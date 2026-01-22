Ισπανία: Νέο σιδηροδρομικό ατύχημα – Τρένο συγκρούστηκε με γερανό στην Καρθαγένη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Αλλο ένα σιδηροδρομικό ατύχημα σημειώθηκε στην Ισπανία, καθώς ένα τρένο συγκρούστηκε με γερανό στην Καρθαγένη.
Το προαστιακό τρένο συγκρούστηκε με γερανό εργοταξίου στη νοτιοανατολική Ισπανία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν επιβάτες σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση TVE.
Σύμφωνα με το RTVE και το πρακτορείο EFE, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ άμεσα στήθηκε επιχείρηση διάσωσης στο σημείο του ατυχήματος, κοντά στη στάση «Los Partidarios», μεταξύ της Καρθαγένης και του δήμου La Unión.
Ο ισπανικός σιδηροδρομικός φορέας Adif ανέφερε στο Χ ότι η κυκλοφορία στη γραμμή αυτή διακόπηκε λόγω «της εισβολής στην υποδομή ενός γερανού που δεν ανήκει στη σιδηροδρομική επιχείρηση», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.
Η σύγκρουση αυτή συνέβη μετά τη φονική σύγκρουση τρένων υψηλής ταχύτητας την Κυριακή στην περιφέρεια της Ανδαλουσίας, όπου σκοτώθηκαν τουλάχιστον 43 άτομα, και μετά από ένα άλλο σιδηροδρομικό δυστύχημα στη βορειοανατολική Καταλονία την Τρίτη, στο οποίο σκοτώθηκε ο μηχανοδηγός.
