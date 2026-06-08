Αφιέρωμα στον Άκη Πάνου από τον Πολυκανδριώτη

Ο Θανάσης Πολυκανδριώτης μαζί με τους «Επόμενους» & τους «Μεθ-επόμενους» παρουσιάζουν ένα αφιέρωμα στον σπουδαίο συνθέτη και στιχουργό Άκη Πάνου.

H συναυλία εξετάσεων και υποτροφιών αποτελεί μια πραγματική γιορτή για τον Τομέα Παραδοσιακής Μουσικής του Ωδείου, το επιστέγασμα των προσπαθειών, της μελέτης και της αφοσίωσης των σπουδαστών του τμήματος οργάνων ειδικού ρεπερτορίου νεοελληνικής λαϊκής αστικής μουσικής με ειδίκευση στα όργανα: τρίχορδο και τετράχορδο μπουζούκι, τζουρά και μπαγλαμά.

Είναι προϊόν των μαθημάτων σεμιναριακής μορφής κατά τα οποία οι σπουδαστές έρχονται σε επαφή με άλλους σπουδαστές διαφορετικών επιπέδων σχηματίζοντας μία μικρή ορχήστρα, εντρυφούν σε ειδικό ρεπερτόριο και μαθαίνουν πώς να ακούν τα άλλα όργανα της ομάδας και να συμπορεύονται μαζί τους, ενώ ταυτόχρονα απολαμβάνουν τη συνεργασία και την κοινή δημιουργία και διευρύνουν το ρεπερτόριό τους.

Τα μουσικά σύνολα προσφέρουν πάντοτε έμπνευση και κίνητρο για την εξέλιξη του σπουδαστή και είναι απαραίτητο συστατικό για την καλή απόδοσή του στις τελικές εξετάσεις.



Η συναυλία αυτή, που φέτος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 16 Ιουνίου 2026 στις 19:00, θα είναι αφιερωμένη στον Άκη Πάνου, αποτίνοντας φόρο τιμής στον σπουδαίο συνθέτη και στιχουργό που άφησε το αποτύπωμά του στην ιστορία του σύγχρονου ελληνικού τραγουδιού.

Συμμετέχουν οι:

Νάκης Δουνιάς, Σοφία Παπουλάκου, Γιούλη Τσεντούρου – Ψαρογιώργου (Τραγούδι)

Βασίλης Τριανταφυλλόπουλος (Κιθάρα)

Σπύρος Γλένης (Κρουστά) και Ελένη Τοΐλου (Ακορντεόν)

INFO

ΤΡΙΤΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2026 | ΩΡΑ 19:00

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΚΑΣ | ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 41 ΑΘΗΝΑ | ΤΗΛ.: 2103634000

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