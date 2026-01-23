Πώς η Ιβάνκα Τραμπ και ο Κούσνερ «ανακάλυψαν» το αλβανικό Σαζάν – το δείπνο, το γιοτ και το νησί-φιλέτο της Μεσογείου

Όταν το καλοκαίρι του 2021 η Ιβάνκα Τράμπ, κόρη του Αμερικανού προέδρου και ο σύζυγός της Τζάρεντ Κούσνερ πραγματοποιούσαν με θαλαμηγό διακοπές ανοιχτά της αλβανικής ριβιέρας ένα νησάκι τους τράβηξε το ενδιαφέρον . Πάνω στη θαλαμηγό τότε συναντήθηκε με τον Αλβανό πρωθυπουργό Έντι Ράμα ώστε να ενημερωθούν για το νησάκι αυτό.

Ο λόγος για το Σαζάν που για δεκαετίες ήταν κλειστό, γεμάτο στρατιωτικές εγκαταστάσεις και ναρκοπέδια, και ετοιμάζεται πλέον να γίνει το πιο «καυτό» τουριστικό φιλέτο της Ανατολικής Μεσογείου με επένδυση της κόρης του Ντόναλντ Τραμπ, Ιβάνκα και του συζύγου της Τζάρεντ. Το Σαζάν, ένα μικρό, παρθένο νησί ανάμεσα στην Αδριατική και το Ιόνιο, μόλις έξω από τον κόλπο της Αυλώνας, περνά πλέον σε φάση μεταμόρφωσης που ξεπερνά τα όρια μιας απλής επένδυσης.

Η Ιβάνκα Τραμπ με το σύζυγός της

Η Ιβάνκα Τραμπ και ο σύζυγός της, Τζάρεντ Κούσνερ, έχουν δεσμεύσει ένα ποσό που ξεπερνά τα 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια για να το μετατρέψουν σε υπερπολυτελές τουριστικό θέρετρο, έναν προορισμό που αναμένεται να φιλοξενεί εύπορους επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Η συμφωνία αυτή υπό καθεστώς «στρατηγικής επένδυσης» υπογράφτηκε από την αλβανική κυβέρνηση τον Δεκέμβριο του 2024 και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές επενδύσεις στην ιστορία της μικρής βαλκανικής χώρας.

Το νησί Σαζάν

Τι όμως σημαίνει αυτό στην πράξη; Το Σαζάν μέχρι πρόσφατα ήταν μια απομονωμένη στρατιωτική βάση με σήραγγες, υπόγεια τούνελ, και περίπου 3.600 τσιμεντένια καταφύγια από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου, πολλά από τα οποία τώρα θα «ενσωματωθούν» σε νέα κτίρια ή θα μετατραπούν σε ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις.

Το βράδυ της περασμένης Τετάρτης στην Αυλώνα της Αλβανίας, οι συζητήσεις για το μέλλον του νησιού πήραν μια πιο πολιτική διάσταση. Σε δείπνο εργασίας που παρατέθηκε προς τιμήν της Ιβάνκα Τραμπ, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, κάθισε μαζί της, μαζί με μέλη της ομάδας εργασίας και διεθνείς αρχιτέκτονες που συμμετέχουν στο project, για να συζητήσουν τις τεχνικές και δομικές λεπτομέρειες του σχεδίου. Η εικόνα των δύο να αποχωρούν μαζί από την εκδήλωση, συνοδευόμενοι από μεγάλη αυτοκινητοπομπή, ενίσχυσε τις συζητήσεις για στενούς δεσμούς ανάμεσα στην αλβανική κυβέρνηση και τα επιχειρηματικά συμφέροντα της οικογένειας Τραμπ.

Ο Εντι Ράμα με την Ιβάνκα Τράμπ

Για πολλούς Αλβανούς, αυτή η επένδυση είναι μια ευκαιρία να ενισχυθεί η τουριστική εικόνα της χώρας και να προωθηθεί η περιοχή ως «άλτερνατίβα» στις πιο γνωστές ευρωπαϊκές ριβιέρες. Για άλλους, όμως, ειδικά από το χώρο των περιβαλλοντικών οργανώσεων και της κοινωνίας των πολιτών, υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τις αδιαφανείς διαδικασίες που συνοδεύουν το πρότζεκτ. Το Σαζάν βρίσκεται εντός του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Καραμπούρ–Σαζάν, μια προστατευόμενη περιοχή, και η κατασκευή μαρίνων, λιμενικών εγκαταστάσεων και πολυτελών κτιρίων σε μια τέτοια ευαίσθητη ζώνη έχει προκαλέσει ανησυχίες για τις επιπτώσεις στη θαλάσσια ζωή και τα οικοσυστήματα.

Το Σαζάν βρίσκεται πολύ κοντά στην Κέρκυρα και μια τόσο μεγάλη επένδυση με αμερικανικά κεφάλαια στα σύνορα της Ελλάδας συνοδεύεται από ερωτήματα για τη γεωστρατηγική της αξία, αλλά και για το πώς μπορεί να επηρεάσει την ευρύτερη ισορροπία στην περιοχή, ιδίως σε μια περίοδο που οι περιφερειακές συμμαχίες, τα οικονομικά συμφέροντα και οι αμυντικές συνεργασίες βρίσκονται υπό διαρκή επανεξέταση.

Παράλληλα, η Αλβανία έχει ήδη ξεκινήσει έργα υποδομής γύρω από την περιοχή της Αυλώνας, συμπεριλαμβανομένου ενός διεθνούς αεροδρομίου, σχεδιασμένα να εξυπηρετήσουν την αυξημένη τουριστική ροή που αναμένεται να φέρει το νέο θέρετρο. Αυτά τα έργα, σε συνδυασμό με την επένδυση Τραμπ–Κούσνερ, μετατρέπουν μια μικρή γωνιά των Βαλκανίων σε πυρήνα διεθνών επιχειρηματικών και πολιτικών συμφωνιών.

