Οι ηγέτες της ΕΕ θα πιέσουν για την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ παρά τις οργισμένες δηλώσεις

Οι ηγέτες της ΕΕ που συγκεντρώθηκαν στις Βρυξέλλες το βράδυ της Πέμπτης θα προσπαθήσουν να ξεπεράσουν μια εβδομάδα ταραχωδών σχέσεων με τις ΗΠΑ και να ζητήσουν την οριστικοποίηση της διατλαντικής εμπορικής συμφωνίας του μπλοκ.

Σ’υμφωνα με το Politico, σε μια ένδειξη ότι οι αρχηγοί κυβερνήσεων ελπίζουν να χαράξουν μια γραμμή στην άμμο, αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ απέσυρε τις απειλές του να επιβάλει δασμούς σε ευρωπαϊκές χώρες και να αποκτήσει τη Γροιλανδία, θα χρησιμοποιήσουν την έκτακτη σύνοδο κορυφής για να δείξουν ότι θέλουν να επιστρέψουν γρήγορα στην κανονική τους λειτουργία.

«Υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ για το εμπόριο», δήλωσε αξιωματούχος της ΕΕ που συμμετείχε άμεσα στις συζητήσεις. «Είμαστε αξιόπιστοι εταίροι, επομένως αυτές οι συμφωνίες θα πρέπει να τηρούνται, εκτός εάν υπάρξουν διαρθρωτικές αλλαγές… Ας ελπίσουμε ότι αυτό δεν θα συμβεί και τα πράγματα θα μπορέσουν να προχωρήσουν».

Η σύνοδος κορυφής συγκλήθηκε αρχικά για να συζητηθούν τα οικονομικά αντίποινα κατά των ΗΠΑ. Οι ηγέτες των κύριων κομμάτων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο -συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος της προέδρου της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν– το οποίο πρέπει να επικυρώσει την εμπορική συμφωνία, δήλωσαν την Κυριακή ότι αυτό θα ήταν αδύνατο δεδομένων των απειλών του Τραμπ.

Ωστόσο, η απότομη υποχώρηση του Αμερικανού προέδρου την Τετάρτη, λέγοντας ότι είχε διαπραγματευτεί ένα πλαίσιο για εκτεταμένη στρατιωτική πρόσβαση στο δανικό υπερπόντιο έδαφος, θα πρέπει να σημαίνει ότι η συμφωνία μπορεί να προχωρήσει όπως έχει προγραμματιστεί, σύμφωνα με τέσσερις διπλωμάτες και αξιωματούχους.

«Είναι προς το συμφέρον των Ευρωπαίων να έχουν μια αποτελεσματική σχέση», δήλωσε ανώτερος Ευρωπαίος διπλωμάτης.

Σε μια συνάντηση πρεσβευτών νωρίτερα την Πέμπτη για την προετοιμασία της συνόδου κορυφής, καμία χώρα δεν έφερε αντίρρηση στην έναρξη ισχύος της συμφωνίας, ακόμη και μετά από μια εβδομάδα αντιπαραθέσεων, σύμφωνα με δύο διπλωμάτες. Είχε συμφωνηθεί τον Ιούλιο από τον Τραμπ και την φον ντερ Λάιεν.

«Η δράση αφορά το Κοινοβούλιο», δήλωσε ένας δεύτερος αξιωματούχος της ΕΕ, προσθέτοντας ότι οι ηγέτες είναι πιθανό να θέσουν το ζήτημα στην πρόεδρο του Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα, η οποία θα τους μιλήσει κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής την Πέμπτη.

Η επικεφαλής διαπραγματεύτρια του ΕΛΚ για το θέμα, Ζέλιανα Ζόβκο, δήλωσε ότι το Κοινοβούλιο «ελπίζουμε» να αποφασίσει να προχωρήσει με τη συμφωνία τη Δευτέρα.

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην ΕΕ, Άντριου Πάζντερ, ασκεί πιέσεις για την ταχεία έγκριση της συμφωνίας, επικρίνοντας όσους στις Βρυξέλλες ισχυρίζονται ότι ο Τραμπ κινδυνεύει να υπονομεύσει τη διατλαντική σχέση με τις προσπάθειές του να καταλάβει εδάφη συμμάχων.

«Η πραγματική αστάθεια προέρχεται από την ίδια την αποτυχία της ΕΕ να ενεργήσει βάσει της ιστορικής εμπορικής συμφωνίας που διαπραγματεύτηκαν οι πρόεδροι Τραμπ και φον ντερ Λάιεν το περασμένο καλοκαίρι», έγραψε στο διαδίκτυο. «Σκοπός της ήταν να αποκαταστήσει την προβλεψιμότητα και την ανάπτυξη, όχι να παραμείνει όμηρος πολιτικών σκοπιμοτήτων».

Διαβάστε επίσης:

Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Φίτσο καταγγέλλει την «απροετοίμαστη» και δαπανηρή σύνοδο κορυφής και ζητά αλλαγή της ηγεσίας της ΕΕ

Γουίτκοφ και Κούσνερ έφτασαν στη Μόσχα για συνομιλίες με τον Πούτιν (Video)

NYT: Υπό αμερικανική κυριαρχία περιοχές της Γροιλανδίας, μπλόκο σε γεωτρήσεις από Ρωσία και Κίνα στο «περίγραμμα της συμφωνίας»