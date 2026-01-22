Γουίτκοφ και Κούσνερ έφτασαν στη Μόσχα για συνομιλίες με τον Πούτιν (Video)

Ο Στιβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, και ο γαμπρός του αμερικανού προέδρου, ο Τζάρεντ Κούσνερ, έφθασαν απόψε στη Μόσχα για συνομιλίες με τον ισχυρό άνδρα του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Πούτιν σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

VIDEO: Steve Witkoff and Jared Kushner's motorcade in Moscow pic.twitter.com/1nm5RppHK8 January 22, 2026

Im Kreml begann ein Treffen zwischen Putin und Trumps Sondergesandten Steven Witkoff.



Sie beschlossen, nicht bis morgen zu warten, um "unglaubliche" Fortschritte zu erzielen! pic.twitter.com/dnoald4s3Y — Siegfried 💙💛💩Brandenburg gegen Nazis💩 (@Siegfri41835106) January 22, 2026

Το αεροπλάνο που μετέφερε τους αμερικανούς απεσταλμένους στη Μόσχα προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Βνούκοβο, προερχόμενο από την Ελβετία όπου Γουίτκοφ και Κούσνερ είχαν μεταβεί για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, σύμφωνα με τα πρακτορεία ειδήσεων TASS και RIA Novosti.

Witkoff, Kushner and Josh Gruenbaum meet with Putin at the Kremlin. pic.twitter.com/QbGm9zp8Hy — Clash Report (@clashreport) January 22, 2026

Oι συνομιλίες τους ξεκινούν άμεσα, παρά το γεγονός ότι είναι 12:00 μ.μ. τοπική ώρα.

