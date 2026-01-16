Βενεζουέλα: Μυστική συνάντηση του διευθυντή της CIA με την Ντέλσι Ροντρίκες, την ώρα που ο Τραμπ συναντούσε τη Ματσάδο

Στο Καράκας βρέθηκε ο διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ για μια συνάντηση με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, για να συζητήσουν τη συνεργασία των δύο χωρών, όπως δήλωσε αξιωματούχος των ΗΠΑ, αφού πρώτα αποκάλυψαν την πληροφορία οι New York Times.

Breaking News: The CIA director met with Venezuela’s acting leader in Caracas, a bolstering of the government that could be seen as a snub to the opposition. https://t.co/4MfzYQglk5 January 16, 2026

Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη του πιο υψηλόβαθμου Αμερικανού αξιωματούχου που έχει γίνει γνωστή αφότου οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέτρεψαν τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο αυτόν τον μήνα.

Ο Ράτκλιφ συναντήθηκε την Πέμπτη, με την Ντέλσι Ροντρίγκες με οδηγίες του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, «προκειμένου να παραδώσει το μήνυμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προσβλέπουν σε μια βελτιωμένη λειτουργική σχέση», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Συζήτησαν τη συνεργασία των υπηρεσιών πληροφοριών, την οικονομική σταθερότητα και την ανάγκη να διασφαλιστεί ότι η Βενεζουέλα δεν θα είναι πλέον «ασφαλές καταφύγιο για αντιπάλους της Αμερικής, ιδιαίτερα για διακινητές ναρκωτικών».

¡EN BUSCA DE ESTABILIDAD EN VENEZUELA A CORTO PLAZO! Director de la CIA sostiene encuentro de trabajo de alto nivel con presidenta Delcy Rodríguez https://t.co/cWVN1AC8Kh January 16, 2026

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα που η ηγέτης της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, έδωσε το μετάλλιο του Βραβείου Νόμπελ Ειρήνης το οποίο κέρδισε, στον Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Αφότου έστειλε στρατιώτες να αιχμαλωτίσουν τον Μαδούρο, η Ουάσιγκτον έχει αποφύγει να πει αν η αντιπολίτευση θα πρέπει να αναλάβει την εξουσία, έχοντας πει προηγουμένως πως ο σύμμαχος της Ματσάδο κέρδισε νόμιμα τις προεδρικές εκλογές το 2024.

Η Ροντρίγκες, που ήταν αντιπρόεδρος υπό τον Μαδούρο, ανέλαβε την προεδρία προσωρινά μετά την αιχμαλώτιση του Μαδούρο από στρατιώτες των ΗΠΑ και τη μεταφορά του στις Ηνωμένες Πολιτείες για δικαστεί για κατηγορίες σχετικές με ναρκωτικά.

Delcy Rodríguez, se reunió el jueves en Caracas con el director de la CIA, John Ratcliffe, con quien abordó temas de seguridad.#Caracas #CIA #DelcyRodríguez #trump #venezuela https://t.co/vNdQUad0hA — Ángel Metropolitano (@angelmetropoli) January 16, 2026

Ο Τραμπ είχε τηλεφωνική συνδιάλεξη με τη Ροντρίγκες την Τετάρτη, με τους δύο ηγέτες να περιγράφουν ξεχωριστά τη συνδιάλεξη ως θετική.

Η Ροντρίγκες επέκρινε προηγουμένως την κυβέρνηση Τραμπ, μιλώντας για απαγωγή του Μαδούρο και ζήτησε την επιστροφή του. Ωστόσο η Ουάσιγκτον έχει πει πως είναι καλή ως προσωρινή ηγέτης προκειμένου να διατηρήσει τη σταθερότητα.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η δίωρη συνάντηση του Ράτκλιφ επικεντρώθηκε στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Βενεζουέλα.

«Ο διευθυντής [της CIA] κατέστησε σαφές ότι η Βενεζουέλα δεν μπορεί πλέον να παρέχει υποστήριξη σε διακινητές ναρκωτικών όπως το TDA», είπε ο αξιωματούχος, αναφερόμενος στην Tren de Aragua, μια εγκληματική συμμορία.

Η εφημερίδα New York Times ανέφερε πρώτη το ταξίδι του Ράτκλιφ, ενώ ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Ρόιτερς για σχόλια.

