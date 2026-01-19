search
ΔΕΥΤΕΡΑ 19.01.2026 08:44
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.01.2026 07:50

Συρία: Οι Κούρδοι επιβεβαιώνουν την κατάπαυση πυρός που ανακοίνωσε ο Αλ-Σαράα

19.01.2026 07:50
syria_new

Ο επικεφαλής των κουρδικών δυνάμεων στη Συρία Μαζλούμ Άμπντι δήλωσε χθες, Κυριακή (18/1) ότι αποδέχθηκε συμφωνία με τη Δαμασκό.

Μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνει την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός, αφού στρατεύματα της de facto κυβέρνησης προωθήθηκαν και κατέλαβαν διάφορους τομείς υπό κουρδικό έλεγχο στο βόρειο και στο ανατολικό τμήμα της χώρας.

«Προκειμένου αυτός ο πόλεμος να μη μετατραπεί σε εμφύλιο πόλεμο (…) αποδεχθήκαμε να αποσυρθούμε από τις περιοχές Ντέιρ Εζούρ και Ράκα προς τη Χασάκα», ανέφερε ο Μαζλούμ Άμπντι, ο επικεφαλής των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (ΣΔΔ), οι οποίες υποστηρίχθηκαν στο πρόσφατο παρελθόν από τις ΗΠΑ, σε ανακοίνωσή του που μεταδόθηκε από το κουρδικό τηλεοπτικό δίκτυο Ροναχί.

Πρόσθεσε ότι θα δώσει εξηγήσεις για τις λεπτομέρειες της συμφωνίας αφού επιστρέψει από τη Δαμασκό, όπου αναμένεται να συναντηθεί αργότερα σήμερα με τον πρόεδρο Άχμεντ αλ Σαράα.

Διαβάστε επίσης:

Προεδρικές εκλογές στην Πορτογαλία: Η κεντροαριστερά και η ακροδεξιά θα αναμετρηθούν στον β΄ γύρο

Επιμένει ο Τραμπ για Γροιλανδία παρά το ενδεχόμενο για οικονομικά αντίποινα της ΕΕ – «Τώρα είναι η ώρα και θα γίνει»

Τραγωδία στην Ισπανία: Εκτροχιασμός δύο τρένων υψηλής ταχύτητας στην Κόρδοβα – Τουλάχιστον 24 νεκροί και δεκάδες τραυματίες (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
train new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ισπανία: Πώς εκτροχιάστηκαν τα τρένα – 39 οι νεκροί και δεκάδες τραυματίες (video)

larisa_troxaio
ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» στις μπάρες, νεκρός ο οδηγός

eirini new
ΕΛΛΑΔΑ

Πριγκίπισσα Ειρήνη: Έφτασε η σορός της στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών

tonia-sotiropoulou-new
LIFESTYLE

Τόνια Σωτηροπούλου: Βαρύ πένθος για την ηθοποιό – Έφυγε από τη ζωή ο πατέρας της

FARC
ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Σχεδόν 30 νεκροί σε συγκρούσεις μεταξύ δυο ομάδων ανταρτών

Δείτε όλες τις ειδήσεις
senegali11
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σενεγάλη: Πήγαν στα αποδυτήρια διαμαρτυρόμενοι, τους μάζεψε ο Μανέ και έγιναν πρωταθλητές Αφρικής-Το απίθανο στόρι στον τελικό (Video)

giannis 88- new
REAL ESTATE

Από το Μπρούκλιν στου Ρέντη: Πώς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και τα αδέλφια του χτίζουν αυτοκρατορία στο real estate

tsixlakidis pasok
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραιτήσεων συνέχεια στο ΠΑΣΟΚ – Τα βρόντηξε και ο γραμματέας της Νομαρχιακής Ημαθίας

fiat_panda
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Νέο Fiat Panda: Έρχεται με τιμή κάτω από 15.000 ευρώ

ataman
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Έκρηξη» Αταμάν στην Πυλαία: «Κάποιοι δεν αξίζουν να παίζουν στην ομάδα μου»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 19.01.2026 08:42
train new
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Ισπανία: Πώς εκτροχιάστηκαν τα τρένα – 39 οι νεκροί και δεκάδες τραυματίες (video)

larisa_troxaio
ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» στις μπάρες, νεκρός ο οδηγός

eirini new
ΕΛΛΑΔΑ

Πριγκίπισσα Ειρήνη: Έφτασε η σορός της στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών

1 / 3