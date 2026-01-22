search
ΠΕΜΠΤΗ 22.01.2026 15:55
ΚΟΣΜΟΣ

22.01.2026 15:38

Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ: Τραμπ και Ζελένσκι συναντήθηκαν στο Νταβός – «Θα δούμε τι θα συμβεί»

22.01.2026 15:38
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συναντήθηκε σήμερα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο Νταβός.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο των εργασιών του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ και λίγες ώρες πριν από την συνάντηση των απεσταλμένων του Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα, στο πλαίσιο των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Μετά το τέλος της συνάντησης, ο Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους ότι θα πρέπει να «δούμε τι θα συμβεί», προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ θα συναντηθούν με τη Ρωσία αύριο.

«Όλοι θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος», δήλωσε.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Λευκού Οίκου, η συνάντηση του Τραμπ με τον Ζελένσκι διήρκεσε «περίπου μία ώρα».

Διαβάστε επίσης:

Ισπανία: Νέο σιδηροδρομικό ατύχημα – Τρένο συγκρούστηκε με γερανό στην Καρθαγένη

Γροιλανδία: Γεωπολιτική με το πιστόλι στο τραπέζι – Πώς ο Τραμπ βάφτισε τον εκβιασμό «συμφωνία» στο Νταβός

Νέα «πυρά» Νιούσομ κατά Τραμπ: Κατέστρεψε 80 χρόνια συμμαχιών των ΗΠΑ

ΣΙΝΕΜΑ

Βραβεία Όσκαρ 2026: Live η ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων (video)

ΚΟΣΜΟΣ

Η ΕΕ επανεξετάζει τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, «ο Τραμπ διέβη τον Ρουβίκωνα, δεν υπάρχει επιστροφή»

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η κακοκαιρία, η απουσία Μητσοτάκη από το Νταβός και μία ουδετερότητα που ίσως μείνει χωρίς αντίκρισμα

ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ: Τραμπ και Ζελένσκι συναντήθηκαν στο Νταβός – «Θα δούμε τι θα συμβεί»

ΥΓΕΙΑ

Ασθενής διακομίστηκε στην Αθήνα με ασθενοφόρο του Δήμου Πόρου χωρίς συνοδεία διασωστών

MEDIA

ΑΝΤ1: Εσπευσμένη ολοκλήρωση «κύκλου» στο «Καλημέρα Ελλάδα» λόγω… χημείας - Συνεχίζει μόνο με τον Παναγιώτη Στάθη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Αλλαγή της τελευταίας στιγμής στις πληρωμές - Πότε πάνε τελικά στα ΑΤΜ οι συνταξιούχοι (video)

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πάνος Καμμένος και ο σκύλος του «πετάχτηκαν» μέχρι τη Γροιλανδία

LIFESTYLE

Λάνθιμος: «Aπαράδεκτο να παίζουν ομάδες από το Ισραήλ σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα»

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Η κρούση στον Ομπράντοβιτς και το όχι του Ζοτς – Το πάγωμα Αταμάν από την… απουσία του Σάρπ

