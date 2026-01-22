search
ΠΕΜΠΤΗ 22.01.2026 18:42
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

22.01.2026 18:07

Τραμπ: Όργιο φημών… ξανά για την υγεία του μετά τις νέες μελανιές στο χέρι του (Photos)

22.01.2026 18:07
trump davos 88- new

Επανήλθαν τα ερωτήματα για την κατάσταση της υγείας του Ντόναλντ Τραμπ μετά τη μελανιά που απαθανάτισαν οι φωτογράφοι κατά την επίσκεψή του στο Νταβός της Ελβετίας.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, φωτογράφοι εντόπισαν μία μαύρη μελανιά στο αριστερό χέρι του προέδρου των ΗΠΑ.

Ο Aμερικανός πρόεδρος έχει προηγουμένως φωτογραφηθεί με μελανιά και στην πίσω πλευρά του δεξιού χεριού του.

Από την επανεκλογή του πριν από σχεδόν έναν χρόνο, η υγεία του Τραμπ έχει αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης, από την υπνηλία έως τις μελανιές στα χέρια του. Ο προσωπικός γιατρός του, Σον Μπαρμπαμπέλα, δήλωσε ότι ο Τραμπ παίρνει περίπου 325mg ασπιρίνης ημερησίως για να προλάβει έμφραγμα ή εγκεφαλικό. Η συνήθης δόση είναι περίπου 100mg.

«Λένε ότι η ασπιρίνη είναι καλή για τη ρευστοποίηση του αίματος, και δεν θέλω πηχτό αίμα να ρέει στην καρδιά μου. Θέλω καλό, αραιό αίμα να ρέει στην καρδιά μου. Βγάζει νόημα; Προτιμούν να παίρνω τη μικρότερη δόση, αλλά παίρνω τη μεγαλύτερη και το κάνω χρόνια, και όντως προκαλεί μελανιές», είχε πει ο Τραμπ στην Wall Street Journal.

Ο Λευκός Οίκος έχει συνδέσει τις μελανιές με τις «συχνές χειραψίες».

Ο Τραμπ είναι ο γηραιότερος πρόεδρος των ΗΠΑ. Ο ίδιος έχει υπερηφανευτεί πολλές φορές για την υγεία του για χρόνια, ενώ έχει δηλώσει ότι είναι «υγιέστερος από τον Ομπάμα», ο οποίος είναι 15 χρόνια νεότερος.

Νωρίτερα φέτος, ο γιατρός του Λευκού Οίκου Σον Μπαρμπαμπέλα δημοσίευσε ένα υπόμνημα για την υγεία του Τραμπ, καταλήγοντας ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.

