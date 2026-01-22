Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ: Τραμπ και Ζελένσκι συναντήθηκαν στο Νταβός – «Θα δούμε τι θα συμβεί»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συναντήθηκε σήμερα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο Νταβός.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο των εργασιών του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ και λίγες ώρες πριν από την συνάντηση των απεσταλμένων του Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα, στο πλαίσιο των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Μετά το τέλος της συνάντησης, ο Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους ότι θα πρέπει να «δούμε τι θα συμβεί», προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ θα συναντηθούν με τη Ρωσία αύριο.

«Όλοι θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος», δήλωσε.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Λευκού Οίκου, η συνάντηση του Τραμπ με τον Ζελένσκι διήρκεσε «περίπου μία ώρα».

