Νταβός: Ο Κούσνερ παρουσίασε το master plan για τη Γάζα – Ουρανοξύστες, λεωφόροι και πολυτελείς κατοικίες – Τι θα γίνει με την Χαμάς

Το σχέδιο των ΗΠΑ για την ανοικοδόμηση της Γάζας, παρουσίασε στο Νταβός ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου και ανώτερος σύμβουλος του Λευκού Οίκου Τζάρεντ Κούσνερ στην τελετή υπογραφής του «Συμβουλίου Ειρήνης». Όπως τόνισε, η επόμενη φάση είναι να «συνεργαστούμε με τη Χαμάς για τον αφοπλισμό της».

Ο Κούσνερ ανέφερε επίσης ότι ο Λευκός Οίκος επιθυμεί να εισαγάγει «τις αρχές της ελεύθερης οικονομίας στη Γάζα, που αντανακλούν τη νοοτροπία και την προσέγγιση που εφαρμόζει ο Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ».

BREAKING: JARED KUSHNER ON GAZA:



After two years of war involving around 90,000 tons of munitions, more than 60 million tons of rubble, and tens of thousands of "fatalities" the ceasefire allowed us to reach a 20-point plan and secure the release of hostages. pic.twitter.com/h8ayYVcDHm — Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) January 22, 2026

Ο Κούσνερ έδωσε στη δημοσιότητα μακέτες για το πώς θα είναι η Γάζα μετά την ανοικοδόμησή της. Όπως φαίνεται και στις εικόνες που δόθηκαν στη δημοσιότητα, θα ανεγερθούν μεταξύ άλλων ουρανοξύστες, ενώ θα υπάρχουν μεγάλες λεωφόροι και πολυτελείς κατοικίες δίπλα στη θάλασσα. Η Γάζα θα περιλαμβάνει ακόμη logistics, αποτελώντας παράλληλα ενεργειακό hub μέσα από την ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών.

Το σχέδιο των ΗΠΑ περιλαμβάνει λιμάνι και αεροδρόμιο στον παλαιστινιακό θύλακα, με τον Κούσνερ να τονίζει πως «δεν υπάρχει σχέδιο Β».

Το σχέδιο ανοικοδόμησης θα ξεκινήσει από το πέρασμα της Ράφα και στη συνέχεια θα επεκταθεί σταδιακά προς τα βόρεια μέχρι την πόλη της Γάζα.

Τι θα γίνει με τον αφοπλισμό της Χαμάς

Σχετικά με την αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς, ο Κούσνερ ανέφερε πως τα βαριά όπλα θα παραδοθούν άμεσα και θα αποσυρθούν αμέσως, ενώ τα μικρά όπλα θα αποσυρθούν ανά τομέα από τη νέα παλαιστινιακή αστυνομία.

Τα μέλη της Χαμάς θα «λάβουν με αμνηστία, θα επανενταχθούν ή θα έχουν ασφαλή διέλευση» και κάποια μέλη θα «ενταχθούν» στη νέα παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη μετά από «αυστηρό έλεγχο».

Μόλις ολοκληρωθεί και επαληθευτεί ο αφοπλισμός, ο ισραηλινός στρατός θα αποσυρθεί στην περίμετρο ασφαλείας γύρω από τη Γάζα.

Η ανοικοδόμηση θα ξεκινήσει μόνο σε τομείς όπου θα έχει ολοκληρωθεί η αποστρατιωτικοποίηση, τονίζεται στο σχέδιο.

Οι επόμενες 100 ημέρες θα επικεντρωθούν στην παροχή βοήθειας και την ανοικοδόμηση, επισήμανε ο Κούσνερ, σημειώνοντας πως τις επόμενες εβδομάδες θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσιγκτον μια διάσκεψη για τις επενδύσεις στη Γάζα.

«Ο στόχος μας εδώ είναι η ειρήνη μεταξύ του Ισραήλ και του παλαιστινιακού λαού. Όλοι θέλουν να ζουν ειρηνικά. Όλοι θέλουν να ζουν με αξιοπρέπεια», επισήμανε.

Το «ευχαριστώ» του Γουίτκοφ στον Νετανιάχου

Με τη σειρά του ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ ευχαρίστησε μεταξύ άλλων τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τους μεσολαβητές του Κατάρ, της Τουρκίας και της Αιγύπτου.

Σημειώνεται ότι με τη συγκεκριμένη παρουσίαση για τη νέα Γάζα ολοκληρώθηκε η εκδήλωση για το Συμβούλιο Ειρήνης, το οποίο ιδρύθηκε από τις ΗΠΑ και άλλα 18 κράτη. «Θα γίνει ένα ωραίο κομμάτι γης», σχολίασε από τη μεριά του ο Ντόναλντ Τραμπ.

Διαβάστε επίσης:

Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ: Άρχισε η συνάντηση Ζελένσκι-Τραμπ στο Νταβός

Ισπανία: Νέο σιδηροδρομικό ατύχημα – Τρένο συγκρούστηκε με γερανό στην Καρθαγένη

Γροιλανδία: Γεωπολιτική με το πιστόλι στο τραπέζι – Πώς ο Τραμπ βάφτισε τον εκβιασμό «συμφωνία» στο Νταβός