«Απαράδεκτο να προσπαθούν να παραχωρήσουν τη χώρα μας» – Οι πρώτες αντιδράσεις στη Γροιλανδία για τη «συμφωνία» Τραμπ-Ρούτε

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
«Είναι απαράδεκτο να προσπαθούν να παραχωρήσουν τη χώρα μας σε άλλους. Είναι η χώρα μας – εμείς είμαστε που διαμορφώνουμε το μέλλον της», τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Μούτε Έγκεντε στον απόηχο των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ για συμφωνία με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.
«Όποια κι αν είναι η πίεση που θα ασκηθεί από άλλους, η χώρα μας δεν θα ενδώσει, ούτε θα αποτελέσει αντικείμενο παζαρέματος για το μέλλον μας», διαμήνυσε.
«Είναι η χώρα που κληρονομήσαμε από τους προγόνους μας, και είναι αυτή η χώρα που πρέπει να μεταβιβάσουμε στους απογόνους μας», κατέληξε.
Σύμφωνα με πηγή ο Τραμπ συμφώνησε με τον Ρούτε οι ΗΠΑ και η Δανία να επαναδιαπραγματευθούν την αμυντική συμφωνία τους που ανάγεται στο 1951. Η ιδέα να τεθούν οι αμερικανικές βάσεις στη Γροιλανδία υπό την κυριαρχία των ΗΠΑ δεν έχει προσεγγιστεί ακόμη, δήλωσε η πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο.
Διαβάστε επίσης
Γροιλανδία: Γεωπολιτική με το πιστόλι στο τραπέζι – Πώς ο Τραμπ βάφτισε τον εκβιασμό «συμφωνία» στο Νταβός
Ο Τραμπ απειλεί με «μεγάλα αντίποινα» την Ευρώπη αν αγγίξει αμερικανικά assets – «Πλήρης πρόσβαση και για πάντα» στη Γροιλανδία
Τα 5 βασικά σημεία της επιθετικής εμφάνισης Τραμπ στο Νταβός – Ανάλυση CNN
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.