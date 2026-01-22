search
ΠΕΜΠΤΗ 22.01.2026 23:28
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.01.2026 21:19

Τραμπ στο Truth Social: «Yπό επεξεργασία» η συμφωνία για τη Γροιλανδία και «θα είναι καταπληκτική για τις ΗΠΑ»

22.01.2026 21:19
trump

Σε μια σύντομη ανάρτηση στο Truth Social κατά την επιστροφή του από το Νταβός στην Ουάσινγκτον, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει ότι «η δομή της Γροιλανδίας βρίσκεται υπό κατασκευή και θα είναι καταπληκτική για τις ΗΠΑ».

Ακολουθεί η πλήρης ανάρτησή του:

«Επιστρέφοντας στην Ουάσινγκτον, ήταν μια απίστευτη περίοδος στο Νταβός. Η δομή της Γροιλανδίας βρίσκεται υπό κατασκευή και θα είναι καταπληκτική για τις ΗΠΑ, και το Συμβούλιο Ειρήνης είναι κάτι που ο κόσμος δεν έχει ξαναδεί — Πολύ ξεχωριστό. Τόσα πολλά καλά πράγματα συμβαίνουν! ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

Η ανάρτηση δεν έκανε κανέναν σοφότερο, καθώς ούτε ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας φαίνεται να γνωρίζει τι ακριβώς «συμφωνήθηκε» μεταξύ του Τραμπ και του Μαρκ Ρούτε.

«Η Γροιλανδία θέλει να συνεχίσει έναν ειρηνικό διάλογο για το μέλλον της, αλλά με σεβασμό στο δικαίωμα του λαού της στην αυτοδιάθεση», δήλωσε σήμερα ο γροιλανδός πρωθυπουργός, μία ημέρα αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως κατέληξε στο πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας για το νησί της Αρκτικής.

«Κανείς εκτός από τη Γροιλανδία και τη Δανία δεν έχει το δικαίωμα να συνάπτει συμφωνίες για το νησί και το βασίλειο της Δανίας», τόνισε ο Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, συμπληρώνοντας ότι δεν γνωρίζει τι συμφώνησαν ο Τραμπ και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στο Νταβός της Ελβετίας.

Η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα του νησιού αποτελεί «κόκκινη γραμμή» για εμάς, ανέφερε ο Νίλσεν σε συνέντευξη Τύπου.

Από την πλευρά της η Δανία βλέπει μια ευκαιρία να διαπραγματευτεί με τις ΗΠΑ τους όρους για την ενίσχυση της ασφάλειας στη Γροιλανδία, στον απόηχο της ανακοίνωσης του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί «πλαισίου συμφωνίας» με το ΝΑΤΟ για το νησί της Αρκτικής, δήλωσε σήμερα ο δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν.

Προέκυψε μια ευκαιρία «ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ξανά ουσιαστική διαπραγμάτευση μεταξύ του βασιλείου, δηλαδή της Δανίας και της Γροιλανδίας αφενός, και των ΗΠΑ αφετέρου», δήλωσε ο Ράσμουσεν σε συνέντευξη Τύπου με την ΥΠΕΞ της Σουηδίας Μαρία Μάλμερ Στένεργκαρντ.

«Πιστεύω λοιπόν ότι συμμεριζόμαστε τους στόχους, αλλά όχι απαραίτητα τις μεθόδους. Και τώρα προκύπτει η ευκαιρία να μπουν τα πράγματα στη θέση τους», συμπλήρωσε.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ορκίστηκε για «μεγάλα αντίποινα» εάν οι ευρωπαϊκές χώρες πουλήσουν αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία σε απάντηση στις απειλές του για δασμολογικούς δασμούς που σχετίζονται με τη Γροιλανδία, ασκώντας πίεση σε αυτές να τηρήσουν μια αναδυόμενη συμφωνία για το μέλλον του νησιού.

«Αν το κάνουν, θα το κάνουν. Αλλά ξέρετε, αν συμβεί αυτό, θα υπάρξουν μεγάλα αντίποινα από μέρους μας», δήλωσε ο Τραμπ την Πέμπτη κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο Fox Business στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός. «Και έχουμε όλα τα χαρτιά».

O ίδιος πρόσθεσε ότι οι λεπτομέρειες της συμφωνίας για τη Γροιλανδία εξακολουθούν να βρίσκονται υπό επεξεργασία, μια μέρα αφότου υποχώρησε από την απειλή δασμών και απέκλεισε τη χρήση βίας για την κατάληψή της. Πάντως, είπε ότι η πρόσβαση για τις ΗΠΑ θα είναι πλήρης και για πάντα. «Δεν πρόκειται να πληρώσω τίποτα», πρόσθεσε.

«Τώρα γίνεται διαπραγμάτευση για τις λεπτομέρειες. Αλλά ουσιαστικά πρόκειται για πλήρη πρόσβαση. Δεν υπάρχει τέλος, δεν υπάρχει χρονικό όριο», δήλωσε, ενώ αναφερόμενος στην αναμενόμενη απόφαση του αμερικανικού Ανωτάτου Δικαστηρίου για τους δασμούς, είπε ότι «αν δεν πάρουμε την απόφαση που θέλουμε, θα κάνουμε κάτι άλλο».

Διαβάστε επίσης:

Ο γιος του Τραμπ καταθέτει σε δίκη για ξυλοδαρμό γυναίκας στη Βρετανία – Μιλούσε μαζί της κατά τη διάρκεια του περιστατικού

Σάλος στην Ιταλία με εταιρικό ερωτηματολόγιο που αποθεώνει το ρουφιανιλίκι – «Ποιον συνάδελφό σου θα ήθελες να απολύσεις;»

Ανάρπαστα έγιναν τα χειροποίητα γυαλιά ηλίου που φόρεσε ο Μακρόν στο Νταβός

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
fico-putin-34334
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Φίτσο καταγγέλλει την «απροετοίμαστη» και δαπανηρή σύνοδο κορυφής και ζητά αλλαγή της ηγεσίας της ΕΕ

pao makabi
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Ήττα για τον Παναθηναϊκό στις λεπτομέρειες, 75-71 η Μακάμπι στο Τελ Αβίβ

witkoff – putin 6654- new
ΚΟΣΜΟΣ

Γουίτκοφ και Κούσνερ έφτασαν στη Μόσχα για συνομιλίες με τον Πούτιν (Video)

greenland
ΚΟΣΜΟΣ

NYT: Υπό αμερικανική κυριαρχία περιοχές της Γροιλανδίας, μπλόκο σε γεωτρήσεις από Ρωσία και Κίνα στο «περίγραμμα της συμφωνίας»

xaritsis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρίτσης: Λαϊκό Μέτωπο για να υπάρξει ισχυρός πόλος απέναντι στον Τραμπισμό, δεν κλείνουμε καμία πόρτα προκαταβολικά

Δείτε όλες τις ειδήσεις
trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Αλλαγή της τελευταίας στιγμής στις πληρωμές - Πότε πάνε τελικά στα ΑΤΜ οι συνταξιούχοι (video)

kalimera_ellada_new
MEDIA

ΑΝΤ1: Εσπευσμένη ολοκλήρωση «κύκλου» στο «Καλημέρα Ελλάδα» λόγω… χημείας - Συνεχίζει μόνο με τον Παναγιώτη Στάθη

ataman obrantobitw 66- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Η κρούση στον Ομπράντοβιτς και το όχι του Ζοτς – Το πάγωμα Αταμάν από την… απουσία του Σάρπ

panos-kammenos
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Πάνος Καμμένος και ο σκύλος του «πετάχτηκαν» μέχρι τη Γροιλανδία

mornos_nero
ΕΛΛΑΔΑ

Το νερό… επιστρέφει στον Μόρνο: Ανάκαμψη για τα υδατικά αποθέματα τις πρώτες 15 μέρες του 2026

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 22.01.2026 23:27
fico-putin-34334
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Φίτσο καταγγέλλει την «απροετοίμαστη» και δαπανηρή σύνοδο κορυφής και ζητά αλλαγή της ηγεσίας της ΕΕ

pao makabi
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Euroleague: Ήττα για τον Παναθηναϊκό στις λεπτομέρειες, 75-71 η Μακάμπι στο Τελ Αβίβ

witkoff – putin 6654- new
ΚΟΣΜΟΣ

Γουίτκοφ και Κούσνερ έφτασαν στη Μόσχα για συνομιλίες με τον Πούτιν (Video)

1 / 3