Ο γιος του Τραμπ καταθέτει σε δίκη για ξυλοδαρμό γυναίκας στη Βρετανία – Μιλούσε μαζί της κατά τη διάρκεια του περιστατικού

Ο μικρότερος γιος του Ντόναλντ Τραμπ επικοινώνησε με την αστυνομία του Ηνωμένου Βασιλείου λέγοντας ότι είδε μια φίλη του στο Λονδίνο να «ξυλοκοπείται» κατά τη διάρκεια βιντεοκλήσης, σύμφωνα με δικαστήριο.

Ο 19χρονος Μπάρον Τραμπ είπε στην αστυνομία ότι έβαλε φίλους του να καλέσουν το 999 από τις ΗΠΑ, ώστε να μπορέσει να αναφέρει την φερόμενη επίθεση τον Ιανουάριο του 2025.

Ο 22χρονος Ματέι Ρουμιάντσεφ δικάζεται στο Δικαστήριο του Σνέρσμπρουκ κατηγορούμενος για επίθεση και δύο κατηγορίες βιασμού, μεταξύ άλλων κατηγοριών, εναντίον του φερόμενου ως θύματος.

Αρνείται τις κατηγορίες για επίθεση, σωματική βλάβη, δύο κατηγορίες για βιασμό, εκούσιο στραγγαλισμό και παρακώλυση της δικαιοσύνης πιέζοντας τη γυναίκα να αποσύρει τις καταγγελίες της.

Ο Τραμπ τηλεφώνησε στο φερόμενο ως θύμα, του οποίου το όνομα δεν μπορεί να δημοσιοποιηθεί για νομικούς λόγους, στις 18 Ιανουαρίου πέρυσι, σύμφωνα με το δικαστήριο.

Λίγο μετά την πραγματοποίηση του τηλεφωνήματος, το πέμπτο παιδί του προέδρου των ΗΠΑ επικοινώνησε με την αστυνομία και είπε ότι η γυναίκα δεχόταν επίθεση.

«Τηλεφωνώ από τις ΗΠΑ, μόλις δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από μια κοπέλα, ξέρετε, την ξυλοκοπούν», είπε, σύμφωνα με ένα αντίγραφο της κλήσης που δόθηκε στη δημοσιότητα από την Εισαγγελία του Στέμματος.

«Αυτό συνέβη πριν από περίπου οκτώ λεπτά. Μόλις ανακάλυψα πώς, πώς να καλέσω κάποιον. Ε, ε, είναι πραγματικά επείγον περιστατικό.»

Όταν ρωτήθηκε από τον χειριστή πώς γνωρίζει τη γυναίκα, είπε: «Δεν νομίζω ότι έχουν σημασία αυτές οι λεπτομέρειες, την ξυλοκοπούν αλλά εντάξει, μια χαρά, επίσης τη γνώρισα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δεν νομίζω ότι έχει σημασία».

Ο χειριστής απάντησε: «Μπορείτε να σταματήσετε να είστε αγενής και να απαντήσετε στις ερωτήσεις μου;»

Αργότερα, η αστυνομία ζήτησε από τον Τραμπ να καταθέσει ως μάρτυρας και σε email στις 2 Μαΐου ανέφερε ότι αυτό που είδε ήταν «πολύ σύντομο, αλλά πράγματι οφθαλμοφανές».

Είπε ότι δεν περίμενε να απαντηθεί η κλήση του προς τη γυναίκα λόγω της διαφοράς ώρας, αλλά ότι απάντησε «ένας άντρας χωρίς πουκάμισο με σκούρα μαλλιά».

«Αυτή η εικόνα διήρκεσε ίσως ένα δευτερόλεπτο», είπε, προσθέτοντας ότι η κάμερα στη συνέχεια γύρισε στο θύμα που δεχόταν επίθεση ενώ έκλαιγε.

«Όλη αυτή η αλληλεπίδραση είχε διαρκέσει 5 έως 7 δευτερόλεπτα.»

Συνέχισε: «Έβαλα δύο φίλους μου να καλέσουν την Μητροπολιτική Αστυνομία στο Ηνωμένο Βασίλειο, παρόλο που βρίσκονται στις ΗΠΑ.

«Σύμφωνα με στοιχεία που δεν έχω, το θύμα, με το οποίο είμαι πολύ κοντά, μου είπε ότι αυτό το άτομο της δημιουργούσε προβλήματα για μεγάλο χρονικό διάστημα».

Ο Ρουμιάντσεφ αρνείται τις κατηγορίες, οι οποίες χρονολογούνται μεταξύ Νοεμβρίου 2024 και Ιανουαρίου 2025.

Την Πέμπτη, ο Ρώσος υπήκοος δήλωσε στο δικαστήριο ότι έμαθε για τη φιλία της γυναίκας με τον Τραμπ τον Οκτώβριο του 2024 – όταν του ζήτησε να τραβήξει φωτογραφία μιας συνομιλίας μεταξύ τους στο τηλέφωνό της.

Οι ένορκοι άκουσαν ότι αυτός και το φερόμενο θύμα είχαν έναν καβγά στο διαμέρισμά της τον Νοέμβριο του 2024, κατά τον οποίο ο Ρουμιάντσεφ κατέστρεψε κάποιες οικιακές συσκευές πριν φύγει από το διαμέρισμα.

Είπε ότι κάλεσε την αστυνομία αφού έλαβε κλήσεις και μηνύματα από αυτήν, τα οποία τον έκαναν να ανησυχήσει.

Το δικαστήριο άκουσε σε βίντεο τη γυναίκα να λέει στους αστυνομικούς: «Ήταν σαν ζήλια, να ελέγχει με ποιον μπορώ να είμαι φίλη».

Ο Ρουμιάντσεφ επιβεβαίωσε στο δικαστήριο ότι αναφερόταν στον Μπάρον Τραμπ και ότι του είχε δείξει μηνύματα που είχαν ανταλλάξει νωρίτερα εκείνο το βράδυ.

«Άρχισα να εξηγώ ότι ένιωθα κι εγώ αναστατωμένος που μίλησε στον Μπάρον Τραμπ», είπε.

«Δεν είχα κανέναν τρόπο να την ελέγξω, αλλά προσπαθούσα να της δώσω να καταλάβει ότι αν αισθανόταν άσχημα βλέποντας μηνύματα με κορίτσια πριν από 10 χρόνια, ίσως θα μπορούσε να καταλάβει πώς ένιωθα όταν καθόταν εκεί εκείνη τη στιγμή και έγραφε μηνύματα σε κάποιον άλλο».

Αργότερα της είπε σε ένα μήνυμα: «Ντρέπομαι πολύ που άρπαξα το τηλέφωνό σου, άρχισες να τον αποκαλείς αγάπη μου, ένιωσα τόσο άσχημα».

Η δίκη συνεχίζεται.

