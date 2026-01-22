Τραμπ: Όργιο φημών… ξανά για την υγεία του μετά τις νέες μελανιές στο χέρι του (Photos)

Επανήλθαν τα ερωτήματα για την κατάσταση της υγείας του Ντόναλντ Τραμπ μετά τη μελανιά που απαθανάτισαν οι φωτογράφοι κατά την επίσκεψή του στο Νταβός της Ελβετίας.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, φωτογράφοι εντόπισαν μία μαύρη μελανιά στο αριστερό χέρι του προέδρου των ΗΠΑ.

Trump's *left* hand — not the one that is usually disfigured — now has a large bruise and is discolored



These pictures are from today in Davos and are via Chip Somodevilla (Getty) and Fabrice Coffrini (AFP) pic.twitter.com/FRp4RdITSp — Aaron Rupar (@atrupar) January 22, 2026

Ο Aμερικανός πρόεδρος έχει προηγουμένως φωτογραφηθεί με μελανιά και στην πίσω πλευρά του δεξιού χεριού του.

PHOTO: President Donald Trump seen today with visible bruising on his hand. pic.twitter.com/QpQkjsSrB3 — Faytuks Network (@FaytuksNetwork) January 22, 2026

Από την επανεκλογή του πριν από σχεδόν έναν χρόνο, η υγεία του Τραμπ έχει αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης, από την υπνηλία έως τις μελανιές στα χέρια του. Ο προσωπικός γιατρός του, Σον Μπαρμπαμπέλα, δήλωσε ότι ο Τραμπ παίρνει περίπου 325mg ασπιρίνης ημερησίως για να προλάβει έμφραγμα ή εγκεφαλικό. Η συνήθης δόση είναι περίπου 100mg.

Trump’s other hand now has a massive bruise….and his face is a very natural color today pic.twitter.com/Dd5vKjAtEI — Wu Tang is for the Children (@WUTangKids) January 22, 2026

«Λένε ότι η ασπιρίνη είναι καλή για τη ρευστοποίηση του αίματος, και δεν θέλω πηχτό αίμα να ρέει στην καρδιά μου. Θέλω καλό, αραιό αίμα να ρέει στην καρδιά μου. Βγάζει νόημα; Προτιμούν να παίρνω τη μικρότερη δόση, αλλά παίρνω τη μεγαλύτερη και το κάνω χρόνια, και όντως προκαλεί μελανιές», είχε πει ο Τραμπ στην Wall Street Journal.

Ο Λευκός Οίκος έχει συνδέσει τις μελανιές με τις «συχνές χειραψίες».

Ο Τραμπ είναι ο γηραιότερος πρόεδρος των ΗΠΑ. Ο ίδιος έχει υπερηφανευτεί πολλές φορές για την υγεία του για χρόνια, ενώ έχει δηλώσει ότι είναι «υγιέστερος από τον Ομπάμα», ο οποίος είναι 15 χρόνια νεότερος.

Νωρίτερα φέτος, ο γιατρός του Λευκού Οίκου Σον Μπαρμπαμπέλα δημοσίευσε ένα υπόμνημα για την υγεία του Τραμπ, καταλήγοντας ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.

