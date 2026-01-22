Αγωγή Τραμπ στην JPMorgan Chase και τον Τζέιμι Ντίμον για τουλάχιστον 5 δισ. δολάρια

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να έχει προχωρήσει σε αγωγή κατά της JPMorgan Chase και του διευθύνοντα συμβούλου της, Τζέιμι Ντίμον, για τουλάχιστον 5 δισεκατομμύρια δολάρια, αφού κατηγόρησε τη μεγαλύτερη τράπεζα της Αμερικής ότι τον «αποκλείει από τις τράπεζες».
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ισχυρίστηκε ότι η JPMorgan σταμάτησε να του προσφέρει τραπεζικές υπηρεσίες μετά την εξέγερση στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ισχυρίστηκε ότι είχε «λανθασμένα και ακατάλληλα» κάνει διακρίσεις εις βάρος του.
Την Πέμπτη, το Fox Business και το Bloomberg ανέφεραν ότι η νομική ομάδα του Τραμπ κατέθεσε αγωγή στο Μαϊάμι.
