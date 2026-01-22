search
ΚΟΣΜΟΣ

22.01.2026 22:57

Γουίτκοφ και Κούσνερ έφτασαν στη Μόσχα για συνομιλίες με τον Πούτιν (Video)

22.01.2026 22:57
witkoff – putin 6654- new

Ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, και ο γαμπρός του αμερικανού προέδρου, ο Τζάρεντ Κούσνερ, έφθασαν απόψε στη Μόσχα για συνομιλίες με τον ισχυρό άνδρα του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Πούτιν σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Το αεροπλάνο που μετέφερε τους αμερικανούς απεσταλμένους στη Μόσχα προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Βνούκοβο, προερχόμενο από την Ελβετία όπου Γουίτκοφ και Κούσνερ είχαν μεταβεί για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, σύμφωνα με τα πρακτορεία ειδήσεων TASS και RIA Novosti.

Oι συνομιλίες τους ξεκινούν άμεσα, παρά το γεγονός ότι είναι 12:00 μ.μ. τοπική ώρα.

1 / 3