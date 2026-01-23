Guardian: Η Ροντρίγκες είχε συμφωνήσει με την κυβέρνηση Τραμπ να αναλάβει εξουσία πριν την σύλληψη του Μαδούρο

Μια αποκάλυψη που θα μπορούσε να θεωρηθεί και ως προδοσία από την πλευρά των υποστηρικτών του Μαδούρο, έκανε ο Guardian για την Ντέλσι Ροντρίγκες.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, πριν συλληφθεί από τις ΗΠΑ ο Μαδούρο, η Ροντρίγκες και ο αδελφός της είχαν δεσμευτεί πως θα συνεργαστούν με την κυβέρνηση Τραμπ, εφόσον ο πρώτος αποχωρούσε από την εξουσία στη Βενεζουέλα.

Η Ροντρίγκες, η οποία ορκίστηκε στις 5 Ιανουαρίου προσωρινή πρόεδρος της χώρας, και ο αδελφός της Χόρχε, φέρονται να είχαν διαβεβαιώσει παρασκηνιακά αξιωματούχους των ΗΠΑ και του Κατάρ -μέσω μεσαζόντων- ότι θα υποστήριζαν την απομάκρυνση του Μαδούρο. Την πληροφορία αυτή επιβεβαιώνουν τέσσερις πηγές που συμμετείχαν σε υψηλού επιπέδου συνομιλίες.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, οι επαφές μεταξύ Αμερικανών αξιωματούχων και της Ροντρίγκες, η οποία τότε κατείχε τη θέση της αντιπροέδρου, ξεκίνησαν το φθινόπωρο και συνεχίστηκαν και μετά την κρίσιμη τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ – Μαδούρο στα τέλη Νοεμβρίου.

Τον Δεκέμβριο της είπαν μάλιστα πως ο Μαδούρο «πρέπει να φύγει» κι αυτή – σύμφωνα με αμερικανό αξιωματούχο- δήλωσε πως ήταν πρόθυμη «να αναλάβει τις συνέπειες».

Τον περασμένο Οκτώβριο η Miami Herald είχε αποκαλύψει επίσης ότι η Ροντρίγκες είχε προτείνει να ηγηθεί μεταβατικής κυβέρνησης σε περίπτωση παραίτησης του Μαδούρο.

Οι ίδιες πηγές ωστόσο αναφέρουν πως δεν είχε την παραμικρή ανάμειξη στη σύλληψη του Μαδούρο και δεν γνώριζε τι επρόκειτο να συμβεί. Η συμφωνία της να αναλάβει την ηγεσία είχε να κάνει εφ όσον παραιτούνταν ο Μαδούρο.

«Τον φοβόταν»

Στα τέλη του φθινοπώρου, η Ντέλσι και ο Χόρχε Ροντρίγκες ξεκίνησαν επαφές με τις ΗΠΑ εν αγνοία του Μαδούρο. Μετά την τηλεφωνική επικοινωνία Μαδούρο – Τραμπ τον Νοέμβριο, κατέστη σαφές ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας δεν σκόπευε να αποχωρήσει.

Σύμφωνα με πηγές του δημοσιεύματος, η Ροντρίγκες δίσταζε να κινηθεί εναντίον του, καθώς «τον φοβόταν». Όταν οι αμερικανικές δυνάμεις εισέβαλαν στο Καράκας στις αρχές Ιανουαρίου, η ίδια εξαφανίστηκε. Αν και κυκλοφόρησαν φήμες ότι είχε διαφύγει στη Μόσχα, δύο πηγές αναφέρουν ότι βρισκόταν στη Νήσο Μαργαρίτα, δημοφιλές τουριστικό θέρετρο της Βενεζουέλας.

