ΚΟΣΜΟΣ

22.01.2026 17:19

Ο Πούτιν στηρίζει τον παλαιστινιακό λαό με 1 δισ. δολάρια από τα παγωμένα ρωσικά assets στις ΗΠΑ

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είπε σήμερα στον Παλαιστίνιο ηγέτη Μαχμούντ Αμπάς ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να στείλει ένα δισεκατομμύριο δολάρια ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν παγώσει στις ΗΠΑ για την πρωτοβουλία του Συμβουλίου Ειρήνης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να υποστηρίξει τον παλαιστινιακό λαό, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο Πούτιν είπε επίσης πως η ιδέα να χρησιμοποιηθούν παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για το Συμβούλιο Ειρήνης έχει συζητηθεί προηγουμένως με τις ΗΠΑ, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Ο Πούτιν αναμένεται να συναντήσει τους απεσταλμένους των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ αργότερα σήμερα, με το Κρεμλίνο να τονίζει τη σημασία των διμερών οικονομικών σχέσεων και του εμπορίου στις συνεχιζόμενες συνομιλίες.

