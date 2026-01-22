search
ΠΕΜΠΤΗ 22.01.2026 15:50
ΚΟΣΜΟΣ

22.01.2026 12:54

Νέα «πυρά» Νιούσομ κατά Τραμπ: Κατέστρεψε 80 χρόνια συμμαχιών των ΗΠΑ

Ο δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ, σε παρέμβασή του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, εξαπέλυσε νέα πυρά κατά του Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, κατηγόρησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ ότι η κυβέρνησή του κατέστρεψε τις συμμαχίες που γεννήθηκαν στα τέλη του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου.

«Δεν είναι ανώδυνο το να καταστρέφεις πάνω από 80 χρόνια συμμαχιών. Χρειάζονται δεκαετίες και δεκαετίες για να οικοδομήσεις την εμπιστοσύνη, τους οργανισμούς, την αρχιτεκτονική όπου βασίζεται όλο αυτό. Αρκούν μερικές εβδομάδες, μερικά tweets, μερικές ώρες ή και λεπτά μερικές φορές, για να τα καταστρέψουν», τόνισε ο δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, ο οποίος ενδέχεται να είναι το 2028 υποψήφιος για τον Λευκό Οίκο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εκφώνησε χθες, Τετάρτη (21/1), στο Νταβός μια επιθετική έναντι των Ευρωπαίων ομιλία.

Ο δημοκρατικός κυβερνήτης, σφοδρός επικριτής του ρεπουμπλικανού προέδρου, συνέκρινε τον Ντόναλντ Τραμπ με ένα «χωροκατακτητικό είδος» στην αμερικανική πολιτική ζωή.

«Θα μπορούσαμε να χάσουμε τη Δημοκρατία μας όπως την ξέρουμε», προειδοποίησε. «Η χώρα μας έχει γίνει αγνώριστη μέσα σε διάστημα μερικών μηνών. Είναι κόκκινος συναγερμός στις Ηνωμένες Πολιτείες, κόκκινο που αναβοσβήνει», είπε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ «οσμίζεται την αδυναμία όσο κανείς. Αυτή είναι η μεγάλη δύναμή του, αυτό είναι το ταλέντο του», τόνισε ο Γκάβιν Νιούσομ.

