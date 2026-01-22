Τραμπ στο Truth Social: «Yπό επεξεργασία» η συμφωνία για τη Γροιλανδία και «θα είναι καταπληκτική για τις ΗΠΑ»

Σε μια σύντομη ανάρτηση στο Truth Social κατά την επιστροφή του από το Νταβός στην Ουάσινγκτον, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναφέρει ότι «η δομή της Γροιλανδίας βρίσκεται υπό κατασκευή και θα είναι καταπληκτική για τις ΗΠΑ».

Ακολουθεί η πλήρης ανάρτησή του:

«Επιστρέφοντας στην Ουάσινγκτον, ήταν μια απίστευτη περίοδος στο Νταβός. Η δομή της Γροιλανδίας βρίσκεται υπό κατασκευή και θα είναι καταπληκτική για τις ΗΠΑ, και το Συμβούλιο Ειρήνης είναι κάτι που ο κόσμος δεν έχει ξαναδεί — Πολύ ξεχωριστό. Τόσα πολλά καλά πράγματα συμβαίνουν! ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

Η ανάρτηση δεν έκανε κανέναν σοφότερο, καθώς ούτε ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας φαίνεται να γνωρίζει τι ακριβώς «συμφωνήθηκε» μεταξύ του Τραμπ και του Μαρκ Ρούτε.

«Η Γροιλανδία θέλει να συνεχίσει έναν ειρηνικό διάλογο για το μέλλον της, αλλά με σεβασμό στο δικαίωμα του λαού της στην αυτοδιάθεση», δήλωσε σήμερα ο γροιλανδός πρωθυπουργός, μία ημέρα αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως κατέληξε στο πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας για το νησί της Αρκτικής.

«Κανείς εκτός από τη Γροιλανδία και τη Δανία δεν έχει το δικαίωμα να συνάπτει συμφωνίες για το νησί και το βασίλειο της Δανίας», τόνισε ο Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, συμπληρώνοντας ότι δεν γνωρίζει τι συμφώνησαν ο Τραμπ και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε στο Νταβός της Ελβετίας.

Η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα του νησιού αποτελεί «κόκκινη γραμμή» για εμάς, ανέφερε ο Νίλσεν σε συνέντευξη Τύπου.

Από την πλευρά της η Δανία βλέπει μια ευκαιρία να διαπραγματευτεί με τις ΗΠΑ τους όρους για την ενίσχυση της ασφάλειας στη Γροιλανδία, στον απόηχο της ανακοίνωσης του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί «πλαισίου συμφωνίας» με το ΝΑΤΟ για το νησί της Αρκτικής, δήλωσε σήμερα ο δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν.

Προέκυψε μια ευκαιρία «ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ξανά ουσιαστική διαπραγμάτευση μεταξύ του βασιλείου, δηλαδή της Δανίας και της Γροιλανδίας αφενός, και των ΗΠΑ αφετέρου», δήλωσε ο Ράσμουσεν σε συνέντευξη Τύπου με την ΥΠΕΞ της Σουηδίας Μαρία Μάλμερ Στένεργκαρντ.

«Πιστεύω λοιπόν ότι συμμεριζόμαστε τους στόχους, αλλά όχι απαραίτητα τις μεθόδους. Και τώρα προκύπτει η ευκαιρία να μπουν τα πράγματα στη θέση τους», συμπλήρωσε.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ορκίστηκε για «μεγάλα αντίποινα» εάν οι ευρωπαϊκές χώρες πουλήσουν αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία σε απάντηση στις απειλές του για δασμολογικούς δασμούς που σχετίζονται με τη Γροιλανδία, ασκώντας πίεση σε αυτές να τηρήσουν μια αναδυόμενη συμφωνία για το μέλλον του νησιού.

«Αν το κάνουν, θα το κάνουν. Αλλά ξέρετε, αν συμβεί αυτό, θα υπάρξουν μεγάλα αντίποινα από μέρους μας», δήλωσε ο Τραμπ την Πέμπτη κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο Fox Business στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός. «Και έχουμε όλα τα χαρτιά».

O ίδιος πρόσθεσε ότι οι λεπτομέρειες της συμφωνίας για τη Γροιλανδία εξακολουθούν να βρίσκονται υπό επεξεργασία, μια μέρα αφότου υποχώρησε από την απειλή δασμών και απέκλεισε τη χρήση βίας για την κατάληψή της. Πάντως, είπε ότι η πρόσβαση για τις ΗΠΑ θα είναι πλήρης και για πάντα. «Δεν πρόκειται να πληρώσω τίποτα», πρόσθεσε.

«Τώρα γίνεται διαπραγμάτευση για τις λεπτομέρειες. Αλλά ουσιαστικά πρόκειται για πλήρη πρόσβαση. Δεν υπάρχει τέλος, δεν υπάρχει χρονικό όριο», δήλωσε, ενώ αναφερόμενος στην αναμενόμενη απόφαση του αμερικανικού Ανωτάτου Δικαστηρίου για τους δασμούς, είπε ότι «αν δεν πάρουμε την απόφαση που θέλουμε, θα κάνουμε κάτι άλλο».

