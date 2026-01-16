Σφοδρές αντιδράσεις στη Νορβηγία για την παράδοση του Νόμπελ Ειρήνης στον Τραμπ από την Ματσάδο

Την οργή των Νορβηγών προκάλεσε η κίνηση της φετινής κατόχου του Νόμπελ Ειρήνης Μαρίας Κορίνα Ματσάδο να παραδώσει το μετάλλιο στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, που για χρόνια επιδίωκε να το λάβει, όπως μεταδίδει το Bloomberg.

«Αυτό είναι εντελώς πρωτοφανές», δήλωσε η καθηγήτρια και πρώην πολιτικός στο Πανεπιστήμιο του Όσλο, Γιάνε Χάαλαντ Μάτλαρι, στο δημόσιο δίκτυο NRK. «Αποτελεί πλήρη έλλειψη σεβασμού προς το βραβείο από την πλευρά της», χαρακτήρισε τη χειρονομία «ανούσια» και «για λύπηση».

Ο Τραμπ, που υποστηρίζει ότι δικαιούται το Νόμπελ για την επίλυση πολέμων κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του, δέχτηκε το μετάλλιο από την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας σε συνάντηση στον Λευκό Οίκο την Πέμπτη. Ο Τραμπ είχε προηγουμένως εκφράσει την απογοήτευσή του για την απόφαση της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ.

Η Επιτροπή Νόμπελ της Νορβηγίας είχε αναφέρει την περασμένη εβδομάδα ότι το βραβείο δεν μπορεί να μεταβιβαστεί ή να μοιραστεί, αλλά δεν ανταποκρίθηκε σε τηλεφωνικές κλήσεις και μηνύματα για σχόλιο την Παρασκευή.

Το περιστατικό θεωρείται ακόμη ένα πλήγμα για τη φήμη του Νόμπελ Ειρήνης και υπογραμμίζει πόσο «πολιτικό» έχει γίνει το βραβείο, σημειώνει το Bloomberg.Η απόφαση να δοθεί το βραβείο στη Μάτσαδο είχε εκληφθεί από ορισμένους ως προσπάθεια να μην δυσαρεστηθεί ο Τραμπ μετά την ασυνήθιστα έντονη επιδίωξή του να το αποκτήσει.

Στην αντίθεση με την κίνηση του Ρώσου δημοσιογράφου Ντμίτρι Μουράτοφ το 2022, που πούλησε το μετάλλιο του 2021 για να συγκεντρώσει χρήματα για Ουκρανούς πρόσφυγες, η δωρεά της Μάτσαδο στον Τραμπ έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη Νορβηγία.

Νορβηγοί πολιτικοί δεν έκρυψαν την κριτική τους. Ο Τρίγκεβε Σλάγκσβολντ Βέντουμ, πρώην Υπουργός Οικονομικών και νυν πρόεδρος του Κόμματος του Κέντρου, χαρακτήρισε τον Τραμπ κλασικό κομπάρσο που θέλει να στολίζεται με βραβεία άλλων, ενώ η Κίρστι Μπέργκστο, επικεφαλής της Αριστερής Σοσιαλιστικής Συμμαχίας, περιέγραψε τη χειρονομία ως «απολύτως παράλογη και χωρίς νόημα».

Το Νόμπελ Ειρήνης θεωρείται το πιο διάσημο βραβείο στον κόσμο για διπλωματικές προσπάθειες και είναι ένα από τα πέντε βραβεία Νόμπελ που θεσπίστηκαν με τη διαθήκη του Αλφρεντ Νόμπελ. Παρά την ανεξαρτησία της Νορβηγικής Επιτροπής, υπάρχει πολιτική διάσταση καθώς τα πέντε μέλη της εκλέγονται από το κοινοβούλιο.

Στη Βενεζουέλα, η Μάτσαδο αποκλείστηκε από τη μεταβατική ηγεσία μετά την απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο από τις αμερικανικές δυνάμεις, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ διατήρησε στην εξουσία το καθεστώς του Μαδούρο. Η Μάτσαδο δήλωσε ότι χάρισε το μετάλλιο στον Τραμπ «ως αναγνώριση της μοναδικής του δέσμευσης για την ελευθερία μας».

«Είναι απίστευτα ενοχλητικό και βλάπτει ένα από τα πιο αναγνωρισμένα και σημαντικά βραβεία στον κόσμο», σχολίασε μέσω Facebook ο πρώην δήμαρχος Όσλο Ρέιμοντ Γιόχανσεν. «Η απονομή του βραβείου έχει πλέον πολιτικοποιηθεί τόσο πολύ που μπορεί εύκολα να νομιμοποιήσει μια εξέλιξη αντίθετη στην ειρήνη».

