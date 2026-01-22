search
22.01.2026 18:43

«Απαράδεκτο να προσπαθούν να παραχωρήσουν τη χώρα μας» – Οι πρώτες αντιδράσεις στη Γροιλανδία για τη «συμφωνία» Τραμπ-Ρούτε

22.01.2026 18:43
Moute-Egede

«Είναι απαράδεκτο να προσπαθούν να παραχωρήσουν τη χώρα μας σε άλλους. Είναι η χώρα μας – εμείς είμαστε που διαμορφώνουμε το μέλλον της», τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Μούτε Έγκεντε στον απόηχο των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ για συμφωνία με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

«Όποια κι αν είναι η πίεση που θα ασκηθεί από άλλους, η χώρα μας δεν θα ενδώσει, ούτε θα αποτελέσει αντικείμενο παζαρέματος για το μέλλον μας», διαμήνυσε.

«Είναι η χώρα που κληρονομήσαμε από τους προγόνους μας, και είναι αυτή η χώρα που πρέπει να μεταβιβάσουμε στους απογόνους μας», κατέληξε.

Σύμφωνα με πηγή ο Τραμπ συμφώνησε με τον Ρούτε οι ΗΠΑ και η Δανία να επαναδιαπραγματευθούν την αμυντική συμφωνία τους που ανάγεται στο 1951. Η ιδέα να τεθούν οι αμερικανικές βάσεις στη Γροιλανδία υπό την κυριαρχία των ΗΠΑ δεν έχει προσεγγιστεί ακόμη, δήλωσε η πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο.

