Γουίτκοφ και Κούσνερ έφτασαν στη Μόσχα για συνομιλίες με τον Πούτιν (Video)

Ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, και ο γαμπρός του αμερικανού προέδρου, ο Τζάρεντ Κούσνερ, έφθασαν απόψε στη Μόσχα για συνομιλίες με τον ισχυρό άνδρα του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Πούτιν σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Im Kreml begann ein Treffen zwischen Putin und Trumps Sondergesandten Steven Witkoff.— Siegfried 💙💛💩Brandenburg gegen Nazis💩 (@Siegfri41835106) January 22, 2026
Sie beschlossen, nicht bis morgen zu warten, um "unglaubliche" Fortschritte zu erzielen! pic.twitter.com/dnoald4s3Y
Το αεροπλάνο που μετέφερε τους αμερικανούς απεσταλμένους στη Μόσχα προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Βνούκοβο, προερχόμενο από την Ελβετία όπου Γουίτκοφ και Κούσνερ είχαν μεταβεί για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, σύμφωνα με τα πρακτορεία ειδήσεων TASS και RIA Novosti.
Oι συνομιλίες τους ξεκινούν άμεσα, παρά το γεγονός ότι είναι 12:00 μ.μ. τοπική ώρα.
