Οι ΗΠΑ εξετάζουν την πλήρη αποχώρηση των στρατιωτικών τους δυνάμεων από τη Συρία

Η Ουάσινγκτον εξετάζει την πλήρη απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων από τη Συρία, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι, καθώς ο Σύρος πρόεδρος Άχμεντ αλ-Σάραα κινείται για να αποσπάσει τον έλεγχο του βορειοανατολικού τμήματος της χώρας από μια πολιτοφυλακή υπό την ηγεσία των Κούρδων, η οποία υποστηρίζεται από τους Αμερικανούς.

Η κίνηση αυτή θα τερματίσει μια δεκαετή αμερικανική επιχείρηση στη Συρία, η οποία ξεκίνησε το 2014, όταν ο πρώην πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα παρενέβη στον εμφύλιο πόλεμο της χώρας. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, αυτό θα συμβεί καθώς η κυβέρνηση του Σάραα διέταξε τον μακροχρόνιο εταίρο του αμερικανικού στρατού στην περιοχή, τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις υπό την ηγεσία των Κούρδων, να διαλυθεί μετά από μια αστραπιαία επίθεση το Σαββατοκύριακο που οδήγησε την πολιτοφυλακή σχεδόν σε κατάρρευση.

Οι ΗΠΑ έχουν εξετάσει το ενδεχόμενο αποχώρησης των Αμερικανών στρατιωτών από τη Συρία και στο παρελθόν. Τον Δεκέμβριο του 2018, ο Πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ξαφνικά την πλήρη αποχώρηση περίπου 2.000 Αμερικανών στρατιωτών, οδηγώντας στην παραίτηση του τότε Υπουργού Άμυνας Τζιμ Μάτις. Ο τότε Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας Τζον Μπόλτον και άλλοι κορυφαίοι βοηθοί κατάφεραν να ηρεμήσουν την κατάσταση, αφήνοντας μια εναπομένουσα δύναμη στη χώρα.

Περίπου 1.000 Αμερικανοί στρατιώτες βρίσκονται στη Συρία, οι περισσότεροι διασκορπισμένοι σε εγκαταστάσεις στα βορειοανατολικά, όπου συστεγάζονται με τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις ή SDF. Μια χούφτα από τα στρατεύματα βρίσκονται στο Φρουραρχείο Al Tanf στο νότιο τμήμα της Συρίας. Η κύρια αποστολή του στρατού είναι να αποτρέψει την αναζωπύρωση του Ισλαμικού Κράτους και οι στρατιώτες διεξάγουν συχνά περιπολίες και επιχειρήσεις με τις SDF. Μέχρι την επίθεση του περασμένου Σαββατοκύριακου, οι δυνάμεις των SDF, οι οποίες βοήθησαν τις ΗΠΑ να νικήσουν το χαλιφάτο του ISIS το 2019, ήταν υπεύθυνες για τη φύλαξη περίπου 9.000 κρατουμένων του ISIS σε κέντρα κράτησης στα βορειοανατολικά.

Τα συγκλονιστικά γεγονότα της τελευταίας εβδομάδας οδήγησαν το Πεντάγωνο να αμφισβητήσει τη βιωσιμότητα της αποστολής του αμερικανικού στρατού στη Συρία μετά την ήττα των SDF, σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους.

Οι συριακές δυνάμεις απέσπασαν από τις SDF μια στρατιωτική βάση, εγκαταστάσεις πετρελαίου και ένα φράγμα στον ποταμό Ευφράτη, αποδυναμώνοντας το διαπραγματευτικό χέρι της κουρδικής ομάδας για το μέλλον των χιλιάδων μαχητών της. Στο πλαίσιο της εκεχειρίας που επήλθε, οι SDF παρέδωσαν τον έλεγχο των πόλεων Ράκα και Ντέιρ Εζούρ, και η κυβέρνηση του Σάραα ανέλαβε βασικά συνοριακά περάσματα και εγκαταστάσεις πετρελαίου στη βορειοανατολική Συρία.

Μεγάλο μέρος της επιτυχίας της επίθεσης ήταν αποτέλεσμα των αραβικών φυλετικών δυνάμεων, οι οποίες κάποτε ήταν πιστές στις SDF, οι οποίες άλλαξαν στρατόπεδο για να υποστηρίξουν την κυβέρνηση. Οι SDF εξακολουθούν να ελέγχουν τις πόλεις Κομπάνι και Χασακά, όπου υπάρχουν μεγάλοι κουρδικοί πληθυσμοί, και όπου η πολιτοφυλακή θα μπορούσε να εισχωρήσει αντί να διαλυθεί.

Εάν οι SDF διαλυθούν πλήρως, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν βλέπουν κανένα λόγο να παραμείνει ο αμερικανικός στρατός στη Συρία. Ένας παράγοντας είναι οι δυσκολίες που δημιουργεί η συνεργασία με τον στρατό του Σάραα. Η δύναμη είναι γεμάτη με υποστηρικτές των τζιχαντιστών, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτών που έχουν δεσμούς με την Αλ Κάιντα και το ISIS και άλλων που έχουν εμπλακεί σε φερόμενα εγκλήματα πολέμου εναντίον των Κούρδων και των Δρούζων, δήλωσαν δύο από τους αξιωματούχους.

Η πρόκληση αποκαλύφθηκε τον Δεκέμβριο, όταν δύο Αμερικανοί στρατιώτες και ένας Αμερικανός πολιτικός διερμηνέας σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια επίθεσης κοντά στην πόλη Παλμύρα. Ο δράστης ήταν μέλος των συριακών δυνάμεων ασφαλείας, ο οποίος επρόκειτο να απολυθεί επειδή είχε εξτρεμιστικές απόψεις, ανέφερε η WSJ.

Οι δυνάμεις του Σάραα έχουν ήδη πλησιάσει επικίνδυνα τα αμερικανικά στρατεύματα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εναντίον των Κούρδων. Οι αμερικανικές δυνάμεις κατέρριψαν τουλάχιστον ένα συριακό κυβερνητικό drone κοντά σε εγκαταστάσεις όπου σταθμεύουν αμερικανικά στρατεύματα, σύμφωνα με δύο από τους Αμερικανούς αξιωματούχους. Κατά την ίδια 24ωρη περίοδο, οι δυνάμεις του Σάραα επιτέθηκαν στους στρατώνες των SDF στη βάση, δήλωσε ένας από τους δύο αξιωματούχους.

Ένα άλλο ζήτημα που επηρεάζει μια πιθανή απόφαση αποχώρησης είναι η κατάσταση των χιλιάδων κρατουμένων του ISIS στη βορειοανατολική Συρία. Την Τετάρτη, οι ΗΠΑ άρχισαν να μετακινούν 7.000 από τους συνολικά 9.000 κρατούμενους στο Ιράκ, σύμφωνα με έναν από τους Αμερικανούς αξιωματούχους, εν μέσω αυξανόμενης ανησυχίας ότι οι πρώην μαχητές και τα μέλη των οικογενειών τους θα μπορούσαν να δραπετεύσουν καθώς οι δυνάμεις της συριακής κυβέρνησης κινούνται για να καταλάβουν τις εγκαταστάσεις. Την περασμένη εβδομάδα, 200 κρατούμενοι δραπέτευσαν από τη φυλακή Shaddadi της Συρίας αφού οι δυνάμεις των SDF εγκατέλειψαν τις θέσεις τους, αλλά ανακαταλήφθηκαν από τις δυνάμεις του Σάραα καθώς κατέλαβαν την εγκατάσταση, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Η μετακίνηση κρατουμένων του ISIS εκτός της χώρας εξαλείφει έναν λόγο για να παραμείνουν τα αμερικανικά στρατεύματα, δήλωσε ο Τσαρλς Λίστερ, διευθυντής του προγράμματος για τη Συρία στο Ινστιτούτο Μέσης Ανατολής. «Ειλικρινά, το κύριο πράγμα που έχει κρατήσει την παρουσία των αμερικανικών δυνάμεων στη Συρία τον τελευταίο χρόνο είναι οι εγκαταστάσεις κράτησης και τα στρατόπεδα», είπε ο Λίστερ. «Θα πρέπει να αναρωτηθούμε για τη βιωσιμότητα της παρουσίας των αμερικανικών στρατευμάτων στη Συρία».

Αλλά ο Λίστερ υποστήριξε ότι ο πρωταρχικός σκοπός του αμερικανικού στρατού στη Συρία είναι να νικήσει το ISIS, το οποίο εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική απειλή για τη χώρα. Υπήρξαν 348 επιθέσεις του ISIS στη Συρία μόνο πέρυσι, είπε.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ δεν έχει κρύψει τον θαυμασμό του για τον Σάραα, που προσκάλεσε στον Λευκό Οίκο σε μια ιστορική επίσκεψη πέρυσι.

«Εργάζεται πολύ σκληρά, ο πρόεδρος της Συρίας», δήλωσε ο Τραμπ την Τρίτη, υπερασπιζόμενος τις προσπάθειες του Σάραα να ασφαλίσει τις φυλακές.

«Μου αρέσουν οι Κούρδοι», είπε ο Τραμπ. «Αλλά για να καταλάβετε, οι Κούρδοι πληρώθηκαν τεράστια χρηματικά ποσά, τους δόθηκαν πετρέλαιο και άλλα πράγματα, οπότε το έκαναν για τον εαυτό τους περισσότερο από ό,τι για εμάς. Αλλά τα πήγαμε καλά με τους Κούρδους και προσπαθούμε να τους προστατεύσουμε».

