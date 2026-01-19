search
ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Επιμένει ο Τραμπ παρά το ενδεχόμενο για οικονομικά αντίποινα από την ΕΕ – «Τώρα είναι η ώρα και θα γίνει»

Καθόλου δεν φαίνεται να προβληματίζουν τον Ντόναλντ Τραμπ οι αντιδράσεις των Ευρωπαίων όσον αφορά τη Γροιλανδία, καθώς τα ξημερώματα της Δευτέρας (19/1) επανήλθε δριμύτερος στο Truth Social γράφοντας ότι οι ΗΠΑ θα αποκτήσουν το νησί της Αρκτικής.

Ο αμερικανός πρόεδρος συγκεκριμένα υποστήριξε ότι η Δανία δεν έχει κάνει «τίποτα» επί «20 χρόνια» για την απομάκρυνση της «ρωσικής απειλής» από τη νήσο που αποτελεί αυτόνομη περιοχή του βασιλείου, προσθέτοντας «τώρα είναι η ώρα», και «θα γίνει», προσθέτοντας τρία θαυμαστικά.

«Το ΝΑΤΟ λέει στη Δανία εδώ και 20 χρόνια ότι “πρέπει να απομακρύνετε τη ρωσική απειλή από τη Γροιλανδία“. Δυστυχώς, η Δανία δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα για αυτό. Τώρα ήρθε η ώρα και θα γίνει!!! Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ», έγραψε στη ανάρτησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο ρεπουμπλικάνος πρόδρος επαναλαμβάνει, αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025, πως δεν θα συμβιβαστεί με τίποτε λιγότερο από την «ιδιοκτησία» της Γροιλανδίας, παρά το ότι οι αρχές τόσο στη Δανία, όσο και στη Γροιλανδία αντιτείνουν πως η πελώρια αρκτική νήσος δεν διατίθεται προς πώληση και οι κάτοικοί της δεν έχουν καμιά πρόθεση ο τόπος τους να γίνει τμήμα των ΗΠΑ.

Τι εξετάζει η ΕΕ ως αντίποινα

Η ανάρτηση Τραμπ ήρθε λίγες ώρες μετά το δημοσίευμα του Bloomberg ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζητούν διάφορες επιλογές για το πώς θα ανταποκριθούν στην απειλή του Αμερικανού προέδρου για την επιβολή δασμών, ενώ έχει γίνει πρόταση ακόμη και για αναστολή της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ.

Μία από τις προτάσεις που έχουν πέσει στο τραπέζι, όπως αναφέρει το ειδησεογραφικό πρακτορείο είναι η επιβολή αντισταθμιστικών δασμών σε αμερικανικά προϊόντα αξίας 93 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Αργά την Κυριακή έγινε γνωστό, δε, ότι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, συγκάλεσε έκτακτη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με φόντο τη Γροιλανδία και την απειλή επιβολής δασμών σε οκτώ χώρες από τις οποίες οι έξι είναι μέλη της ΕΕ.

Σύμφωνα με έναν αξιωματούχο της ΕΕ και έναν διπλωμάτη που γνωρίζει τον σχεδιασμό, η σύνοδος κορυφής έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου.

