele) January 22, 2026

Ο ισπανικός σιδηροδρομικός φορέας Adif ανέφερε στο Χ ότι η κυκλοφορία στη γραμμή αυτή διακόπηκε λόγω «της εισβολής στην υποδομή ενός γερανού που δεν ανήκει στη σιδηροδρομική επιχείρηση», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Línea de ancho métrico Cartagena-Los Nietos: Se encuentra interrumpida la circulación por la invasión del gálibo de la infraestructura por una grúa ajena a la explotación ferroviaria. January 22, 2026

Η σύγκρουση αυτή συνέβη μετά τη φονική σύγκρουση τρένων υψηλής ταχύτητας την Κυριακή στην περιφέρεια της Ανδαλουσίας, όπου σκοτώθηκαν τουλάχιστον 43 άτομα, και μετά από ένα άλλο σιδηροδρομικό δυστύχημα στη βορειοανατολική Καταλονία την Τρίτη, στο οποίο σκοτώθηκε ο μηχανοδηγός.

Διαβάστε επίσης

Εκτός κάθε ελέγχου η ICE: Συνέλαβε αγοράκι 5 ετών την ώρα που επέστρεφε από το σχολείο

Ο Τραμπ παρουσιάζει το «Συμβούλιο Ειρήνης» στο Νταβός – Ο οργανισμός που «θέλει» να «ανταγωνιστεί» τον ΟΗΕ – (Live)

Συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι στο Νταβός: «Μεγάλη πρόοδο» στο Ουκρανικό «βλέπει» ο Γουίτκοφ